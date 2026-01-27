La Capital | Ovación | Rosarina

Rosarina de Básquet: Una jugadora de Central y uno de Atalaya fueron los más valorados en 2025

Micaela Corgnali de Central y Maximiliano Yanson de Atalaya fueron los mejores en la Rosarina de Básquet, según la aplicación oficial de la Confederación Argentina de Básquet.

Carlos Durhand

27 de enero 2026 · 06:25hs
Micaela Corgnali se destacó en el básquet femenino de la Rosarina.

La Asociación Rosarina de Básquet lleva desde hace algunos años todas las planillas de sus partidos en forma digital que se pueden observar en la aplicación de la Confederación Argentina de Básquet.

Esta aplicación en cada cotejo le da una valoración de puntos a cada jugador teniendo en cuenta su actuación no solamente con la cantidad de puntos convertidos, sino también su participación en otros rubros como asistencia, rebotes ofensivos y defensivos, etc.

En la Superliga de la Rosarina, el que más puntos sumó en todos los torneos oficiales del año fue Maximiliano Ezequiel Yanson, de Atalaya, quien acumuló 771 puntos en 35 partidos, con una media de 22 puntos de valoración por partido.

Si para la estadística se toma el promedio, el mejor valorado fue Omar Rubén Cantón (CAOVA), con una media de valoración de 27,6 puntos por cotejo, sin dudas un histórico del básquet local.

Los varones más valorados por la Rosarina de Básquet

Tomando como base la cantidad de puntos acumulados a lo largo de 2025, los 20 jugdores más valorados fueron: 1) Maximiliano Yanson (Atalaya) (771 puntos), 2) Felipe Morello (Provincial) (761),3) Gonzalo Matías Garrofe (Regatas) (715), 4) Facundo Rodríguez (Caova) (708), 5) Andrés Ottolini (Unión de Arroyo Seco) (692), 6) Omar Cantón (Caova) (691), 7) Nicolás Eydallín (Náutico) (599), 8) Augusto Capra (Temperley) (562), 9) Matías Nicolás Martínez (Regatas) (561), 10) Franco Falcone (Náutico) (545), 11) Joaquín Zapata (Sportsmen Unidos) (537), 12) Franco Natanel Fernández (Sportivo América) (532), 13) Lucas Andrés Herrera (Gimnasia) (486), 15) Gastón Gerbaudo (Provincial) (485), 16) Franco Agustín Correa (Temperley) (482), 17) Tomás Gómez Platia (Provincial) (473), 18) Santiago López (Provincial) (470), 19) Alejandro Ettore (Gimnasia) (462) y 20) Nicolás Giraudo (Atalaya) (462).

Mejor performance femenina en Rosario

En la rama femenina, el primer puesto en los números de la CAB en esta estadística que mide el rendimiento que tuvieron en 2025, se lo llevó Micaela Soledad Corgnali, de Rosario Central. La jugadora canalla acumuló en 23 partidos 518 puntos de valoración (22,5 de promedio).

Completan el listado de las 20 mejores valoradas: 2) Andrea Beatriz Rebola (Regatas de San Nicolás) (456 puntos), 3) Marisol Jorgelina Maris (Unión de Arroyo Seco) (454), 4) Roberta Perazo (Regatas de San Nicolás) (422), 5) Fiorenza Giovanna Cardini (Temperley) (414), 6) Valentina Carignano (Sacachispas de Villa Constitución) (394), 7) Stefanía Belén García (Paganini Alumni) (366), 8) María Daniela Oldani (Ben Hur) (343), 9) Abril Vernazza (Ben Hur) (327), 10) Leonela Aylen Santucho (Sport Club Cañadense) (320), 11) Nadia Grazziani (Central) (320), 12) Romina Rita Bazán (Maciel) (320), 13) Valentina González (Central) (306), 14) Antonella Avril Roca (Talleres de Villa Gobernador Gálvez) (295), 15) Angeles Lía Maraventano (Paganini Alumni) (289), 16) Natalia Soledad Castillo (Unión de Arroyo Seco) (280), 17) Giuliana Cataldi (Central) (268), 18) Aldana Biacotti (Maciel) (267), 19) Emilia Bello (Temperley) (253) y 20) Pilar Pajello (Náutico) (246).

