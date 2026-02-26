La Capital | Información General | Ansés

Ansés abrió la inscripción a las Becas Progresar 2026: cuáles son los requisitos y cómo anotarse

Este programa busca fortalecer la permanencia y la finalización de estudios en todo el país, además de impulsar la formación laboral en sectores estratégicos

26 de febrero 2026 · 12:35hs
Existen tres líneas de Becas Progresar: Superior

Existen tres líneas de Becas Progresar: Superior, Obligatorio y Trabajo

Ansés abrió la inscripción a las Becas Progresar 2026 y habilitó el trámite online en todo el país. El programa apunta a jóvenes que quieran terminar la escuela obligatoria, cursar una carrera superior o capacitarse en oficios estratégicos.

El beneficio incluye distintas líneas (Progresar Obligatorio, Progresar Superior y Progresar Trabajo) y cada una se dirige a estudiantes que cumplan requisitos de edad, regularidad académica e ingresos del grupo familiar.

En todas las líneas, el ingreso familiar no debe superar tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), salvo excepciones para titulares de pensión no contributiva por invalidez.

Cuáles son las diferentes líneas y sus requisitos

Progresar Obligatorio

La línea Progresar Obligatorio alcanza a estudiantes de primaria y secundaria.

Requisitos:

  • Tener entre 16 y 24 años al cierre de la convocatoria.

  • Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país y DNI vigente.

  • Acreditar condición de alumno regular.

  • Cumplir con el avance académico exigido.

  • Presentar esquema de vacunación completo o en curso, según edad.

Progresar Superior

Progresar Superior apunta a quienes inicien o continúen una carrera terciaria o universitaria.

Requisitos:

  • Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos cinco años de residencia legal y DNI.

  • Tener entre 17 y 24 años al iniciar una carrera.

  • Hasta 30 años para quienes cursen una carrera avanzada.

  • Sin límite de edad para estudiantes de enfermería.

  • No superar tres SMVM de ingresos familiares (con excepciones previstas por ley).

  • Haber finalizado el nivel medio sin materias pendientes al momento de la inscripción.

  • Estar inscripto en universidades o institutos terciarios públicos. El programa contempla algunas instituciones privadas y casos especiales en enfermería.

  • Cumplir con el progreso académico requerido.

  • Tener el esquema de vacunación completo.

  • Participar en actividades complementarias del programa.

Progresar Trabajo

La línea Progresar Trabajo promueve la formación profesional y la capacitación en oficios.

Requisitos:

  • Ser argentino o extranjero con al menos dos años de residencia legal y DNI vigente.

  • Tener entre 18 y 24 años.

  • El límite se amplía hasta 40 años para personas sin empleo formal registrado.

  • No superar tres SMVM de ingresos familiares, salvo excepciones vigentes.

Cómo inscribirse a las Becas Progresar 2026

El organismo regulador habilitó la inscripción de manera digital. El trámite se realiza a través de la web oficial o mediante la app Progresar+.

Paso a paso:

  • Ingresar al sitio oficial de Becas Progresar o descargar la app Progresar+ (solo disponible para Android).

  • Iniciar sesión con usuario y contraseña. Si es la primera vez, crear una cuenta.

  • Completar los datos personales, académicos y socioeconómicos.

  • Seleccionar la línea correspondiente: Obligatorio, Superior, Trabajo o Enfermería.

  • Revisar la información y enviar la solicitud.

  • Consultar el estado del trámite desde la plataforma o la aplicación oficial.

