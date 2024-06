Caso Loan: qué dijo la Justicia sobre el parecido de la hija de un detenido con Sofía Herrera

Tras una polémica generada a través de las redes sociales , en la que se planteaba el parecido de la hija adoptiva de uno de los detenidos por el caso Loan Danilo Peña -el nene correntino desaparecido hace 15 días- y Sofía Herrera , una nena desaparecida en 2008 cuando se encontraba junto a su familia en un camping, la Justicia de Río Grande, Tierra del Fuego, la Justicia determinó que no era ella .

Sin embargo, fuentes judiciales indicaron al portal que "lo novedoso es que si bien la menor en cuestión no es Sofía se continúa con la investigación, dado que no se puede descartar que el padre, como estuvo estacionado en Ushuaia, no haya tenido que ver o esté vinculado a un grupo dedicado a la trata de personas o que haya tenido algún tipo de participación en la eventual desaparición de Sofía Herrera".