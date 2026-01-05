¿Cuándo cobro?: el cronograma de pago de Ansés en enero

El organismo previsional oficializó el cronograma del primer mes del año. En esta nota, las fechas y montos

Cuándo se cobran las jubilaciones y pensiones de Anses

Con el inicio del nuevo año, Ansés comenzará a pagar los haberes de enero de 2026 con nuevos valores para jubilados y pensionados como resultado de la actualización por inflación. El primer cobro del año llega con un incremento en la suma mínima y la continuidad del bono extraordinario de $70.000.

El ajuste responde al esquema vigente de movilidad previsional que actualiza los pagos según el registro estadístico con una diferencia de dos meses. Para el aumento de enero, el organismo tomará como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre.

Además, la administración confirmó el pago del bono extraordinario a los siguientes grupos del sistema previsional : jubilados que cobran el haber mínimo, titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam), beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez o madres de siete hijos y jubilados con haberes superiores a la mínima que ingresan en el rango de proporcionalidad, quienes cobran un bono reducido.

Con la aplicación de la fórmula de movilidad, la jubilación mínima pasará a $349.303,33 . A ese monto se le sumará nuevamente el bono extraordinario de $70.000 que Ansés otorga a los beneficiarios de menores ingresos.

>> Leer más: Ansés: cuánto sube la mínima y cuándo cobran los jubilados en enero de 2026

De esta manera, quienes perciben el haber mínimo cobrarán en enero un total de $419.303,33. El refuerzo busca sostener el poder adquisitivo frente al impacto de la inflación y forma parte de la estructura de ingresos previsionales definida por el Poder Ejecutivo.

Calendario de pagos de Ansés en enero de 2026

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminado en 0 y 1: 9 de enero

DNI terminado en 2 y 3: 12 de enero

DNI terminado en 4 y 5: 13 de enero

DNI terminado en 6 y 7: 14 de enero

DNI terminado en 8 y 9: 15 de enero

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

DNI terminado en 0: 9 de enero

DNI terminado en 1: 12 de enero

DNI terminado en 2: 13 de enero

DNI terminado en 3: 14 de enero

DNI terminado en 4: 15 de enero

DNI terminado en 5: 16 de enero

DNI terminado en 6: 19 de enero

DNI terminado en 7: 20 de enero

DNI terminado en 8: 21 de enero

DNI terminado en 9: 22 de enero

Jubilados con haberes superiores a la mínima

DNI terminado en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminado en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminado en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminado en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminado en 8 y 9: 29 de enero

>> Leer más: Ansés ofrece un simulador de préstamos para jubilados: cómo solicitar un crédito

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares (SUAF)

DNI terminados en 0: viernes 9 de enero

DNI terminados en 1: lunes 12 de enero

DNI terminados en 2: martes 13 de enero

DNI terminados en 3: miércoles 14 de enero

DNI terminados en 4: jueves 15 de enero

DNI terminados en 5: viernes 16 de enero

DNI terminados en 6: lunes 19 de enero

DNI terminados en 7: martes 20 de enero

DNI terminados en 8: miércoles 21 de enero

DNI terminados en 9: jueves 22 de enero

Asignación por Embarazo