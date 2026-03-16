Se acerca el veredicto contra Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo: piden 15 años de prisión

El mediático está acusado de prender fuego a Melchor Rodrigo mientras dormía en su departamento y provocarle la muerte el 16 de mayo de 2022

Felipe Pettinato atraviesa una complicada situación judicial luego de que la querella solicitara 15 años de presión , en el marco de la causa por el asesinato de Melchor Rodrigo, quien se desempeñaba como neurólogo personal del mediático . Se trata del primer paso hacia el veredicto , que se estima para principios de abril.

A casi cuatro años de la muerte de Rodrigo, la querella expuso ante el tribunal conformado por los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle . En el cierre de los alegatos, el abogado querellante Alejandro Drago indicó que Pettinato “no prestó ningún tipo de auxilio, válido o idóneo” y “sabía lo que provocaba, y lo siguió haciendo con indiferencia. Esto no fue un accidente, es un fuego prendido sobre las piernas de Melchor Rodrigo”. El hijo de Roberto Pettinato está acusado del delito de estrago doloso seguido de muerte, lo que prevé una pena de 8 a 20 años de prisión si es hallado culpable.

Mientras la querella pidió 15 años de prisión, la fiscalía se prepara para argumentar el próximo 30 de marzo. Por su parte, la defensa tendrá su turno el lunes 6 de abril, día en que también se conocerá el veredicto del Tribunal Nº 14. “Pettinato generó un peligro jurídicamente desaprobado. Prendió fuego un living , no prendió fuego en una parrilla o en una cocina, lo hizo sobre el sillón y la ropa de Melchor, que dormía tranquilamente”, sostuvo el abogado.

El juicio tuvo más de 15 testigos, entre forenses, bomberos y vecinos del edificio presentes aquella noche, además de Delia Muzio, madre de Rodrigo y querellante en la causa. En su declaración, la mujer de 81 años aseguró que Pettinato “tenía una obsesión" con su hijo .

El incendio en el piso 22

El 16 de mayo de 2022 Melchor Rodrigo falleció en el departamento de Felipe Pettinato a causa de un incendio en el living de la casa ubicada en el piso 22 de un edificio en Aguilar al 2300, en el barrio porteño de Belgrano. El incendio se dio pasadas las 23 y Pettinato solicitó ayuda a los vecinos para sofocar las llamas y rescatar al neurólogo.

Vecinos intentaron ayudar, pero cuando bomberos pudo controlar las llamas constataron la presencia del cuerpo de Rodrigo tendido en el suelo y sin vida. Según la autopsia, la víctima murió por “quemaduras críticas del 90% de la superficie corporal”, así como también por “congestión, edema y hemorragia pulmonar”.

Los bomberos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires descartaron que el incendio se haya dado por una colilla de cigarrillo y apuntaron a la utilización de un encendedor o fósforo. Tampoco pudo originarse por un desperfecto eléctrico.