Los "códigos ocultos" de Netflix que desbloquean películas y series: cuáles son y cómo usarlos

Una serie de números permite acceder a producciones agrupadas según el género. Hay de true crime, de terror y de contenido para adultos, entre otras

31 de agosto 2025 · 11:00hs
Los códigos ocultos de Netflix que desbloquean películas y series

Netflix sigue lanzando funciones para sorprender a sus usuarios. En esta oportunidad, la plataforma de la N roja implementó una suerte de "códigos ocultos" que "desbloquean" películas y series de la misma categoría. Esta serie de números se debe introducir en el buscador y se mostrará un grupo de producciones audiovisuales.

En ese sentido, los códigos de Netflix sirven para agrupar las series y películas. Por ejemplo, si se introduce el código 9875, se mostrarán todas las producciones del género "true crime", que generalmente son documentales que relatan y analizan crímenes. "Las mil muertes de Nora Dalmasso", "Wild Wild Country", "El caso Watts, el padre homicida", "MH370: El avión que desapareció" son algunas de las docu-series que se pueden encontrar con este agrupador.

Otro código es el 11881, donde aparecen películas y series dedicadas específicamente hacia un público adulto, como "Cincuentas sombras de Grey", "365 días", "La chica de al lado" y "Sex Education".

En esa misma línea, si se ingresa el código 8711 en el buscador de la plataforma de la N roja, aparecerá un grupo de películas de terror, como "La monja" o la cinta argentina "Cuando acecha la maldad" .

Cómo se usan los códigos de Netflix

Usar los "códigos ocultos" de Netflix es una tarea sencilla. Tan solo se debe introducir los números en el buscador de la plataforma de streaming. Se puede realizar en cualquier tipo de dispositivo, ya sea un televisor, una computadora, una tablet o incluso un celular.

De esta manera, los llamados códigos permiten acceder a un amplio catálogo de producciones, segmentándolas en categorías determinadas. Por lo general, el algoritmo de la plataforma le sugiere al usuario series y películas basándose en sus preferencias, pero esta función permite ampliar el muestreo.

Otros códigos de Netflix y qué películas y series agrupan

  • Acción y aventuras: 1365
  • Comedias: 6548
  • Dramas: 5763
  • Terror: 8711
  • Ciencia ficción y fantasía: 1492
  • Documentales: 6839
  • Series de TV: 83
  • Películas de acción clásicas: 46576
  • Dramas basados en libros: 4961
  • Comedias románticas: 5475
  • Películas extranjeras de terror: 8654
  • Ciencia ficción de culto: 4734
  • Cine infantil: 783
  • Películas románticas con escenas para adultos: 11881
