Liga Femenina de Básquet: Náutico motivado por su primer triunfo de 2026 recibe a Instituto

Las chicas de Náutico juegan este martes desde las 21 en el Velasco ante Instituto en busca de otra victoria en la Liga Femenina de Básquet.

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

27 de enero 2026 · 06:40hs
El festejo de las chicas de Náutico en el primer triunfo en 2026 en la Liga Femenina de Básquet.

El festejo de las chicas de Náutico en el primer triunfo en 2026 en la Liga Femenina de Básquet.

Este martes de las 21, en el Ricardo Velasco, Náutico recibe a Instituto de Córdoba en una nueva presentación en la Liga Femenina de Básquet. Las chicas dirigidas por Guillermo Carrozo lograron su primera victoria el domingo pasado ante San José de Mendoza en Rosario.

El triunfo de las rosarinas, que actuaron como local, fue muy emotivo ya que la chapa final fue de 67 a 65 lo que le dio un premio a este equipo que si bien las estadísticas dicen que pierde más de lo que gana, no deja de ser competitivo, está en una etapa de crecimiento y nunca negocia la actitud.

Leer más: Rosarina de Básquet: Una jugadora de Central y uno de Atalaya fueron los más valorados en 2025

Las goleadoras de Náutico ante San José

Náutico tuvo 11 puntos de Victoria Sironi y de Sofía González, 10 de Guadalupe Castelnuovo, 9 de Milagros Morell y 6 de Pilar Pajello. Esta victoria rompió la racha de derrotas de 2026, que comenzó con un 45-63 frente a Hindú de Córdoba el pasado 15 de enero, un día después cayó 64 a 34 ante Instituto en Córdoba, mientras que el pasado 23 de enero, perdió 76 a 66 contra Chañares de local.

Ahora va por otra victoria. No será para nada fácil porque el antecedente más cercano marcó 30 puntos a favor de la Gloria. Pero la ilusión es lo último que se pierde.

Foto: Juanjo Cavalcante - Básquet Rosario

