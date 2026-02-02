Anmat prohibió productos cosméticos para niños de marcas reconocidas

Los maquillajes infantiles no contaban con el registro sanitario obligatorio, pese a provenir de firmas reconocidas

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió en todo el territorio nacional el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución de distintos productos cosméticos infantiles de marcas reconocidas.

La medida fue tomada luego de inspecciones de control de mercado en distintos comercios de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, los organismos encontraron kits de maquillaje y otros productos infantiles puestos a la venta sin datos de registro sanitario en sus envases.

Se trata de sets de sombras, labiales, rubores, bases líquidas, esmaltes y perfumes dirigidos a consumidores infantiles. Tras consultar la base de datos de Anmat, el organismo no encontró coincidencias con los datos impresos en los rótulos de estos productos.

Sin datos sobre los productos, Anmat no puede garantizar que hayan sido elaborados bajos las condiciones higiénico sanitarias pertinentes , utilizando los ingredientes permitidos por la normativa vigente. Por este motivo, los cosméticos fueron considerados ilegítimos y su prohibición quedó asentada en la Disposición 221/2026.

Los cosméticos infantiles prohibidos por Anmat

Los cosméticos para público infantil prohibidos por Anmat son los siguientes:

Kit de belleza “PEQUEÑA PUPINA” marca “BEBÉS LLORONES”, conteniendo paleta de sombras, esmalte y labiales, industria argentina.

conteniendo paleta de sombras, esmalte y labiales, industria argentina. Set de belleza “LABUBUS” sin marca , conteniendo una paleta de cuatro sombras, industria argentina.

, conteniendo una paleta de cuatro sombras, industria argentina. Juego maquillaje trío de maquillaje artístico “LILO & STITCH” marca “PEQUEÑA DISEÑADORA” , conteniendo paleta de sombras, esmalte y labiales, cont. Neto 12 grs., industria argentina.

, conteniendo paleta de sombras, esmalte y labiales, cont. Neto 12 grs., industria argentina. Set de belleza marca “DISNEY PRINCESSES” , conteniendo un dúo de rubor, un labial y un esmalte, industria argentina.

, conteniendo un dúo de rubor, un labial y un esmalte, industria argentina. Set de belleza marca “PIKU” , conteniendo una paleta de sombras, industria argentina.

, conteniendo una paleta de sombras, industria argentina. Set de belleza marca “MY LITTLE PONY” , conteniendo un esmalte y dos labiales, industria argentina.

, conteniendo un esmalte y dos labiales, industria argentina. Base líquida con color marca “BICGERBOWE” , en envase rosa con dibujo y forma de oso.

, en envase rosa con dibujo y forma de oso. Set de maquillaje en estuche plegable “MAKE UP SET HELLO KITTY” marca “IMAN OF NOBLE”, conteniendo paleta de sombras y rubores, cont. Neto 28g, vencimiento: 12/29.

conteniendo paleta de sombras y rubores, cont. Neto 28g, vencimiento: 12/29. Perfume con vaporizador “SUNSHINE” marca “VICTORIOUS FINAL”, cont. Neto 88 ml.

La medida aplica para todas las presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos de estos productos.

