Cómo liberar espacio en el celular y que funcione más rápido

Tips, consejos y sugerencias para que el teléfono no reciba más notificaciones de que el almacenamiento se está por terminar y que el dispositivo puede no funcionar correctamente

La cantidad de apps que se almacenan actualmente en los dispositivos, junto a una cargada galería de imágenes y videos , hace que muchas veces sea necesario liberar espacio en los celulares para que funcionen correctamente . Son varios los caminos a seguir para lograr el objetivo de que el teléfono no se “trabe” ni aparezcan las molestas notificaciones que piden, casi constantemente, eliminar archivos y apps que no se usen por un inminente agotamiento del espacio de guardado.

Para liberar espacio en el celular hay que tener en cuenta que las apps y la acumulación de archivos audiovisuales son los factores que más abarcan el almacenamiento disponible , por lo que lo ideal es comenzar revisando esos dos puntos. Y se debe tener en cuenta que ciertos dispositivos cuentan con papeleras , por lo que la liberación de espacio no se hará efectiva hasta no vaciarla.

Para eliminar apps que no se usen y liberar espacio en el celular, hay dos caminos: eliminarlas desde el menú del teléfono o recurrir a “configuración” y seleccionar la pestaña “aplicaciones” que en la mayoría de los dispositivos está disponible.

Una vez dentro de esta opción, se podrán ver las aplicaciones que son más “pesadas” y se las podrá desinstalar desde allí. También, en algunos dispositivos, se podrá ver cuál es el porcentaje de ocupación del almacenamiento que representa tener todas esas apps instaladas.

Eliminar fotos y videos

La capacidad que dan los celulares desde hace más de una década no es sólo usarlos para comunicaciones ya que, con la incorporación de las cámaras, se pueden almacenar momentos con fotos y videos.

Lo ideal es, cada cierto período de tiempo dependiendo el caudal de archivos que el usuario reciba, depurar la galería de fotos y videos, tomándose el tiempo para revisar cuáles dejar y cuáles no. Todos los archivos audiovisuales que se descargan automáticamente desde WhatsApp van a una carpeta que la propia app crea y una recomendación es que el usuario cree una carpeta, que la nombre como guste y que vaya pasando las fotos y videos que quiera guardar a esa carpeta que creó.

Lo que quede sin pasar porque no se eligió, se puede eliminar con una sola acción: se selecciona la carpeta entera y se borra. Cuando en WhatsApp se vuelvan a recibir imágenes y videos, la app creará la misma carpeta automáticamente.

Borrar memoria caché

Una opción válida y que no tiene un uso muy extendido es la eliminación de datos y de la memoria caché del dispositivo, que si bien no tiene el mismo impacto que deshacerse de las apps que no se usen, sí ayudan a alivianar en una buena cantidad el almacenamiento.

Para borrar la memoria caché en el celular y contribuir a liberar espacio hay que volver a la opción “aplicaciones” que se encuentra dentro de “configuración” o “ajustes”; y en ciertos dispositivos, como en algunos Samsung, se debe buscar y seleccionar “almacenamiento”. Una vez allí, podemos buscar las opciones para borrar los datos o la memoria caché, con resultados distintos.

En caso de borrar la memoria caché del celular, lo que se eliminarán son los datos que las aplicaciones fueron dejando en el teléfono para mejorar el rendimiento de la misma. Si lo que se eliminan son los datos, la próxima vez que entremos a las aplicaciones tendremos que volver a escribir nombres de usuarios, contraseñas y demás cuestiones que se realizan automáticamente.

Descargas, una carpeta olvidada

Desde recibir un comprobante por WhatsApp hasta descargar la carta de un restaurante, la carpeta de descargas se llena de archivos rápidamente y a diario con distintas acciones.

Liberar espacio del celular a través de la eliminación de los archivos en la carpeta de descargas es posible con sólo ubicar este almacenamiento, ingresar y seleccionar los documentos que desean conservarse. El resto, todo a la papelera y a aliviar la memoria del teléfono.