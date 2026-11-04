Cómo hacer torta vasca en casa: la receta de la torta más viral Sencilla, clásica y cremosa, esta torta está en boca de todos por su sabor inexplicable. En casa se puede cocinar sin problemas 4 de noviembre 2026 · 15:19hs

La torta vasca, una de las tortas del momento

Este último tiempo se ha popularizado una torta muy particular, diferente a las que comúnmente se suelen encontrar en los bares y cafeterías. La torta vasca, proveniente de España, ha llegado a distintos puntos del mundo y nuestro país no es la excepción. Y aunque su consistencia parece casi imposible, lo cierto es que, siguiendo la receta adecuada, se puede cocinar una torta vasca increíble en casa.

La torta vasca se caracteriza por su simpleza, su sabor suave y su contextura cremosa. Lleva ingredientes básicos como queso crema, huevos, azúcar, crema, un toque de harina o almidón de maíz y vainilla. Eso es todo. Es ideal para quienes disfrutan de las recetas dulces pero clásicas y poco empalagosas.

Una de las claves para cocinar una torta vasca es no batir de más y hornear a temperatura fuerte, para conseguir una capa oscura por fuera y un interior cremoso. Además, es fundamental enfriar la torta al menos 4 horas en la heladera antes de comerla, para que termine de condensarse y llegue a la consistencia perfecta.

8 consejos para una torta vasca perfecta La cocinera Paulina Cocina comparte algunos de los tips fundamentales para lograr una torta vasca perfecta: Ingredientes a temperatura ambiente.

No batir de más.

El papel manteca es el mejor aliado.

Horno bien precalentado y FUERTE (200-220°C).

No te asustes si tiembla.

La paciencia es clave.

El queso crema debe ser bueno.

El tamaño del molde importa (20-22 cm) Ingredientes para torta vasca 600 gr de queso crema (tipo Philadelphia, bien firme)

4 huevos

200g de azúcar

250 ml de crema de leche (más de 35% de materia grasa)

1 cda. sopera de harina 0000 (o maicena para versión sin TACC)

1 cdita. de esencia de vainilla

1 pizca de sal >>Leer más: Tres recetas fáciles de galletitas para cocinar en casa Cómo preparar una torta vasca: paso a paso La cocinera argentina relata el paso a paso de la receta de torta vasca: Precalentar el horno a 210°C. Forrar un molde desmontable de 22 cm de diámetro con papel manteca humedecido y arrugado, cubriendo base y bordes con excedente hacia afuera. En un bol grande, mezclar el queso crema con el azúcar solo hasta integrar, sin batir en exceso para evitar incorporar aire. Incorporar los huevos de a uno, mezclando suavemente después de cada adición hasta que la mezcla sea homogénea. Agregar la crema de leche y la esencia de vainilla. Integrar. Tamizar la harina junto con la sal e incorporar a la preparación con movimientos envolventes, sin sobrebatir. Volcar la mezcla en el molde preparado. Dar unos golpecitos suaves sobre la mesada para eliminar burbujas grandes de aire. Llevar al horno por 40 a 50 minutos, hasta que la superficie esté bien dorada y el centro aún tiemble ligeramente al mover el molde. No abrir el horno antes de los 35 minutos. Retirar del horno y dejar enfriar a temperatura ambiente dentro del molde. Luego, llevar a la heladera por al menos 4 horas (idealmente toda la noche). Desmoldar con cuidado. Servir fría. La textura debe ser cremosa, con centro suave y superficie rústica y dorada.