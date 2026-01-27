Rosario se consolida como plaza de recitales y grandes espectáculos privados

Más de 38.000 personas fueron a ver el recital de Los Piojos el sábado 26 de abril de 2025 en el Hipódromo Independencia de Rosario.

Mientras la ciudad se consolida como referente para eventos y congresos, Rosario también se agranda en la concurrencia de espectáculos masivos privados . Según datos de la Municipalidad, en 2025 unas 805 mil personas asistieron a eventos, recitales y shows en la ciudad, marcando un crecimiento del 33 por ciento en comparación con 2024 .

La cifra incluye espectáculos artísticos, culturales y grandes festivales privados . La cifra corresponde espectáculos artísticos y culturales, fiestas electrónicas o de cumbia, y grandes festivales privados. Los datos surgen de la Secretaría de Control, que autoriza e inspecciona este tipo de acontecimientos antes de su realización, con foco en la seguridad de los participantes .

Rosario volvió a posicionarse como epicentro de grandes acontecimientos . “La ciudad volvió a ser un epicentro importante para todo tipo de acontecimientos, y eso también se vislumbra en los eventos organizados por el sector privado. Esto demuestra que Rosario es un epicentro destacado de grandes recitales, fiestas, shows y festivales, con fuerte atracción de público de otras ciudades , y eso repercute dentro”, destacó el secretario de Control municipal, Diego Herrera.

La Secretaría de Control cumple un rol clave en la autorización y fiscalización de los eventos. El funcionario recordó que su área es la que autoriza este tipo de eventos a través de previas inspecciones técnicas, condiciones de seguridad, higiene y eléctricas. Durante los espectáculos también se despliegan fiscalizaciones en los ingresos y egresos y todas las instalaciones, incluyendo controles permanentes durante el desarrollo de los shows, incluidas, por ejemplo, las sanitarias.

Los operativos también abarcan el entorno urbano de los espectáculos. En tanto, en el exterior de los shows se desarrollan controles a cuidacoches, venta ambulante y el buen uso de los espacios públicos, junto a dispositivos de ordenamiento del tránsito, además de los operativos de ordenamiento de tránsito en los entornos.

>> Leer más: Explosión piojosa en Rosario: una noche histórica para la banda que cruza generaciones

Infraestructura

Rosario consolidó infraestructura adaptable para eventos masivos. Según aseguran desde el Palacio de los Leones, desde hace un tiempo Rosario empezó a consolidar infraestructura propia y adaptable para concretar eventos masivos y así traer "grandes figuras" para llenar estadios. Esta capacidad permite competir en el circuito nacional e internacional de espectáculos. La ciudad cuenta con una infraestructura que la convierte en un punto estratégico para la producción de eventos nacionales e internacionales.

La ciudad dispone de múltiples espacios públicos y privados para espectáculos. Espacios promovidos por el Estado municipal, como el ex predio de Rural, el Hipódromo, el Autódromo, el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito y el moderno Bioceres Arena se complementan con teatros, salas y auditorios emblemáticos como El Círculo, el Metropolitano, La Comedia y el Auditorio Fundación, diversificando la oferta según escala y formato de los eventos.

Durante 2024 se destacaron recitales y festivales de gran convocatoria. En este marco, el año pasado entre los shows de relevancia nacional se destacaron los recitales de Los Piojos (38.000 personas), La Renga (35.000), Airbag (25.000 en su segunda presentación) y los festivales Bandera (25.000), el Cumbión del Paraná (con unas 20 mil personas en cada una de sus ediciones) y Un Poco de Ruido (18.000). La agenda incluyó artistas de distintos géneros y generaciones, y también pasaron por la ciudad artistas de la talla de Calamaro, Lali Espósito, Duki, Morat y Miranda, entre otros.

Las fiestas electrónicas tuvieron un impacto significativo en la asistencia total. En tanto, otro aporte importante fue el que hicieron las fiestas electrónicas, que con 43 eventos autorizados albergaron a 156.269 personas. Rosario fue pionera en la implementación de protocolos de cuidado integral, vale recordar que Rosario ha sido pionera al implementar procedimientos y protocolos de seguridad que incluyen el cuidado de la salud integral de los asistentes. La Secretaría de Control forma parte de las reparticiones que participan de esos controles preventivos desplegados.

>> Leer más: Lali en Rosario, una reina del pop, se presentó con un show único en la ciudad

Los gratuitos

Los eventos gratuitos no están incluidos en las cifras informadas. Un dato a tener en cuenta es que los datos entregados no incluyen los espectáculos que fueron gratuitos. También en estos casos se desplegaron operativos de gran magnitud, es este caso también se subraya la capacidad de la ciudad para organizar operativos en eventos de concurrencia masiva. Entre ellos, se puede mencionar a la Fiesta Nacional de las Colectividades, que convocó a 1.400.000 personas en 11 noches. En tanto que el Tricentenario de Rosario reunió a 250.000 espectadores en el Monumento, con el cierre musical de los rosarinos Juan Carlos Baglietto y Nicki Nicole.

Los festivales gratuitos recientes registraron convocatorias multitudinarias. Desde el Festival Faro 2025 (120.000 personas) hasta el Festival Palau (290.000 en dos jornadas en el Monumento), todos contaron con amplios dispositivos de control y organización, todo se cubrió con grandes operativos con resultados satisfactorios. Por último, el evento “Un día rosarino”, organizado por el canal Olga, convocó a más de 30.000 personas y también fue otro hito para destacar.