Convocan a artistas de todo el país para un concurso de pintura con importantes premios

El certamen de la Fundación Federada invita a los artistas a presentar sus trabajos hasta el lunes 3 de agosto

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Fundación Federada 25 de Junio acaba de lanzar su convocatoria al 10° Concurso de Pintura.

Como cada año, Fundación Federada 25 de Junio acaba de lanzar su convocatoria al 10° Concurso de Pintura 63° Aniversario de Federada Cobertura Médica. Con este certamen, que se celebra desde 2017, la entidad busca la promoción de actividades culturales y artísticas, así como brindar apoyo y difusión a los artistas de todo el país.

En esta ocasión, el concurso otorgará un Primer Premio Adquisición de $2.500.000, un Segundo Premio definido por votación del público en redes sociales de $750.000 y ocho (8) menciones a los artistas seleccionados no premiados de $150.000 cada una.

El Jurado de la décima edición está compuesto por Marcela Röemer, Licenciada y Profesora en Bellas Artes (UNR), curadora, investigadora y gestora cultural, Roberto Echen, artista visual y net artista, director artístico del Museo Castagnino+Macro de Rosario, curador, docente e investigador en la Facultad de Humanidades y Artes (UNR), Silvana López, dibujante, pintora, docente y gestora cultural y Eduardo Piccione, artista visual multipremiado a nivel nacional.

Con respecto a las obras admitidas, son válidas todas las técnicas pictóricas (acuarela, aerografía, óleo, pastel, témpera, gouache, acrílico, vinílico, tinta, técnica mixta, etc.) y el tema es totalmente libre.