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Cómo hacer budín de pan en pocos pasos: receta más que sencilla

Este postre clásico es infaltable en las mesas argentinas. Prepararlo lleva pocos ingredientes y una serie corta de pasos.

2 de noviembre 2026 · 16:50hs
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El budín de pan es un postre clásico en Argentina

El budín de pan es un postre clásico en Argentina

El budín de pan es uno de los postres infaltables entre los clásicos argentinos. Su receta está difundida en distintos países, pero en Argentina es prácticamente imposible que no sobresalga. Hermano del flan, el budín de pan se prepara con pocos ingredientes y se acompaña con dulce de leche y/o crema. Muchas veces la receta se hereda de la familia, pero quienes no sepan cómo prepararlo, no pueden perderse este paso a paso sencillo.

Hay diferentes formas de preparar un budín de pan. Los cocineros pueden elegir los recipientes, cantidades y variación de ingredientes favoritos. El punto clave es la miga de pan, uno de los ingredientes principales en la preparación, por lo que es un postre ideal para preparar cuando sobra pan de días anteriores.

Si bien cocinar para muchos es terapéutico, esta receta es ideal para quienes priorizan la sencillez y la rapidez en la cocina. No hace falta ser un cocinero consagrado para preparar un budín de pan exquisito, sin ensuciar toda la cocina.

>>Leer más: Cómo hacer flan casero: receta tradicional y fácil

Ingredientes para hacer budín de pan

  • 450g – 500g de pan
  • 1 lt. de leche
  • 250g. de azúcar
  • Ralladura de 1 limón
  • 4 huevos
  • 1 cda. de esencia de vainilla

Para el caramelo

  • 1 taza de azúcar
  • ½ taza de agua

>>Leer más: Tres recetas fáciles y caseras para recibir invitados con algo rico

Receta de budín de pan: paso a paso

Paulina Cocina comparte el paso a paso de su receta para un budín de pan sencillo e infalible.

  1. Cortar el pan en trozos pequeños y colocarlo en un recipiente amplio. Hidratar el pan con la leche tibia y dejar reposar 30 minutos.
  2. Preparar el caramelo: Colocar el azúcar en una olla y calentar a fuego medio hasta que se derrita y tome color ámbar. Agregar el agua caliente poco a poco, revolviendo con cuidado para evitar salpicaduras. Cocinar hasta disolver completamente los cristales y obtener un caramelo fluido. Verter el caramelo en el molde y cubrir fondo y paredes. Dejar enfriar.
  3. Pasada la media hora, licuar el pan hidratado hasta obtener una mezcla homogénea. Dejar algunos trozos si se desea una textura más rústica.
  4. Incorporar el azúcar y los huevos. Licuar brevemente hasta integrar completamente sin airear en exceso.
  5. Añadir la ralladura de limón y la esencia de vainilla. Si la mezcla estuviera demasiado espesa, agregar 50–100 ml de leche y licuar nuevamente hasta obtener una consistencia fluida pero no líquida.
  6. Volcar la mezcla en el molde acaramelado y cubrir con papel manteca, asegurando un cierre firme para conservar la humedad.
  7. Cocinar a baño María: Colocar el molde dentro de una bandeja profunda con agua caliente que cubra la mitad del molde. Cocinar en horno a 160 °C durante aproximadamente 1 hora.
  8. Verificar cocción insertando un cuchillo: debe salir apenas húmedo, sin mezcla líquida.
  9. Enfriar completamente. Dejar reposar al menos 4 horas (ideal: toda la noche) y desmoldar. Ideal para acompañar con dulce de leche o crema.

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