La Capital | Información General | Google Maps

Google Maps: cómo seguir el camino de alguien en tiempo real

La herramienta llamada “Modo de seguridad” es fácil de usar desde cualquier dispositivo y permite el seguimiento entre contactos para cuidarlos a la distancia

29 de julio 2026 · 12:27hs
Google Seguir a La Capital en Google
Google Maps permite el seguimiento de contactos en tiempo real 

Google Maps permite el seguimiento de contactos en tiempo real 

Aunque no todos lo saben, Google Maps cuenta con una herramienta esencial en materia de seguridad. Se trata de la función “Modo seguridad” que permite a cualquier usuario seguir el recorrido de otro contacto en tiempo real, siempre y cuando este haya aceptado el seguimiento.

Esta herramienta funciona tanto en dispositivos Android como Apple y asegura la conexión entre familiares o amigos que deseen compartir su ubicación para mayor seguridad. Se puede activar y desactivar fácilmente desde la aplicación y su uso es sencillo.

>>Leer más: Google Maps: cómo guardar el lugar donde estacionaste

Cómo funciona el “Modo de seguridad” de Google Maps

“Modo de seguridad” funciona de forma similar a la aplicación “Encontrar” de Apple. La ventaja es que la versión de Google Maps está disponible para cualquier sistema operativo. En primer lugar, la aplicación solicita un permiso a la persona cuyo camino será monitoreado, quien debe aceptar el seguimiento por parte del contacto elegido.

Solo después de haber aceptado el seguimiento por parte del otro contacto, aparecerán visibles los movimientos de la persona en el celular interesado. Estos podrán ver la ubicación de la persona incluso si la aplicación no está en uso. La idea es que el usuario pueda desentenderse del mapa e incluso así contar con la seguridad del seguimiento por parte de sus afectos.

Los usuarios pueden activarlo para realizar un viaje puntual o mantenerla activada indefinidamente para sus contactos seleccionados. Como sea, en cualquier momento se puede desactivar la ubicación desde la app y dejar de compartirla con los demás.

>>Leer más: Cambios históricos en Google Maps: navegación inmersiva, IA y mapas en 3D

Cómo activar el “Modo de seguridad” de Google Maps

Para darle inicio a esta función, los usuarios deben dirigirse a la aplicación de Google Maps. Una vez allí, se debe seleccionar la imagen de perfil que aparece en la parte superior derecha, en la barra para buscar.

Seleccionada la imagen de perfil, se desplegarán distintas opciones entre las cuales se encuentra “Compartir ubicación”. Al presionar sobre ella, Google Maps explicará rápidamente el funcionamiento de la herramienta y solicitará al usuario que seleccione los contactos con los que quiere compartir su ubicación, que deben estar agendados previamente en el celular. En este paso, además, el usuario debe elegir durante cuánto tiempo quiere mantener activa la función.

Noticias relacionadas
Anses permite a los jubilados contar con un apoderado encargado de sus trámites y cobros

Jubilaciones de Anses: cómo designar apoderados y representantes

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete presentó una denuncia ante Defensa al Consumidor

Retiran del mercado un popular juguete por riesgo químico: cómo identificar si es seguro

Hay muchas opciones para sumar plantas a espacios interiores.

Verde en invierno: 11 plantas de fáciles cuidados para adornar un departamento

Comer ñoquis el 29 es una de las tradiciones gastronómicas más disfrutadas 

El clásico plato de cada 29: cómo hacer ñoquis en casa

Ver comentarios

Las más leídas

Anses: cómo queda el calendario de pagos de agosto con el feriado

Anses: cómo queda el calendario de pagos de agosto con el feriado

Newells suma un refuerzo en el ataque: extremo o volante ofensivo

Newell's suma un refuerzo en el ataque: extremo o volante ofensivo

Pami ofrece ayuda para pagar cuidadores domiciliarios: cómo solicitarla

Pami ofrece ayuda para pagar cuidadores domiciliarios: cómo solicitarla

¿Kuldeka piensa en irse de Newells? Qué dijeron desde el entorno del entrenador

¿Kuldeka piensa en irse de Newell's? Qué dijeron desde el entorno del entrenador

Lo último

La Fifa abrió una investigación sobre el episodio de la bandera de Malvinas en el Mundial

