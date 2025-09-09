La Capital | Información General | Ansés

Ansés retiene el 20% de tu prestación: cómo recuperar ese dinero

Con un trámite, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) de Anses pueden cobrar la totalidad de su prestación. Los pasos, en esta nota

9 de septiembre 2025 · 11:18hs
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya habilitó el trámite para que los titulares de la Asignación Universal por Hijo puedan acceder al cobro del 20% de su prestación acumulado durante el 2024. Esto implica la presentación de la Libreta de 2024.

La retención de ese 20% responde a un mecanismo del organismo. Todos los meses se paga el 80% del total de la asignación. El 20% restante se reserva y se abona en su totalidad una vez que los titulares presenten la Libreta obligatoria. Esta es de carácter imprescindible ya que en ella se acreditan los controles de salud, el esquema de vacunación y la asistencia de los niños y adolescentes a centros de educación.

Para acceder al dinero correspondiente, el titular de la asignación debe realizar un trámite web en el que quedarán actualizados los datos necesarios para la presentación de la libreta. Esta también permite cobrar la Ayuda Escolar Anual.

Cómo presentar la Libreta obligatoria de la Asignación Universal por Hijo (AUH)

El trámite de este año habilita el cobro de lo retenido durante 2024. Es esencial que el formulario presentado sea el de Anses, ya que es el único que el organismo considera válido.

El proceso se puede realizar desde la página web oficial de Anses, o bien desde la aplicación “Mi Anses”. El período habilitado para efectuar el trámite corre hasta el 31 de diciembre de este año. El paso a paso es el siguiente:

1- Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

2- Adentrarse en la sección “Hijos”, luego en “Libreta AUH”. Allí se deben revisar las secciones que faltan completar (educación, salud y vacunación) por cada hijo o personas a cargo por las que se recibe la AUH.

3- En caso de que falte completar alguna sección de la Libreta, se debe seleccionar la opción “Generar libreta" para descargarla o enviarla al mail.

4- Con el archivo de la libreta, es preciso realizar su impresión. Se debe imprimir la libreta en una sola hoja y procurar una buena calidad de impresión. Luego se debe llevar a la escuela y/o centro de salud (según corresponda) para que la completen y firmen las autoridades.

5- Con la libreta completa y firmada, el último paso es cargarla a la página. Para esto, se debe sacar una foto de la hoja completa. Algunas de las recomendaciones para que la foto sea válida son las siguientes:

  • Elegir una superficie plana y bien iluminada
  • Asegurarse de que se vean las marcas de las 4 esquinas del formulario en la foto
  • El papel no tiene que estar arrugado
  • La imagen no debe verse movida o borrosa
  • El archivo debe tener un peso menor a 3MB
  • El único formato válido es JPG

Con la fotografía en condiciones, se debe ingresar en “Mi Anses” nuevamente. Allí, seleccionar la opción “Hijos” y luego “Libreta AUH". En la página se detallarán las últimas instrucciones para subir la Libreta y finalizar el trámite.

Asignaciones familiares en septiembre

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio determinó el aumento para el noveno mes del año a partir de la Ley de Movilidad. Así, se pudo establecer que el aumento para septiembre será del 1,9%.

De esta manera, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo Para Protección Social (AUE) subirán a $115.087,90 en septiembre, respondiendo a ese aumento del 1,9%.

Quiso estacionar su camioneta, perdió el control y chocó contra un supermercado
LA CIUDAD

Quiso estacionar su camioneta, perdió el control y chocó contra un supermercado

Frenan un desmonte ilegal que arrasó con bosques de máxima conservación en Santa Fe
la region

Frenan un desmonte ilegal que arrasó con bosques de máxima conservación en Santa Fe

Estación Fluvial: la recuperación de los muelles permitirá la llegada de cruceros a Rosario
La Ciudad

Estación Fluvial: la recuperación de los muelles permitirá la llegada de cruceros a Rosario

La suba del dólar y los súper: Los precios están blindados, la plaza está seca de dinero
LA CIUDAD

La suba del dólar y los súper: "Los precios están blindados, la plaza está seca de dinero"

Confirman la conexión entre el crimen de un albañil y una balacera en una escuela
Policiales

Confirman la conexión entre el crimen de un albañil y una balacera en una escuela

