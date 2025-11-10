La Capital | Información General | China

China entra en emergencia y se prepara para la llegada del tifón Fung-wong

En Filipinas dejó cuatro muertos y más de un millón de personas evacuadas, con ráfagas de viento de hasta 230 km/h

10 de noviembre 2025 · 20:36hs
China entra en emergencia y se prepara para la llegada del tifón Fung-wong

La Oficina Estatal de Control de Inundaciones y Alivio de Sequías de China activó una respuesta de emergencia de nivel IV en Fujian, Cantón, Zhejiang y Hainan, tras la entrada del tifón Fung-wong en el Mar Meridional de China y su avance hacia el noroeste.

Fung-wong, la tormenta con nombre número 26 de la temporada de tifones 2025 en el Pacífico, es hasta el momento una de las más intensas de este año y en Filipinas dejó cuatro muertos y más de un millón de evacuados, con vientos sostenidos de hasta 185 km/h y ráfagas de 230 km/h. Se localiza actualmente en la región centro-oriental del Mar Meridional de China y se espera que toque tierra en la costa sudoccidental de Taiwán entre la tarde y la noche del miércoles.

En respuesta, múltiples provincias costeras activaron medidas de emergencia. La provincia de Cantón, en el sur de China, activó este lunes una respuesta de emergencia por vientos de nivel IV.

El centro provincial de Control de Inundaciones, Sequías y Vientos de Cantón instaló en todas las regiones y departamentos pertinentes para mejorar los sistemas de pronósticos y alerta temprana, activar con prontitud los protocolos de emergencia, y aplicar de manera efectiva la totalidad de las medidas preventivas para garantizar la seguridad de la población y sus bienes.

En la provincia de Fujian, en el este de China, una respuesta de emergencia de nivel III fue activada a la espera de que el tifón lleve lluvias moderadas en las zonas costeras del martes al miércoles y que algunas regiones experimenten lluvias intensas o tormentas.

Se ordenó a las autoridades locales y departamentos gubernamentales vigilar de cerca la situación del tifón e implementar las medidas de emergencia necesarias. La provincia de Zhejiang en el este de China también comenzó con los preparativos, ordenó a las autoridades y ciudades costeras tomar medidas preventivas, incluyendo ordenar a los barcos buscar refugio, suspender el trabajo de ingeniería marítima y cerrar las atracciones turísticas costeras.

Noticias relacionadas
La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe asistió al centenario del Tribunal Superior cordobés.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe asistió al centenario del Tribunal Superior cordobés

¿cuando cobro?: el cronograma de pago de anses en noviembre

¿Cuándo cobro?: El cronograma de pago de Anses en noviembre

Anses dio a conocer el monto de las Becas Progresar en noviembre

Becas Progresar de Ansés: cuánto y cuándo se cobra en noviembre

A continuación, el método de inscripción y los dispositivos detallados que se pondrán a la venta

Arca rematará productos electrónicos desde $15.000: cómo participar de la subasta

Ver comentarios

Las más leídas

Con suspenso, se terminó el sufrimiento de Newells: seguirá en primera

Con suspenso, se terminó el sufrimiento de Newell's: seguirá en primera

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

Los bares del parque España se preparan para cortar cintas este verano

Los bares del parque España se preparan para cortar cintas este verano

Lo último

Asumieron los nuevos jefes de la Unidad Regional II de Policía de Rosario

Asumieron los nuevos jefes de la Unidad Regional II de Policía de Rosario

Donald Trump indultó a Rudolph Giuliani y a otras 76 personas

Donald Trump indultó a Rudolph Giuliani y a otras 76 personas

Bonos en alza y riesgo país en baja, a la espera de señales sobre el dólar

Bonos en alza y riesgo país en baja, a la espera de señales sobre el dólar

Villas Cañás: cultivaba marihuana en su casa para vender y la Justicia lo sentenció a cinco años

Leandro Montoto, de 41 años, fue sentenciado en juicio oral por un tribunal federal de Rosario. Tenía una importante plantación en el patio
Villas Cañás: cultivaba marihuana en su casa para vender y la Justicia lo sentenció a cinco años
Situación caótica: taxistas y remiseros exigen subir las tarifas un 25 por ciento
La Ciudad

Situación "caótica": taxistas y remiseros exigen subir las tarifas un 25 por ciento

Asumieron los nuevos jefes de la Unidad Regional II de Policía de Rosario
POLICIALES

Asumieron los nuevos jefes de la Unidad Regional II de Policía de Rosario

Un padre sin celular ni carreras de autos por no pagar la cuota alimentaria
La Ciudad

Un padre sin celular ni carreras de autos por no pagar la cuota alimentaria

Lleven chaleco: el filoso mensaje desde Mar del Plata contra Brasil
Información General

"Lleven chaleco": el filoso mensaje desde Mar del Plata contra Brasil

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses
La Ciudad

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Con suspenso, se terminó el sufrimiento de Newells: seguirá en primera

Con suspenso, se terminó el sufrimiento de Newell's: seguirá en primera

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

Los bares del parque España se preparan para cortar cintas este verano

Los bares del parque España se preparan para cortar cintas este verano

Rosario: se viene una semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias

Rosario: se viene una semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias

Ovación
Fútbol femenino: Newells perdió sobre el final y quedó eliminado en los octavos
Ovación

