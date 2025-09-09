Anses: quiénes pueden cobrar el Programa Hogar en septiembre

En los últimos días de frío del año, la Anses recordó un beneficio importante que aun pueden cobrar los pensionados. El Programa Hogar es un apoyo económico que facilita la compra de garrafas de gas para los hogares con menos ingresos.
Se trata de un beneficio que consiste en un subsidio directo y mensual fijado por la Secretaría de Energía que cubre un porcentaje del valor efectivo de la garrafa.
En principio,este subsidio le corresponde a aquellas personas que viven en zonas sin servicio de gas natural o que no se encuentren conectadas dentro de la red de distribución domiciliaria de gas. Sin embargo, existen otro tipo de requisitos más específicos necesarios para acceder al beneficio.
Todas las personas que cumplan con las condiciones establecidas, pueden solicitar el subsidio para comprar garrafas de 10, 12 o 15 kg .
Condiciones especiales por zona geográfica
Zonas con acceso a garrafas adicionales
El monto del subsidio es determinado por la Secretaría de Energía y varía según el tamaño del grupo familiar, la ubicación de la vivienda y la época del año. A este monto básico pueden sumarse adicionales en los siguientes casos:
Aquellas personas que cumplan con los requisitos podrán acceder al Programa Hogar en septiembre. Para confirmar el cobro del subsidio, se pueden seguir algunas de estas opciones:
