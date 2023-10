Buenos Aires se quedó con una edición histórica de los Juegos Evita

Santa Fe y Mendoza completaron el podio de la clásica competencia, que este año celebró su 75 aniversario. En fútbol sub 16 se consagró Entre Ríos, y, en el sub 14, el conjunto bonaerense.

En fútbol, competencia fundacional de estos Juegos allá por 1948, Buenos Aires se consagró en la categoría Sub 14, mientras que en la Sub 16 el título fue para Entre Ríos. En fútbol femenino, disciplina que hizo su debut en esta edición, San Luis se coronó en la Sub 14 y Buenos Aires en la Sub 16.