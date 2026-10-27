Cómo hacer frappuccino en casa: un café frío digno de cafeterías

Esta bebida dulce y cremosa es una de las más elegidas. Prepararla en casa es fácil y mucho más económico

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El frappuccino combina café, leche, hielo, endulzante y toppings

El café frío es una bebida con muchos amantes , especialmente cuando se acercan las altas temperaturas. Refrescante e intenso, se pueden preparar de formas más clásicas o se le pueden sumar toppings y convertirlos casi en un postre. Este es el caso del frappuccino , una bebida dulce y cremosa que se puede recrear en casa.

La textura espumosa y el sabor dulce del frappuccino lo convirtieron en uno de los cafés más pedidos en cafeterías. Incluso, muchas personas que no disfrutan demasiado del café sí consumen esta bebida, ya que su cremosidad y dulzor convencen a todo el mundo. Sus ingredientes son simples: café, leche, hielo, endulzante y topping.

Lo bueno de preparar esta bebida en casa es que se pueden personalizar las cantidades de los ingredientes tales como el café, el dulzor, la crema , etc. Se pueden elegir diferentes tipos de leche, animal o vegetal, así como el endulzante favorito que puede ser azúcar, edulcorante y hasta miel. Lo que sí, siempre se recomienda una buena cantidad de crema chantilly y el topping que más guste para que el frappuccino alcance su mejor sabor.

Tips para un frappuccino casero perfecto

Paulina Cocina comparte algunos de los secretos para lograr un frappuccino exquisito en casa, mejor que los de cafetería. A saber:

Usar café fuerte: Así el sabor no se pierde con el hielo y el resto de los ingredientes.

Así el sabor no se pierde con el hielo y el resto de los ingredientes. Congelar el café en cubitos: De esta manera se evita que el hielo deje el café muy aguado.

De esta manera se evita que el hielo deje el café muy aguado. Licuar bien: La clave está en la textura, que tiene que quedar bien espumosa.

La clave está en la textura, que tiene que quedar bien espumosa. Endulzar a gusto: Miel, azúcar o edulcorante, según preferencias y gustos personales.

Miel, azúcar o edulcorante, según preferencias y gustos personales. Personalizar con toppings: Crema chantilly, salsa de chocolate, salsa de dulce de leche son algunas de las alternativas.

Crema chantilly, salsa de chocolate, salsa de dulce de leche son algunas de las alternativas. Usar vaso frío: Enfriar el vaso en el congelador un rato antes de la preparación ayuda a mantener la textura más tiempo.

Ingredientes

Para una taza/vaso grande de frappuccino se necesita:

1 taza de café fuerte frío (puede ser filtrado o instantáneo preparado)

¾ a 1 taza de hielo

½ taza de leche (entera, descremada o vegetal según preferencia)

2 cdas. de azúcar o endulzante (disolver previamente en el café si no se licúa bien)

Crema chantilly, salsa de caramelo y salsa de chocolate (opcional)

>>Leer más: La bebida de moda: cómo hacer té de matcha o matcha latte en casa

Cómo hacer frappuccino en casa: paso a paso

Los pasos que detalla la cocinera son sencillos: