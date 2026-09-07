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Cuánto falta para el próximo feriado y cuántos findes largos quedan en 2026

Son muchos los que revisan el calendario para ver cuándo llega otra chance de descanso. Un repaso por los feriados que quedan en el final del año

7 de septiembre 2026 · 08:40hs
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Quedan varios feriados en 2026.

Quedan varios feriados en 2026.

Nunca es fácil levantarse temprano en invierno para ir a trabajar, menos si es lunes. Es entonces cuando vuelve a surgir una pregunta infaltable: ¿cuándo será el próximo feriado? ¿Hay en el horizonte chance de algún fin de semana largo?

Tras el fin de semana largo de agosto, que se pudo disfrutar gracias el feriado del lunes 17 de agosto, jornada dedicada a recordar la muerte del general José de San Martín, llegó septiembre. Septiembre es un mes sin feriados.

¿Qué pasa ahora, de cara a los últimos meses del año? A continuación, un repaso por el calendario de Argentina. La buena noticia, sin embargo, es que entre octubre y noviembre hay varias fechas para agendar.

Los feriados que quedan en el año

Septiembre

  • Sin feriados nacionales.

Octubre

  • Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

  • Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el 20)

Diciembre

  • Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos

  • Martes 8: Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

  • Viernes 25: Navidad (feriado inamovible)

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