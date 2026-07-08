Cómo preparar locro bueno, bonito y barato para este Día de la Independencia

Tanto el 9 de julio, como el pimero y 25 de mayo, invitan a disfrutar de platos típicos argentinos. Por eso, para vivir un Día del Trabajador bien argentino, es indispensable saber cocinar un buen plato de locro.
Durante el 9 de julio no puede faltar el plato caliente de locro. En esta nota, dos recetas fáciles para preparar la comida típica argentina
Tanto el 9 de julio, como el pimero y 25 de mayo, invitan a disfrutar de platos típicos argentinos. Por eso, para vivir un Día del Trabajador bien argentino, es indispensable saber cocinar un buen plato de locro.
El locro es un plato de la gastronomía argentina que se elabora con maíz, porotos, carne y otros ingredientes en función de la región del país. Existen diferentes relatos acerca del orígen de este alimento. Algunos atribuyen la inspiración a una tradición española, otros a una preparación de los esclavos africanos y otros a la cocina de los pueblos originarios. En definitiva, muchos historiadores afirman que el locro tomó lo mejor de cada receta para convertirse en un plato único.
Por su sabor, su capacidad de calentar el cuerpo y su impronta argentina, el locro se vuelve una necesidad para el primero de mayo.
Existen diferentes formas de cocinar locro. Cada persona encuentra, a prueba y error, sus recetas favoritas y sus toques personales. Sin embargo, hay algunos puntos esenciales y básicos que tienen en común todas las recetas de locro.
Quienes disfrutan de incursionar en el arte culinario, sin dudas pueden innovar cada año siguiendo recetas de diferentes autores. Pero quienes quieran asegurar un plato tradicional de locro, pueden seguir directamente estas recetas.
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Ingredientes:
- Para la Grasita Colorada:
Procedimiento:
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Porciones: la receta es para 6-8 personas.
Ingredientes
Procedimiento
El gobernador santafesino no asistirá al acto del 9 de julio con el presidente. Este miércoles se reúne con el jefe de Gabinete en un vínculo netamente de agenda