La Fifa abrió una investigación sobre el episodio de la bandera de Malvinas en el Mundial

El defensor que buscaba Central fue desafectado de actual equipo y está cerca de Arroyito

El defensor que buscaba Central fue desafectado de actual equipo y está cerca de Arroyito

Cristina Kirchner, con chances de ser candidata: qué dijeron sus abogados

Cristina Kirchner, con chances de ser candidata: qué dijeron sus abogados

Personal de las Fuerzas Armadas denuncia que afiliados se quedaron sin cobertura médica

Empleados civiles y militares advirtieron que no tienen servicio en Rosario por una deuda multimillonaria de Osfa
Personal de las Fuerzas Armadas denuncia que afiliados se quedaron sin cobertura médica

Por Lucas Aranda
Alarma en una escuela rosarina de la zona sudoeste: un alumno llevó un arma de fuego
Policiales

Alarma en una escuela rosarina de la zona sudoeste: un alumno llevó un arma de fuego

Villa Gobernador Gálvez: un chofer de Didi huyó de un asalto y fue auxiliado por vecinos
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: un chofer de Didi huyó de un asalto y fue auxiliado por vecinos

La peatonal Córdoba alcanzó un récord de locales vacíos y crece la preocupación por el centro

Por Nachi Saieg
La Ciudad

La peatonal Córdoba alcanzó un récord de locales vacíos y crece la preocupación por el centro

El municipio identificó al colectivero que arrolló y mató a un hombre en situación de calle
La Ciudad

El municipio identificó al colectivero que arrolló y mató a un hombre en situación de calle

Buscan a un hombre visto por última vez hace dos semanas en Fray Luis Beltrán
Policiales

Buscan a un hombre visto por última vez hace dos semanas en Fray Luis Beltrán

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Anses: cómo queda el calendario de pagos de agosto con el feriado

Anses: cómo queda el calendario de pagos de agosto con el feriado

Newells suma un refuerzo en el ataque: extremo o volante ofensivo

Newell's suma un refuerzo en el ataque: extremo o volante ofensivo

Pami ofrece ayuda para pagar cuidadores domiciliarios: cómo solicitarla

Pami ofrece ayuda para pagar cuidadores domiciliarios: cómo solicitarla

¿Kuldeka piensa en irse de Newells? Qué dijeron desde el entorno del entrenador

¿Kuldeka piensa en irse de Newell's? Qué dijeron desde el entorno del entrenador

La UTA lanzó un nuevo paro de colectivos: qué pasa en Rosario

La UTA lanzó un nuevo paro de colectivos: qué pasa en Rosario

Ovación
Nació en Haití, fue adoptado por una familia argentina y debutó con la selección sub-17
Ovación

Nació en Haití, fue adoptado por una familia argentina y debutó con la selección sub-17

Nació en Haití, fue adoptado por una familia argentina y debutó con la selección sub-17

Nació en Haití, fue adoptado por una familia argentina y debutó con la selección sub-17

Badaloni sabe para qué lo trajeron, aunque por ahora la falta de gol no lo desespera

Badaloni sabe para qué lo trajeron, aunque por ahora la falta de gol no lo desespera

El bono extraordinario de Newells ante Boca, en cuotas y obligatorio: cómo pagarlo

El bono extraordinario de Newell's ante Boca, en cuotas y obligatorio: cómo pagarlo

Policiales
Buscan a un hombre visto por última vez hace dos semanas en Fray Luis Beltrán
Policiales

Buscan a un hombre visto por última vez hace dos semanas en Fray Luis Beltrán

Villa Gobernador Gálvez: un chofer de Didi huyó de un asalto y fue auxiliado por vecinos

Villa Gobernador Gálvez: un chofer de Didi huyó de un asalto y fue auxiliado por vecinos

Alarma en una escuela rosarina de la zona sudoeste: un alumno llevó un arma de fuego

Alarma en una escuela rosarina de la zona sudoeste: un alumno llevó un arma de fuego

Grave pelea en barrio Ludueña: dos heridos fueron al Heca, uno baleado

Grave pelea en barrio Ludueña: dos heridos fueron al Heca, uno baleado

La Ciudad
Personal de las Fuerzas Armadas denuncia que afiliados se quedaron sin cobertura médica

Por Lucas Aranda
La Ciudad

Personal de las Fuerzas Armadas denuncia que afiliados se quedaron sin cobertura médica

