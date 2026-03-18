Becas Manuel Belgrano 2026: cuáles son las carreras permitidas y cuántos cupos hay disponibles

El programa otorga un ingreso mensual y apunta a estudiantes de bajos ingresos para estudios en áreas estratégicas. Cómo anotarse y cuándo es la fecha límite

Ansés será el organismo que se encargue de gestionar los pagos y el cruce de datos socioecónomicos

El gobierno comenzó con la convocatoria 2026 para las Becas Estratégicas Manuel Belgrano , un programa destinado a estudiantes universitarios de carreras consideradas clave para el desarrollo productivo y científico del país. La inscripción se realiza de forma online.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Capital Humano, ofrece 36.000 cupos con una duración de 12 meses y un monto mensual de $81.685 . El beneficio puede renovarse cada año hasta un máximo de tres años en carreras de pregrado y cinco en carreras de grado.

El programa apunta a jóvenes de bajos ingresos que cursan en universidades públicas y busca fortalecer la continuidad académica en sectores estratégicos como energía, tecnología, logística y ciencias aplicadas.

Para acceder, es obligatorio que la carrera figure en el listado oficial y que la institución esté adherida al sistema . La selección de beneficiarios se realiza en base a criterios de equidad, balance regional e inclusión de grupos prioritarios.

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Desde la Secretaría de Educación aclararon que la beca no se puede combinar con otros programas nacionales similares, como Progresar o las de YPF. En cambio, sí resulta compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El calendario de inscripción se divide en dos etapas. Quienes ya cuentan con la beca podrán renovarla hasta el 20 de marzo, mientras que los nuevos postulantes tendrán como fecha límite el 3 de abril.

Los resultados para los renovantes serán informados individualmente a fines de marzo, mientras que los nuevos inscriptos lo sabrán en mayo. La aprobación será comunicada en el apartado "Mi beca", dentro de la opción "Estado de mi solicitud".

Cuáles son los requisitos

El reglamento distingue entre nuevos inscriptos y quienes ya reciben la beca. En el caso de los nuevos postulantes, es necesario ingresar o cursar una carrera habilitada y mantener condición de estudiante regular. Los estudiantes avanzados tienen que aprobar dos materias cuatrimestrales como mínimo o una materia de régimen anual en el ciclo lectivo previo a la Convocatoria.

Por el otro lado, los renovantes por primera vez deben aprobar la mitad de las materias del plan académico. Luego, las subsiguientes renovaciones deben contar con el 67% aprobado.

Además, todos deben cumplir con la "Doble Certificación": inscribirse y/o aprobar al menos una materia durante el año de la convocatoria. La universidad verifica este requisito en septiembre.

Cuáles son las carreras admitidas

El catálogo incluye disciplinas vinculadas con la ciencia, la tecnología y la producción, según lo establecido en la Resolución 159/2026. Entre las opciones aparecen diversas ingenierías, carreras científicas, sector productivo y tecnología:

Petróleo

Ingeniería Industrial

Ing. Mecánica

Ing. Electrónica

Ing. Informática

Telecomunicaciones

Matemática

Física

Geología

Ciencias Ambientales

Biotecnología

Licenciatura en Ciencias de Datos

Licenciatura en Sistemas de Información

Profesorados en Matemática y Física

Tecnicaturas como Energías Renovables y Producción Agropecuaria

El proceso de inscripción es completamente digital. Los aspirantes deben ingresar al sitio oficial de Becas Manuel Belgrano, iniciar sesión con usuario de Mi Argentina, completar el formulario con datos personales, académicos y socioeconómicos, y enviar la solicitud dentro del plazo establecido.