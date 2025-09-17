Todas estas prestaciones de Anses subirán en octubre 2025 Anses actualizó las jubilaciones, pensiones y asignaciones según la inflación de agosto. También confirmó el pago de un bono previsional. 17 de septiembre 2025 · 07:05hs

Los rubros de ANSES que tendrán aumentos en octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que todas sus prestaciones aumentarán en octubre, en línea con la inflación de agosto publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El ajuste responde al Decreto de Movilidad Jubilatoria, vigente desde marzo de 2024, que obliga a actualizar los haberes mensualmente con el último índice de precios.

La norma establece que la actualización se aplique de manera automática, sin necesidad de un decreto adicional del Poder Ejecutivo, lo que garantiza que los haberes acompañen la variación del costo de vida. Esta fórmula de movilidad, que rige por ley desde marzo de 2020, reemplazó a los esquemas anteriores y busca preservar el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a la inflación mensual.

Jubilaciones y pensiones Jubilación mínima: de $320.220,69 a $326.304,88.

Jubilación máxima: se mantiene en $2.154.562,04.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): de $256.150,11 a $261.016,96.

Pensión No Contributiva: de $224.123,50 a $228.381,85.

ANSES pagará un bono previsional de $70.000 a quienes cobren menos de $396.304,88. Con este refuerzo, los haberes quedarán en:

Jubilación mínima: $396.304,88.

PUAM: $331.016,96.

Pensión No Contributiva: $298.381,85. >> Leer más: Pensiones No Contributivas de Anses: qué hacer si dan de baja tu beneficio Asignaciones familiares y AUH Asignación Universal por Hijo (AUH): $93.800,77.

AUH por hijo con discapacidad: $381.865,15. Asignación Familiar por Hijo (Suaf): IGF hasta $860.486: $58.629,16.

IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $39.546,78.

IGF entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.918,39. Suaf por hijo con discapacidad: IGF hasta $860.486: $190.898,81.

IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $135.047,35.

IGF desde $1.261.988,01: $85.233,51. Asignación por Prenatal: IGF hasta $860.486: $58.629,16.

IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $39.547,00.

IGF entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.918,39.

IGF entre $1.457.010,01 y $4.556.714: $12.339,98. Asignación por Embarazo: $93.800,75. Asignaciones de pago único: Nacimiento: $68.337,11.

Adopción: $408.624,05.

Matrimonio: $102.329,35.

Asignación por cónyuge: $14.221,06. >> Leer más: Anses: quiénes pueden cobrar el Programa Hogar en septiembre