Fútbol femenino: Newell's perdió sobre el final y quedó eliminado en los octavos

Fútbol femenino: Newells perdió sobre el final y quedó eliminado en los octavos

Fútbol femenino: Newell's perdió sobre el final y quedó eliminado en los octavos

El futuro ya llegó para Franco Colapinto y le esperan metas superadoras en la Fórmula 1

El futuro ya llegó para Franco Colapinto y le esperan metas superadoras en la Fórmula 1

Cuándo juega la selección argentina: día y horario del amistoso ante Angola

Cuándo juega la selección argentina: día y horario del amistoso ante Angola

Policiales
Asumieron los nuevos jefes de la Unidad Regional II de Policía de Rosario
POLICIALES

Asumieron los nuevos jefes de la Unidad Regional II de Policía de Rosario

Villas Cañás: cultivaba marihuana en su casa para vender y la Justicia lo sentenció a cinco años

Villas Cañás: cultivaba marihuana en su casa para vender y la Justicia lo sentenció a cinco años

Condenados por un ataque a tiros en la canchita de Vía Honda

Condenados por un ataque a tiros en la canchita de Vía Honda

El gobierno de Santa Fe anunció a Guillermo Solari como nuevo jefe de la Policía de Rosario

El gobierno de Santa Fe anunció a Guillermo Solari como nuevo jefe de la Policía de Rosario

La Ciudad
Bioferia, Rosario vivió dos días de innovación, economía circular y experiencias para familias
La Ciudad

Bioferia, Rosario vivió dos días de innovación, economía circular y experiencias para familias

Campaña de prevención del cáncer de piel en la Calle Recreativa

Campaña de prevención del cáncer de piel en la Calle Recreativa

Avanzaron un 70 % las obras para la duplicación de carriles en avenida Rouillón

Avanzaron un 70 % las obras para la duplicación de carriles en avenida Rouillón

Se eligieron los nuevos embajadores culturales de la Fiesta de Colectividades

Se eligieron los nuevos embajadores culturales de la Fiesta de Colectividades

Purga de cañerías de agua:  qué deben tener en cuenta los usuarios
LA CIUDAD

Purga de cañerías de agua:  qué deben tener en cuenta los usuarios

Fue a buscar la pelota a otra casa y denunció que su vecino amenazó con disparar
Policiales

Fue a buscar la pelota a otra casa y denunció que su vecino amenazó con disparar

Reabren la causa por un femicidio de hace 20 años y ofrecen recompensa
Policiales

Reabren la causa por un femicidio de hace 20 años y ofrecen recompensa

Una avena instantánea sin gluten fue prohibida por no estar en regla
Información General

Una avena instantánea "sin gluten" fue prohibida por no estar en regla

Policías reanimaron a un bebé recién nacido que se había ahogado con leche
LA CIUDAD

Policías reanimaron a un bebé recién nacido que se había ahogado con leche

Los docentes de la UNR harán tres días de paro esta semana
La Ciudad

Los docentes de la UNR harán tres días de paro esta semana

Autonomía inmediata: piden subastar o reutilizar autos del corralón municipal

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Autonomía inmediata: piden subastar o reutilizar autos del corralón municipal

La sociedad terminó de quemar las naves de la política tradicional

Por Mariano D'Arrigo
Politica

"La sociedad terminó de quemar las naves de la política tradicional"

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante multimillonario que se pone en juego esta semana
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante multimillonario que se pone en juego esta semana

Dicen que la prohibición de exportar pescado  garantiza el futuro de la actividad
La Ciudad

Dicen que la prohibición de exportar pescado  garantiza el futuro de la actividad

Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: se alquila el edificio de Sarmiento 778
La Ciudad

Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: se alquila el edificio de Sarmiento 778

Pichetto contra Mercado Libre: Shein y Temu te van a pasar por arriba
Economía

Pichetto contra Mercado Libre: "Shein y Temu te van a pasar por arriba"

Créditos Nido: con casi 43 mil inscriptos, se realizará esta semana un nuevo sorteo
La Ciudad

Créditos Nido: con casi 43 mil inscriptos, se realizará esta semana un nuevo sorteo

Cuáles son los 10 autos usados más vendidos en octubre: la lista completa
Información General

Cuáles son los 10 autos usados más vendidos en octubre: la lista completa

Central puntero: ¿qué tiene que pasar para que gane su grupo en la penúltima fecha?

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central puntero: ¿qué tiene que pasar para que gane su grupo en la penúltima fecha?

Contra las retenciones: Pullaro afirma que ayudan a barones del conurbano
Política

Contra las retenciones: Pullaro afirma que ayudan a "barones del conurbano"

Argentina llenó la canasta en el Mundial sub-17 y le metió siete goles a Fiyi
Ovación

Argentina llenó la canasta en el Mundial sub-17 y le metió siete goles a Fiyi

Femicidio en Villa G. Gálvez: detuvieron al principal sospechoso en Rosario
Policiales

Femicidio en Villa G. Gálvez: detuvieron al principal sospechoso en Rosario

Un regalo superclásico: Dua Lipa se llevó la camiseta de River del Monumental
Zoom

Un regalo superclásico: Dua Lipa se llevó la camiseta de River del Monumental

La Nochebuena está a un paso: el Rockefeller Center ya tiene su árbol de Navidad
Información General

La Nochebuena está a un paso: el Rockefeller Center ya tiene su árbol de Navidad