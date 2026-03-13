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Las Categorias Agrupadas Federadas tienen su estreno en el Fangio de Rosario con cinco categorías

EL zona más representativo del sur santafesino sale a pista en el Fangio. Las Agrupadas inician la temporada en Rosario con cinco categorías.

13 de marzo 2026 · 20:52hs
El piloto de San Jorge

CAF

El piloto de San Jorge, Luciano Calore, uno de los protagonistas de las Agrupadas en el Fangio de Rosario.

El zonal representativo de todo el sur santafesino y con presencia de pilotos de otras provincias, inicia la temporada en el Fangio de Rosario. Las Categorías Agrupadas Federadas pondrán en pista cinco categorías, incluyendo en esta ocasión el TA Clase 1, que se suma al C2, 1600, Monomarca Fiat y TC 4000 del Sur.

Los tuercas amantes de los buenos espectáculos que suelen dar estas categorías están de parabienes, porque el ingreso general será gratuito. Mientras que el acceso a boxes costará 18.000 pesos para todo el fin de semana. El estacionamiento general sí costará 15.000 pesos y el de boxes 20.000.

Actividad de las Agrupadas en el Fangio

Ya en la tarde del viernes la pista del Fangio se habilitó para ensayos libres de las distintas categorías, al ser la primera fecha. Pero la actividad en serio comenzará el sábado con los ensayos y las clasificaciones, que será única solo para la Clase 1 que empieza este año después de no haber tenido actividad en 2025.

>>Leer más: Categorías Agrupadas Federadas: Paraná consagró a los tres campeones que faltaban

Mientras que el domingo será el tiempo de series y finales de todas las categorías, que decidirán los primeros ganadores del año.

La señal de Radio y Televisión Santafesina se encargará esta temporada de las transmisiones de lo que serán las diez citas del año, asomó el streaming de la categoría por el canal de Youtube. Todo listo en el Fangio. A correr.

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