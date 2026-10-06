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Cómo liberar espacio en Gmail, Google Drive y Fotos para no tener que comprar gigas

La nube de los servicios de Google no tarda en llenarse y demandar más espacio. Qué métodos tiene el usuario para liberar el almacenamiento sin pagar

6 de octubre 2026 · 16:22hs
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Para liberar espacio de almacenamiento en Google se pueden probar varias opciones sin tener que pagar nada

Para liberar espacio de almacenamiento en Google se pueden probar varias opciones sin tener que pagar nada

Una de las pesadillas recurrente que atacan a los usuario de Google es la amenaza de quedarse sin espacio. Si la cuenta se utiliza con frecuencia es probable que las 15 gigas que otorga gratuitamente Google sean consumidas al poco tiempo. Entonces comienzan a aparecer carteles de advertencia respecto de que pronto dejarán de llegar correos o se perderá información valiosa. Antes de caer en la desesperación, es preciso tener en cuenta que existen formas de administrar el espacio eficientemente y evitar pagar por mayor lugar de almacenamiento.

Contar con espacio en Google no responde a un capricho, sino más bien a una necesidad. Por ejemplo, cuando el espacio se agota en Gmail, la plataforma no permite enviar ni recibir ningún correo. En Drive, no se permite crear ni editar ningún archivo. Esta se vuelve una situación delicada para aquellas personas que utilizan estas aplicaciones con frecuencia o como herramienta de trabajo.

Pero, para hacerle frente a ese espacio de almacenamiento que parece tan finito y mezquino, existen ciertas recomendaciones que el usuario puede seguir. Un chequeo frecuente del estado del almacenamiento siempre es recomendable para evitar llegar al momento crítico en el que la amenaza de dejar al usuario incomunicado parece cobrar especial vigor.

>>Leer más: Cómo vincular la cuenta de WhatsApp con la de Gmail para mayor seguridad

Cómo liberar espacio en Google y no tener que comprar más gigas

Como punto de partida hay que tener en cuenta una cuestión fundamental. El espacio total que ofrece Google no está volcado únicamente en una única plataforma, sino que se divide entre todos sus servicios. Así, cuando el usuario es notificado por su falta de espacio en el almacenamiento, no necesariamente en todos los casos el dedo va a ser apuntado contra la misma app. Tanto Gmail como Google Fotos, Google Drive, Google Calendar, etc. pueden llenarse con rapidez.

Para reconocer la aplicación que más espacio está abarcando, Google ofrece la posibilidad de administrar el almacenamiento. Esto se puede realizar desde Google One o directamente clickeando en el aviso de falta de espacio. Entonces, al acceder a la administración, el usuario podrá detectar con precisión cuál es el servicio al que hay que limpiar con mayor urgencia. Esto ayuda a ahorrar tiempo y agilizar el proceso.

Además, al usuario se le muestran los archivos más pesados y se le ofrece la posibilidad de eliminarlos directamente desde la misma página. De esta manera, se puede ganar una buena cantidad de espacio sin tener que borrar cientos de elementos que, en definitiva, tampoco hacen la diferencia.

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Limpieza profunda de la casilla de correo

Como siempre que un bien se encuentra acumulado, en algún momento llega la hora de ejecutar una limpieza. Esto no suele ser del agrado del usuario, pero resulta una tarea fundamental tras el objetivo de liberar espacio. En ese sentido, es más que posible que varios de los mails conservados no respondan a motivos útiles o que justifiquen su permanencia. Y este grupo de correos debe ser eliminado. No solamente de la bandeja de entrada, sino también de la papelera. Para siempre.

Muchas veces, los correos quedan asociados a newsletters o empresas que envían promociones y notificaciones constantemente. Algunas de ellas pueden ser realmente valoradas por el usuario, pero otras seguramente son totalmente superfluas. Todo mensaje que no sea relevante puede ser eliminado e incluso el contacto con estas entidades se puede dar de baja. De esta manera, se corta el problema de raíz y se ahorra espacio también a futuro. Los lazos se pueden eliminar desde la sección “Promociones” de Gmail.

Una vez descartados los correos totalmente prescindibles, el usuario se va a quedar con una selección que, dependiendo el caso, va a variar en cantidad pero en definitiva se va a tratar de la formación titular. Quedará un conjunto de correos que el usuario no va a querer o poder borrar, pero por suerte, todos los correos que ocupaban espacio sin razón ya no serán un problema.

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“Divide y reinarás”: otra recomendación para obtener espacio

Un consejo útil para garantizar un mejor aprovechamiento del espacio es distribuir los correos y archivos en cuentas diferentes. En tanto la creación de cuentas en Google es totalmente gratuita, una opción viable es ser dueño de más de una de ellas.

Contando con más de una cuenta, el espacio a disposición es mucho mayor. Y si bien puede parecer molesto tener más de un centro en el que se guarden correos, si el criterio de división es efectivo, podría incluso mejorar la organización. Así, muchas personas poseen una cuenta personal y una cuenta para los mails de trabajo. A todo involucrado laboralmente se lo contacta desde el segundo y se evita llenar la cuenta principal de mails laborales.

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