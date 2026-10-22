La hora de la merienda es especial para los argentinos y sin dudas una de las opciones más presentes son las galletitas . Es cierto que es posible encontrar todo tipo de galletas en el mercado, pero no hay nada como unas galletitas caseras recién horneadas en casa , a las que además se las puede personalizar y adaptar a los gustos de quien cocine.

Los días en los que se cuenta con un poco más de tiempo vale la pena incursionar en la cocina, porque eso puede traer como resultado platos únicos que se vuelvan la especialidad del cocinero. Lo bueno de las galletitas es que su receta es sencilla, lleva pocos ingredientes y una vez salidas del horno se transforman en la compañía ideal de charlas y juntadas, con mate o cualquier infusión de por medio.

A continuación, tres recetas de galletitas deliciosas, elegidas por todo el mundo e infaltables para una buena merienda.

Tres recetas fáciles de galletitas para cocinar en casa

Pepas

Clásicas e infaltables, las pepas pueden cocinarse de forma sencilla en los hogares. Estas galletitas son ideales para acompañar con mates o café. Las tradicionales son de membrillo, pero hoy en día se encuentran variedades con rellenos de batata, dulce de leche, frutos rojos, chocolate y hasta mermeladas.

Cuatro claves para cocinar pepas

Paulina Cocina comparte cuatro consejos para tener en cuenta a la hora de cocinar pepas caseras:

Es recomendable amasar bien la masa para lograr una textura homogénea y evitar grietas en las galletas.

Refrigerar la masa antes de armar las pepas, ya que esto ayudará a que mantengan su forma durante la cocción.

Espolvorear un poco de azúcar sobre las pepas antes de hornearlas, lo cual les dará un brillo y un sabor irresistible.

La masa se puede frizar y tener a mano para usar en cualquier momento. El relleno se pone al momento de llevarlas al horno.

Ingredientes para cocinar pepas caseras

Rinde: 20 pepas (aproximadamente)

Tiempo de preparación: 1 hora (incluyendo el tiempo de refrigerado)

200 g de harina

100 g de manteca

75 g de azúcar

Ralladura de 1 limón ( o naranja)

1 huevo

½ cucharadita de polvo de hornear

Dulce de membrillo

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Receta de pepas caseras: paso a paso

La receta de Paulina Cocina es clásica y sencilla para probar en todos los hogares. Los pasos a seguir son los siguientes:

En un bol, mezclar la harina, el azúcar y el polvo de hornear. Agregar la manteca fría en trozos y desmenuzar con los dedos hasta obtener una textura arenosa. Añadir el huevo y amasar hasta obtener una masa homogénea. Envolver la masa en papel film y refrigerar durante 30 minutos. Mientras tanto precalentar el horno a 180°C. Tomar pequeñas porciones y hacer bolitas de masa. Colocar sobre una placa enmantecada y enharinada (o con papel manteca) y aplastar levemente cada bolita, haciendo un huequito en el centro con una cuchara o con el pulgar. Mezclar el dulce de membrillo con las dos cucharadas de agua hirviendo y revolver hasta que se forme una pasta. Rellenar los huecos de las pepas con el membrillo. espolvorear con azúcar por encima (opcional) Hornear durante 15-20 minutos. Dejar enfriar sobre una rejilla y ¡a disfrutar de unas deliciosas pepas caseras!

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Galletitas clásicas con chips de chocolate

Las galletitas con chips de chocolate son la imagen más clásica que aparece en la cabeza cuando se piensa en galletitas. Crujientes por fuera pero suaves por dentro, prometen enamorar a cualquier amante de lo dulce. Estas galletitas son ideales para acompañar juntadas y llevar a cualquier reunión, ya que lo más probable es que nadie pueda resistirse a su sabor. Aunque la masa es importante, el gran toque lo dan los chips de chocolate, que se derriten ligeramente y le dan un sabor especial a cada bocado.

Consejos para hacer las mejores galletitas con chips de chocolate

Paulina Cocina comparte algunos trucos para que la receta de galletitas salga increíble:

El truco del reposo de la masa . Refrigerar la masa entre 30 minutos y 24 horas antes de hornear tiene dos efectos: permite que los ingredientes se integren mejor y evita que las galletitas se aplanen demasiado en el horno. No es obligatorio, pero mejora notablemente el resultado. Si hay tiempo, vale la pena.

. Refrigerar la masa entre 30 minutos y 24 horas antes de hornear tiene dos efectos: permite que los ingredientes se integren mejor y evita que las galletitas se aplanen demasiado en el horno. No es obligatorio, pero mejora notablemente el resultado. Si hay tiempo, vale la pena. El horno a temperatura correcta. Entre 175 °C y 180 °C es el rango ideal. A una temperatura más alta, los bordes se doran demasiado antes de que el centro esté listo. A temperatura más baja, quedan sin dorar y sin textura.

