Cómo preparar focaccia italiana: receta sencilla para hacer en casa Este plato es similar a la masa de pizza y se usa como una alternativa del pan. Su preparación es sencilla y se necesitan pocos ingredientes 26 de octubre 2026 · 16:59hs

La focaccia es una de las tradiciones culinarias italianas. Una receta sencilla e infalible

Entre las distintas tradiciones culinarias italianas que se disfrutan en todo el mundo, es imposible no mencionar a la focaccia. Esta especie de masa similar a la pizza es una alternativa al pan mucho más sabrosa, suave y a la vez crocante. Afortunadamente, su receta lleva pocos ingredientes y solo un ratito de amasado, por lo que es sencilla para intentarla en casa.

La focaccia nunca falla. Es ideal para picadas, sandwiches y cualquier momento del día. Se puede comer rellena o sin nada, ya que por sí sola es lo suficientemente gustosa. Esta masa se caracteriza por el sabor que le aportan el aceite de oliva, las hierbas, la sal gruesa y los tomates cherrys y aceitunas.

Como es parecida al pan, la focaccia es bastante sencilla de preparar en casa. Lleva pocos ingredientes y requiere un rato de amasado. Quienes quieran disfrutar de su sabor mediterráneo, tienen que probar esta receta simple e infalible.

Tips para una masa perfecta Para que la focaccia casera salga espectacular, la cocinera argentina Paulina Cocina comparte algunos secretos que marcan la diferencia La hidratación es clave: No hay que asustarse si la masa parece muy pegajosa. Una alta hidratación (más cantidad de agua respecto a la harina) es fundamental para lograr una miga tierna y llena de aire.

No hay que asustarse si la masa parece muy pegajosa. Una alta hidratación (más cantidad de agua respecto a la harina) es fundamental para lograr una miga tierna y llena de aire. El amasado y los pliegues: Aunque existen recetas de focaccia sin amasado, dedicarle tiempo a desarrollar el gluten mediante pliegues suaves durante la fermentación fortalecerá la masa y mejorará la textura final.

Aunque existen recetas de focaccia sin amasado, dedicarle tiempo a desarrollar el gluten mediante pliegues suaves durante la fermentación fortalecerá la masa y mejorará la textura final. Antes de hornear, es fundamental regar la superficie con una emulsión de agua, aceite de oliva y sal . Este líquido se deposita en los hoyuelos y es lo que le da a la focaccia su humedad y sabor característicos.

. Este líquido se deposita en los hoyuelos y es lo que le da a la focaccia su humedad y sabor característicos. Horno bien caliente: Precalentar el horno a una temperatura alta (220-230°C) es crucial. El golpe de calor inicial ayuda a que la masa se infle rápidamente, creando una corteza crujiente sin secar la miga. Ingredientes para hacer focaccia 400 gr de harina 000

30 gr de levadura de cerveza

250 ml de agua tibia

1 cdita de sal

1 cdita de azúcar

Aceite de oliva

Sal gruesa

Opcionales (para condimentar): romero, aceitunas, tomate, orégano >>Leer más: Cómo hacer hummus de garbanzos: receta simple y casera Cómo hacer focaccia casera La cocinera explica el paso a paso para cocinar una focaccia: Disolver la levadura en el agua con el azúcar. Aparte, en un bol, mezclar la harina con la sal. Agregar a la mezcla de harina el agua con la levadura y formar una masa. A tener en cuenta: va a ser una masa más blanda que la de la pizza. Al principio va a quedar más pegajosa pero si se sigue amasando, con paciencia, va a quedar uniforme. Dejar leudar en un lugar cálido por una hora aproximadamente, o hasta que doble su tamaño. Aceitar las manos y estirar la masa distribuyéndola en una placa para horno aceitada. Con los dedos hacer agujeros en la superficie de la masa, sin llegar a atravesar la focaccia. Esparcir un poco de sal gruesa y las hierbas. También se le pueden agregar aceitunas en rodajas y tomate fresco o seco hidratado. Dejar leudar un rato más. Hornear en horno precalentado a 250° por 10 minutos, pincelar la superficie por una mezcla de aceite de oliva y agua y hornear por 5 minutos más. ¡Listo!