El municipio identificó al colectivero que arrolló y mató a un hombre en situación de calle

El municipio identificó al colectivero que arrolló y mató a un hombre en situación de calle

Mascotón La Capital: cuándo es, cómo participar y las actividades para disfrutar con tu mascota

Mascotón La Capital: cuándo es, cómo participar y las actividades para disfrutar con tu mascota

Estudiantes extranjeros en Medicina: la UNR relativizó el dato difundido por el gobierno

Estudiantes extranjeros en Medicina: la UNR relativizó el dato difundido por el gobierno

Estudiantes extranjeros en Medicina: el gobierno aseguró que representan el 32% en la UNR
La Ciudad

Estudiantes extranjeros en Medicina: el gobierno aseguró que representan el 32% en la UNR

Pese al cierre de la paritaria, los docentes realizarán este jueves una jornada de protesta
La Ciudad

Pese al cierre de la paritaria, los docentes realizarán este jueves una jornada de protesta

Milei recibió el título de Doctor Honoris Causa de una universidad de Perú
Política

Milei recibió el título de Doctor Honoris Causa de una universidad de Perú

Descenso de temperatura y tiempo fresco: lo que anticipa el pronóstico para este miércoles en Rosario
La Ciudad

Descenso de temperatura y tiempo fresco: lo que anticipa el pronóstico para este miércoles en Rosario

De cerebro de microbio a kukacruel: Villarruel y Lemoine se cruzaron en las redes
Politica

De "cerebro de microbio" a "kukacruel": Villarruel y Lemoine se cruzaron en las redes

Condenado por prestar el auto para un golpe en el que mataron a un policía
Policiales

Condenado por prestar el auto para un golpe en el que mataron a un policía

Mudarán la pelota gigante del Parque a la Bandera al Museo del Deporte
La Ciudad

Mudarán la pelota gigante del Parque a la Bandera al Museo del Deporte

Tragedia en las Cataratas del Iguazú: murió un turista tras el vuelco de una lancha
Información General

Tragedia en las Cataratas del Iguazú: murió un turista tras el vuelco de una lancha

Polémica por la suspensión del juicio al gerente de una banda criminal
Policiales

Polémica por la suspensión del juicio al gerente de una banda criminal

Jubilados reclaman a Iapos que restituya la compra de órdenes y bonos en papel
La Ciudad

Jubilados reclaman a Iapos que restituya la compra de órdenes y bonos en papel

Condenaron a dos hombres por abuso sexual de una niña en Rosario
Policiales

Condenaron a dos hombres por abuso sexual de una niña en Rosario

Dos expolicías presos por el asesinato y desaparición de Fido Saavedra
Policiales

Dos expolicías presos por el asesinato y desaparición de Fido Saavedra

Los trabajadores de Nueva Cotar buscan convertirse en dueños de la planta

Por Patricia Martino
Economía

Los trabajadores de Nueva Cotar buscan convertirse en dueños de la planta

Ordenan a una prepaga a cubrir tratamiento de crecimiento para un chico de 13 años
La ciudad

Ordenan a una prepaga a cubrir tratamiento de crecimiento para un chico de 13 años

Micaela Albornoz compró pasajes con el DNI de una vecina y la buscan en Santiago del Estero
Policiales

Micaela Albornoz compró pasajes con el DNI de una vecina y la buscan en Santiago del Estero

Fátima Flórez viajó a Perú para la asunción de Keiko Fujimori y reavivó rumores de reconciliación con Milei

Fátima Flórez viajó a Perú para la asunción de Keiko Fujimori y reavivó rumores de reconciliación con Milei

La industria no logra recuperarse y los problemas laborales se intensifican
Economía

La industria no logra recuperarse y los problemas laborales se intensifican

Paritarias: la provincia firma los aumentos, incluido docentes pese a su rechazo
La Ciudad

Paritarias: la provincia firma los aumentos, incluido docentes pese a su rechazo

Revocan fallo de la jueza que había anulado una detención por flagrancia virtual
Política

Revocan fallo de la jueza que había anulado una detención por "flagrancia virtual"

El Hospital Vilela transformó la espera de niños con cáncer: arte, juegos y diseño
La Ciudad

El Hospital Vilela transformó la espera de niños con cáncer: arte, juegos y diseño