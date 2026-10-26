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Cómo preparar focaccia italiana: receta sencilla para hacer en casa

Este plato es similar a la masa de pizza y se usa como una alternativa del pan. Su preparación es sencilla y se necesitan pocos ingredientes

26 de octubre 2026 · 16:59hs
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La focaccia es una de las tradiciones culinarias italianas. Una receta sencilla e infalible

La focaccia es una de las tradiciones culinarias italianas. Una receta sencilla e infalible

Entre las distintas tradiciones culinarias italianas que se disfrutan en todo el mundo, es imposible no mencionar a la focaccia. Esta especie de masa similar a la pizza es una alternativa al pan mucho más sabrosa, suave y a la vez crocante. Afortunadamente, su receta lleva pocos ingredientes y solo un ratito de amasado, por lo que es sencilla para intentarla en casa.

La focaccia nunca falla. Es ideal para picadas, sandwiches y cualquier momento del día. Se puede comer rellena o sin nada, ya que por sí sola es lo suficientemente gustosa. Esta masa se caracteriza por el sabor que le aportan el aceite de oliva, las hierbas, la sal gruesa y los tomates cherrys y aceitunas.

Como es parecida al pan, la focaccia es bastante sencilla de preparar en casa. Lleva pocos ingredientes y requiere un rato de amasado. Quienes quieran disfrutar de su sabor mediterráneo, tienen que probar esta receta simple e infalible.

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Tips para una masa perfecta

Para que la focaccia casera salga espectacular, la cocinera argentina Paulina Cocina comparte algunos secretos que marcan la diferencia

  • La hidratación es clave: No hay que asustarse si la masa parece muy pegajosa. Una alta hidratación (más cantidad de agua respecto a la harina) es fundamental para lograr una miga tierna y llena de aire.
  • El amasado y los pliegues: Aunque existen recetas de focaccia sin amasado, dedicarle tiempo a desarrollar el gluten mediante pliegues suaves durante la fermentación fortalecerá la masa y mejorará la textura final.
  • Antes de hornear, es fundamental regar la superficie con una emulsión de agua, aceite de oliva y sal. Este líquido se deposita en los hoyuelos y es lo que le da a la focaccia su humedad y sabor característicos.
  • Horno bien caliente: Precalentar el horno a una temperatura alta (220-230°C) es crucial. El golpe de calor inicial ayuda a que la masa se infle rápidamente, creando una corteza crujiente sin secar la miga.

Ingredientes para hacer focaccia

  • 400 gr de harina 000
  • 30 gr de levadura de cerveza
  • 250 ml de agua tibia
  • 1 cdita de sal
  • 1 cdita de azúcar
  • Aceite de oliva
  • Sal gruesa
  • Opcionales (para condimentar): romero, aceitunas, tomate, orégano

>>Leer más: Cómo hacer hummus de garbanzos: receta simple y casera

Cómo hacer focaccia casera

La cocinera explica el paso a paso para cocinar una focaccia:

  1. Disolver la levadura en el agua con el azúcar. Aparte, en un bol, mezclar la harina con la sal.
  2. Agregar a la mezcla de harina el agua con la levadura y formar una masa. A tener en cuenta: va a ser una masa más blanda que la de la pizza. Al principio va a quedar más pegajosa pero si se sigue amasando, con paciencia, va a quedar uniforme.
  3. Dejar leudar en un lugar cálido por una hora aproximadamente, o hasta que doble su tamaño.
  4. Aceitar las manos y estirar la masa distribuyéndola en una placa para horno aceitada. Con los dedos hacer agujeros en la superficie de la masa, sin llegar a atravesar la focaccia.
  5. Esparcir un poco de sal gruesa y las hierbas. También se le pueden agregar aceitunas en rodajas y tomate fresco o seco hidratado. Dejar leudar un rato más.
  6. Hornear en horno precalentado a 250° por 10 minutos, pincelar la superficie por una mezcla de aceite de oliva y agua y hornear por 5 minutos más. ¡Listo!

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