Boleto educativo en Santa Fe: el trámite paso a paso para obtener el beneficio

A partir del lunes 2 de febrero, quienes tengan activo su Boleto Educativo podrán viajar de forma gratuita en transporte urbano. Cómo generarlo

Los usuarios deben realizar un trámite online para acceder o mantener el Boleto Educativo Gratuito en la Provincia de Santa Fe

Con la mira en el ciclo lectivo 2026 , el gobierno de Santa Fe destacó la continuidad de uno de los beneficios más utilizados por la comunidad educativa. Tal como anunciaron recientemente, a partir del lunes 26 de enero quedaron abiertas las inscripciones para acceder al Boleto Educativo Gratuito (BEG) y se trata de un trámite 100% online.

Desde el 2 de febrero y hasta el 23 de diciembre , los usuarios del BEG tendrán a disposición dos pasajes gratuitos por día para ir y volver de sus instituciones educativas. El programa alcanza a estudiantes, docentes y asistentes escolares de todos los niveles educativos.

La inscripción al Boleto Educativo es esencial para poder gozar del beneficio a la hora de subirse al transporte urbano. Cabe recordar que este trámite no solo deben hacerlo quienes vayan a acceder por primera vez al beneficio, sino que es también obligatorio para quienes hayan gozado del BEG en años anteriores , que deben reinscribirse de igual manera para mantenerlo vigente este año.

Qué es el Boleto Educativo

El Boleto Educativo es un programa de la provincia de Santa Fe destinado a usuarios del transporte público automotor urbano, suburbano e interurbano.

Su objetivo es garantizar el acceso al sistema educativo y eliminar el costo del transporte, entendido como una barrera para estudiantes, docentes y asistentes escolares. Así, quienes gozan de este beneficio tienen cubierto dos pasajes por día de lunes a viernes, para asistir a las instituciones educativas de forma gratuita.

Quiénes pueden acceder al beneficio

El programa alcanza a:

Estudiantes regulares de nivel inicial, primario, secundario, terciario y universitario.

Docentes y asistentes escolares de establecimientos educativos de la provincia.

Docentes y asistentes escolares de jardines particulares santafesinos.

>> Leer más: Boleto Educativo Gratuito: dan de baja a más de 34.000 usuarios tras una auditoría

Paso a paso: cómo activar el Boleto Educativo en Santa Fe

La inscripción al beneficio se realiza de manera 100% online, a través del sitio oficial del Boleto Educativo de la provincia. Para iniciar el trámite, los usuarios deben ingresar en la sección “Solicitá el Beneficio”. También se puede utilizar la app “Mi Santa Fe”, disponible para descargas en celulares Android o IOS (Apple).

Automáticamente, la página web del gobierno dirige a los usuarios al sistema ID Ciudadana. Quienes ya hayan gozado del beneficio deben acceder con sus cuentas personales. Quienes no hayan abierto su cuenta en este sistema, deberán hacerlo previamente para iniciar el trámite y pueden hacerlo clickeando la opción “Crear cuenta”. También es posible recuperar la cuenta si el usuario olvidó su contraseña.

Una vez ingresado en el sistema, es preciso crear la solicitud completando algunos datos. Además de la información personal, se le puede solicitar a los usuarios que adjunten un certificado que dé cuenta de su situación de alumno regular para que la Provincia corrobore la asistencia a un establecimiento educativo. Estos pasos están detallados en la página.

Al poco tiempo, el sistema validará los datos. Ya aprobada la solicitud, el último paso es activar el beneficio. Para esto, el usuario debe dirigirse a cualquier terminal SUBE o utilizar un teléfono celular con sistema NFC para acreditarlo en la tarjeta SUBE.

Cabe recordar que, si bien se han habilitado múltiples métodos de pago para el boleto de colectivo, los beneficios como el Boleto Educativo solo se acreditan en la tarjeta SUBE por lo que es preciso contar con ella para que se aplique el descuento a la hora de subirse al transporte. Por otro lado, quienes viajan en servicios interurbanos que no utilizan SUBE, seguirán manteniendo sus beneficios a través del sistema de vouchers o códigos QR que se generan directamente desde la aplicación oficial de la provincia.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gobierno de Santa Fe (@gobsantafe)

>>Leer más: Colectivos en Rosario: qué métodos de pago se pueden usar para viajar

Dudas y consultas

Aunque la idea es que estudiantes y docentes puedan realizar este trámite de forma 100% online, el gobierno provincial habilitó distintos puntos de atención en caso de que se necesite ayuda de forma presencial.

En Rosario, el punto para consultas e informes es la Terminal de Colectivos “Mariano Moreno” (Cafferata 702), donde se recibirán dudas de lunes a viernes de 8 a 18 hs. Para conocer los puntos presenciales de otras localidades, se puede consultar la página de Preguntas Frecuentes del Boleto Educativo o revisar la aplicación "Mi Santa Fe”.