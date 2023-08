César Luis Menotti fue internado tras sufrir un accidente doméstico

El ex entrenador habría sufrido una caída en su hogar, que le habría provocado una hemorragia interna.

César Luis Menotti debió ser internado en las últimas horas en un hospital porteño a raíz de un accidente doméstico provocado a partir de una caída en su domicilio, pero por el momento todo no fue más que "un susto", según anticiparon sus allegados.

“Les tengo una mala noticia, me he enterado que el gran César Luis Menotti se encuentra muy delicado en un hospital de Buenos Aires, es algo que me duele mucho. Un gran técnico y sabio del fútbol, así como maestro y amigo en transmisiones de Mundiales. Un abrazo con todo mi cariño para él hasta Argentina”, escribió el periodista de ESPN en su cuenta en la red social de Twitter.

Por el momento se desconoce cuánto tiempo permanecerá Menotti en la clínica. Sus allegados evitaron especular sobre los tiempos de recuperación.