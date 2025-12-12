La Capital | Información General | videojuego

Hogwarts Legacy, el videojuego de Harry Potter, está disponible gratis: cómo descargarlo

Durante algunos días, el juego más famoso de Harry Potter se puede obtener sin costo. El paso a paso para descargarlo en la computadora

12 de diciembre 2025 · 10:17hs
El videojuego de Harry Potter Hogwarts Legacy” es uno de los más reconocidos a nivel internacional

El videojuego de Harry Potter "Hogwarts Legacy" es uno de los más reconocidos a nivel internacional

La famosa empresa de videojuegos Epic Game arrancó la temporada festiva con sorpresas imperdibles para los fanáticos del mundo gamer. En honor a sus fieles compradores y en búsqueda de nuevos clientes, la compañía regala juegos gratis en su tienda de PC cada semana y, ahora, llegó el turno de uno de los más codiciados: “Hogwarts Legacy” de Harry Potter.

Normalmente, cuando las empresas regalan videojuegos, suelen ofrecer títulos pequeños o poco conocidos. Pero en este caso, con motivo de las fiestas, Epic decidió ir más allá de las expectativas y durante todo diciembre estuvo ofreciendo verdaderos éxitos de taquilla.

De cara a los Game Awards y en concordancia con las ofertas navideñas, el propietario elevó la puesta a tope y actualmente se encuentra ofreciendo “Hogwarts Legacy”, probablemente su juego más grande hasta el momento. Los usuarios, por su parte, pueden descargar, disfrutar y conservar el spin off de Harry Potter sin costo.

>>Leer más: Roblox, el videojuego de la polémica: ¿podría prohibirse en Santa Fe?

Cómo descargar “Hogwarts Legacy” gratis

Obtener una copia de “Hogwarts Legacy” es sencillo y puede realizarse desde una computadora con acceso a internet y capacidad para descargar y abrir este tipo de videojuegos. Simplemente se debe visitar la página web Epic Games Store e iniciar sesión. En caso de no contar con una cuenta, es importante crearla.

En la página de la tienda, la pantalla principal muestra la oferta por Hogwarts Legacy con el botón “Obtener gratis”. Una vez ingresada en la sección del juego, se debe rectificar la opción “Obtener” y comenzará la descarga.

Una vez que el juego esté completamente descargado en la computadora, el usuario ya puede jugarlo y almacenarlo sin costo alguno.

>>Leer más: Lo conocieron por un videojuego: el insólito caso del juvenil argentino convocado por Hungría

Hasta cuándo se puede descargar “Hogwarts Legacy”

Las ofertas navideñas que ofrece la tienda Epic van desde el 11 de diciembre al 8 de enero. Sin embargo, cada juego va teniendo su propio plazo de oferta gratuita dentro de ese período.

En el caso de “Hogwarts Legacy”, la oferta comenzó este 12 de diciembre y finaliza el 18 de diciembre. Según indica la plataforma, el horario límite son las 13:00 del 18 pero, como no se especifica a qué región corresponde el horario, es aconsejable aprovechar a descargar el juego cuanto antes y no jugar a contrarreloj.

