El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

El Ministerio de Capital Humano dio detalles del nuevo programa que se presenta con reintegros sin tope, pero la letra chica contradice al comunicado oficial

29 de agosto 2025 · 18:47hs
Los jubilados tendrán beneficios en supermercados seleccionados

Los jubilados tendrán beneficios en supermercados seleccionados

El gobierno nacional anunció con bombos y platillos una serie de medidas dirigidas a jubilados y pensionados que cobren sus haberes a través del Anses. El programa, que iniciará el 1° de septiembre, incluye un 10% de reintegro en las compras que se realicen los lunes en supermercados con sedes en todo el país.

Si bien el comunicado oficial reza que no habrá un tope de reintegro, las bases y condiciones del programa, que lleva el nombre Beneficios Anses, expresa que “el beneficio que se aplicará sobre el precio ofrecido al público en general y en todos los productos según el siguiente esquema: todos los lunes un 10% de descuento con tope de $1.000 por transacción”.

El Ministerio de Capital Humano fue el encargado de la comunicación oficial y dio la lista de cadenas de supermercados que se suman: Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar (que ofrece un 15% de reintegro), La Anónima, Disco, Jumbo y Vea. Estos tres últimos también ofrecen un 20% de descuento en productos de perfumería y limpieza. Además, Carrefour sí impone un tope mensual de 35 mil pesos.

Anses jubilados 29.8

La iniciativa, según expresó el gobierno, tiene como objetivo “mejorar los ingresos y la capacidad de compra” de este sector de la población reintegrando hasta 1.000 pesos en cada compra que efectúen los lunes. Cabe destacar que quedan exceptuados del beneficio los productos cárnicos, de electro y marcas seleccionadas.

Por otro lado, el gobierno nacional destacó que aumentará las ventas de los supermercados, “generando un círculo virtuoso sin costo alguno para el Estado”. Es que el programa “deberá ser soportado en un cien por ciento (100%) por el comercio adherido y se instrumentará como reintegro al beneficiario en su cuenta bancaria”, según las condiciones que impone el gobierno nacional.

El programa ofrece un 10% de descuento en compras generales y, en algunos comercios, hasta un 20% en artículos de perfumería y limpieza. El beneficio no impone un límite de reintegro mensual, pero sí por transacción.

Los jubilados y pensionados del Anses podrán acceder al beneficio sólo abonando con la tarjeta de débito de la entidad bancaría donde reciban sus haberes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinCapHum_Ar/status/1961488523686560083&partner=&hide_thread=false

Además, para aquellos que perciban sus ingresos a través de Banco Nación se ofrece un 5% adicional de reintegro, utilizando tarjeta de débito o crédito mediante el pago por la app BNA+ Modo. Este beneficio tiene un tope mensual de 20 mil pesos.

Reintegros en Rosario

De las cadenas adheridas a este nuevo beneficio que anunció este viernes el gobierno nacional en Rosario sólo se encuentran Carrefour, Coto y Jumbo. Cerca de la ciudad, Vea tiene una sucursal sobre la ruta 9 en su intersección con Elorza en Funes.

Y aunque el Ministerio de Capital Humano dio detalles de las cadenas, en la web de Beneficios Anses aún no figuran las sucursales locales adheridas a este programa.

Ese mismo listado muestra casi 30 supermercados de la ciudad no mencionados en este programa que ofrece un reintegro del 10% a los beneficiarios de Anses de lunes a miércoles, según el local.

