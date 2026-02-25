Aumento y bono para empleadas domésticas y niñeras: cuánto cobrarán en febrero y marzo de 2026

Se definió el aumento del 3% y un bono no remunerativo para el personal de casas particulares y niñeras. Cómo quedan las escalas salariales

Con la llegada del tercer mes del año, las empleadas domésticas comienzan a preguntarse por su situación salarial . En este sentido, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas particulares, confirmó un nuevo aumento en la escala salarial con bono extraordinario incluido.

Este martes, el gobierno nacional oficializó el incremento en los sueldos del personal de casas particulares. La medida establece un aumento total del 3% correspondiente al período febrero-marzo, además de un bono adicional para esos mismos meses.

El ajuste salarial se desglosa de la siguiente manera: 1,5% de incremento en febrero sobre los valores de enero de 2026 y otro de incremento 1,5% en marzo calculado sobre los montos de febrero. Por su parte, el monto del bono extraordinario dependerá de la carga horaria semanal.

¿De cuánto es el bono para las empleadas domésticas?

Además, el acuerdo incorporó una suma no remunerativa de $20.000 para quienes trabajen 16 horas semanales, $11.500 para quienes trabajen entre 12 y 16 horas y $8000 para quienes trabajen menos de 12 horas semanales.

¿Cuánto cobran las empleadas domésticas por hora en febrero?

Los montos de los salarios de las empleadas domésticas por hora, con la primera actualización del 1.5%, se encuentra detallado según las distintas tareas:

Primera categoría (supervisores/as)

Con retiro: $3.953,99 por hora / $493.250,51 por mes

por hora / por mes Sin retiro: $4.317,86 por hora / $547.807,65 por mes

Segunda categoría (cocineros/as)

Con retiro: $3.751,59 por hora / $459.265,69 por mes

por hora / por mes Sin retiro: $4.100,04 por hora / $509.632,55 por mes

Tercera categoría (caseros)

Por hora: $3.546,66/ Por mes: $448.433,64

Cuarta categoría (asistencia y cuidado de personas)

Con retiro: $3.546,66 por hora / $448.433,64 por mes

por hora / por mes Sin retiro: $3.952,85 por hora / $498.106,74 por mes

Quinta categoría (personal para tareas generales)

Con retiro: $3.298,88 por hora / $404.702,97 por mes

por hora / por mes Sin retiro: $3.546,66 por hora / $448.433,64 por mes

¿Cuánto cobran las empleadas domésticas por hora en marzo?

Los montos de los salarios de las empleadas domésticas por hora, con la segunda actualización del 1.5%, se encuentra detallado según las distintas tareas:

Primera categoría (supervisores/as)

Con retiro: $4.013,30 por hora / $500.649,26 por mes

por hora / por mes Sin retiro: $4.382,63 por hora / $556.024,76 por mes

Segunda categoría (cocineros/as)

Con retiro: $3.807,87 por hora / $466.154,67 por mes

por hora / por mes Sin retiro: $4.161,54 por hora / $517.277,03 por mes

Tercera categoría (caseros)

Por hora: $3.599,86/ Por mes: $455.160,14

Cuarta categoría (asistencia y cuidado de personas)

Con retiro: $3.599,86 por hora / $455.160,14 por mes

por hora / por mes Sin retiro: $4.012,14 por hora / $505.578,34 por mes

Quinta categoría (personal para tareas generales)

Con retiro: $3.348,37 por hora / $410.773,52 por mes

por hora / por mes Sin retiro: $3.599,86 por hora / $455.160,14 por mes