Entre 175 °C y 180 °C es el rango ideal. A una temperatura más alta, los bordes se doran demasiado antes de que el centro esté listo. A temperatura más baja, quedan sin dorar y sin textura. Sacarlas cuando el centro parece aún blando. Las galletas con chispas de chocolate terminan de cocinarse con el calor residual de la bandeja. Si se sacan cuando parecen perfectamente hechas, al enfriarse quedan duras. El truco es retirarlas del horno cuando los bordes están dorados pero el centro todavía se ve ligeramente suave.

Las galletas con chispas de chocolate terminan de cocinarse con el calor residual de la bandeja. Si se sacan cuando parecen perfectamente hechas, al enfriarse quedan duras. El truco es retirarlas del horno cuando los bordes están dorados pero el centro todavía se ve ligeramente suave. Dejarlas enfriar en la bandeja. Al menos 5 minutos antes de pasarlas a una rejilla. Este paso evita que se rompan y permite que la textura se asiente correctamente.

Al menos 5 minutos antes de pasarlas a una rejilla. Este paso evita que se rompan y permite que la textura se asiente correctamente. Un toque de sal en escamas. Espolvorear una pizca de sal gruesa o en escamas sobre las galletitas antes de hornearlas realza el sabor del chocolate y equilibra el dulzor. Es el truco de las pastelerías profesionales que más sorprende a quienes lo prueban por primera vez.

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Ingredientes

Para alrededor de 20 galletitas se necesitan:

200 g de harina leudante (o común con 1 cdita. de polvo de hornear)

100 g de manteca (mantequilla) a temperatura ambiente

80 g de azúcar negra (o mascabo)

40 g de azúcar blanca

1 huevo

1 cdita. de extracto de vainilla

150 g de chips de chocolate (chispas de chocolate)

1 pizca de sal

Cómo hacer galletitas con chips de chocolate

Paulina Cocina comparte su paso a paso:

Precalentar el horno a 180 °C. Si se va a dejar la masa refrigerándose, precalentar el horno después. Batir la manteca con los dos azúcares hasta obtener una mezcla cremosa y de color claro. No sobrebatir. Agregar el huevo y el extracto de vainilla. Mezclar hasta integrar. Incorporar la harina y la sal en dos partes, mezclando con espátula hasta que no queden restos de harina visible. No trabajar de más la masa. Incorporar los chips de chocolate (chispas de chocolate) con movimientos envolventes. Opcionalmente cubrir la masa con papel film y refrigerar 30 minutos aprox. Forrar una bandeja de horno con papel vegetal (papel manteca). Formar bolitas de masa del tamaño de una cucharada grande y colocarlas bien separadas entre sí ya que se expanden al hornear. Hornear 10-12 minutos o hasta que los bordes estén dorados pero el centro aún esté ligeramente blandito. Retirar del horno y dejar reposar 5 minutos en la bandeja antes de pasar a una rejilla. Para guardarlas, conservarlas en un recipiente hermético a temperatura ambiente hasta 7 días. Es importante que esté bien cerrado para que no se humedezcan.

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Crumbl Cookies, las galletitas virales

Hace tiempo que se viralizaron las crumbl cookies en las redes sociales, y, desde ese entonces, despertaron una necesidad en los amantes de lo dulce. Se trata de unas galletas gigantes con una textura crujiente por fuera y húmeda por dentro, que ya son todo un fenómeno. Si se quiere elevar la receta tradicional de las cookies con chips de chocolate, sin dudas se debe probar esta receta.

La clave para cocinar estas galletitas está en la calidad de sus ingredientes y la técnica de horneado. Las crumbl cookies se caracterizan por una textura suave, similar a la de un bizcochuelo. Por eso, dominar el calor y los tiempos de horneados son los trucos para otorgarle esa consistencia inconfundible.

Los secretos para unas crumbl cookies perfectas

La cocinera Paulina Cocina comparte algunos de los trucos imprescindibles para darle textura a las crumbl cookies.

Manteca fría: Cortada en cubos, no ablandar.

No sobrebatir: Batir lo suficiente sin exagerar.

Heladera mínimo 30 min: ¡Obligatorio!

Bolas grandes y parejas: Usar cuchara de helado para darles forma.

No aplastarlas: Van al horno en forma de bola, con el calor toman su forma tradicional

Sacarlas medio cruditas: Que el centro esté pálido pero los bordes dorados.

Enfriar en la bandeja: Esperar 5-10 minutos antes de moverlas.Luego se pueden pasar a una rejilla de horno.

Decorar cuando estén frías: Si la idea es hacerles un glaseado o topping a las crumbl cookies, es importante que estén bien frías.

Ingredientes para la receta de crumbl cookies

250g de harina común

1/2 cdita de bicarbonato de sodio

1/2 cdita de polvo de hornear

Una pizca de sal

150g de manteca sin sal, fría y en cubos

120g de azúcar blanca

80g de azúcar rubia

1 huevo

1 cdita de extracto de vainilla

Opcional: 200g de chips de chocolate, nueces o frutos secos troceados, frosting (o lo que quieran).

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Cómo preparar crumbl cookies: paso a paso

La cocinera despliega cada uno de los pasos a seguir para obtener unas crumbl cookies espectaculares y caseras.