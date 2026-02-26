Ansés abrió la inscripción a las Becas Progresar 2026: cuáles son los requisitos y cómo anotarse

Ansés abrió la inscripción a las Becas Progresar 2026 y habilitó el trámite online en todo el país. El programa apunta a jóvenes que quieran terminar la escuela obligatoria, cursar una carrera superior o capacitarse en oficios estratégicos.
Este programa busca fortalecer la permanencia y la finalización de estudios en todo el país, además de impulsar la formación laboral en sectores estratégicos
El beneficio incluye distintas líneas (Progresar Obligatorio, Progresar Superior y Progresar Trabajo) y cada una se dirige a estudiantes que cumplan requisitos de edad, regularidad académica e ingresos del grupo familiar.
En todas las líneas, el ingreso familiar no debe superar tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), salvo excepciones para titulares de pensión no contributiva por invalidez.
La línea Progresar Obligatorio alcanza a estudiantes de primaria y secundaria.
Requisitos:
Tener entre 16 y 24 años al cierre de la convocatoria.
Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país y DNI vigente.
Acreditar condición de alumno regular.
Cumplir con el avance académico exigido.
Presentar esquema de vacunación completo o en curso, según edad.
Progresar Superior apunta a quienes inicien o continúen una carrera terciaria o universitaria.
Requisitos:
Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos cinco años de residencia legal y DNI.
Tener entre 17 y 24 años al iniciar una carrera.
Hasta 30 años para quienes cursen una carrera avanzada.
Sin límite de edad para estudiantes de enfermería.
No superar tres SMVM de ingresos familiares (con excepciones previstas por ley).
Haber finalizado el nivel medio sin materias pendientes al momento de la inscripción.
Estar inscripto en universidades o institutos terciarios públicos. El programa contempla algunas instituciones privadas y casos especiales en enfermería.
Cumplir con el progreso académico requerido.
Tener el esquema de vacunación completo.
Participar en actividades complementarias del programa.
La línea Progresar Trabajo promueve la formación profesional y la capacitación en oficios.
Requisitos:
Ser argentino o extranjero con al menos dos años de residencia legal y DNI vigente.
Tener entre 18 y 24 años.
El límite se amplía hasta 40 años para personas sin empleo formal registrado.
No superar tres SMVM de ingresos familiares, salvo excepciones vigentes.
El organismo regulador habilitó la inscripción de manera digital. El trámite se realiza a través de la web oficial o mediante la app Progresar+.
Paso a paso:
Ingresar al sitio oficial de Becas Progresar o descargar la app Progresar+ (solo disponible para Android).
Iniciar sesión con usuario y contraseña. Si es la primera vez, crear una cuenta.
Completar los datos personales, académicos y socioeconómicos.
Seleccionar la línea correspondiente: Obligatorio, Superior, Trabajo o Enfermería.
Revisar la información y enviar la solicitud.
Consultar el estado del trámite desde la plataforma o la aplicación oficial.
