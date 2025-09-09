La Capital | Información General | Ansés

Anses: quiénes pueden cobrar el Programa Hogar en septiembre

El programa de Anses que provee se mantiene en el noveno mes del año. Cuáles son las condiciones para acceder

9 de septiembre 2025 · 08:54hs
El Programa Hogar de Anses consiste en un subsidio económico para la copra de garrafas de gas

El Programa Hogar de Anses consiste en un subsidio económico para la copra de garrafas de gas

En los últimos días de frío del año, la Anses recordó un beneficio importante que aun pueden cobrar los pensionados. El Programa Hogar es un apoyo económico que facilita la compra de garrafas de gas para los hogares con menos ingresos.

Se trata de un beneficio que consiste en un subsidio directo y mensual fijado por la Secretaría de Energía que cubre un porcentaje del valor efectivo de la garrafa.

En principio,este subsidio le corresponde a aquellas personas que viven en zonas sin servicio de gas natural o que no se encuentren conectadas dentro de la red de distribución domiciliaria de gas. Sin embargo, existen otro tipo de requisitos más específicos necesarios para acceder al beneficio.

>>Leer más: Tarjeta Alimentar de Anses: cómo actualizar los datos para no perder el beneficio

Requisitos para cobrar el Programa Hogar en septiembre

Todas las personas que cumplan con las condiciones establecidas, pueden solicitar el subsidio para comprar garrafas de 10, 12 o 15 kg .

  • Ningún miembro del hogar debe tener un servicio de gas natural a su nombre ni haber solicitado la Tarifa Social de Gas.
  • Los ingresos del grupo familiar no deben superar el equivalente a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles.
  • Si hay una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD) en el hogar, el tope de ingresos se amplía a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

Condiciones especiales por zona geográfica

  • En La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el Partido de Patagones (Buenos Aires), el límite es de 2,8 Salarios Mínimos Vitales y Móviles.
  • Si en el hogar hay una persona con discapacidad, el tope se incrementa a 4,2 salarios mínimos o categoría E del monotributo.

Zonas con acceso a garrafas adicionales

  • Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, el Partido de Patagones y la región de La Puna.
  • También en localidades comprendidas en la Ley 27.637: zonas específicas de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, Mendoza, San Juan, Santa Fe, Salta y Tucumán.

Cuánto se cobra por el Programa Hogar en septiembre

El monto del subsidio es determinado por la Secretaría de Energía y varía según el tamaño del grupo familiar, la ubicación de la vivienda y la época del año. A este monto básico pueden sumarse adicionales en los siguientes casos:

  • Durante los meses de invierno.
  • Si el hogar tiene más de 5 integrantes.
  • Si la vivienda se encuentra en zonas frías determinadas por la Ley 27.637, que incluyen regiones de Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Pampa, Chubut y otras provincias como Córdoba, Mendoza y Tucumán.

>>Leer más: Cronograma de Anses: a qué jubilados y pensionados les toca cobrar esta semana

Cómo saber si cobro el Programa Hogar en septiembre

Aquellas personas que cumplan con los requisitos podrán acceder al Programa Hogar en septiembre. Para confirmar el cobro del subsidio, se pueden seguir algunas de estas opciones:

  • Ingresar a la aplicación Mi Argentina, iniciar sesión con el CUIL y clave, y consultar la sección “Mis Cobros”.
  • Chequear la página web oficial de Anses que brinda información oficial acerca del programa
  • Completar el formulario disponible en el sitio oficial de ANSES
  • Llamar a ANSES al 0800-222-7376, opción Programa Hogar, de lunes a viernes de 8 a 20 h.
  • Enviar un correo electrónico a [email protected].
Noticias relacionadas
Cómo será el cronograma de pagos de Anses para el mes de septiembre

Cronograma de Anses: a qué jubilados y pensionados les toca cobrar esta semana

Anses ya inició el pago de los haberes de septimebre 

Anses: el cronograma de pagos de jubilaciones y pensiones en septiembre

La libreta obligatoria de la Asignación Universal por Hijo de Anses se presenta a partir de un trámite web

Anses habilitó la presentación de la libreta AUH: cómo hacerlo y para qué sirve

El trámite que deben realizar los afiliados de Pami para obtener anteojos gratuitos

Pami ofrece anteojos gratuitos a sus afiliados: cuántos se pueden tramitar por año y cómo hacerlo

Ver comentarios

Las más leídas

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

Barrancas: denuncian grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba nenas

Barrancas: denuncian grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba nenas

El dólar blue se disparó en Rosario tras la derrota bonaerense de Milei: a cuánto cerró este lunes

El dólar blue se disparó en Rosario tras la derrota bonaerense de Milei: a cuánto cerró este lunes

Luis Brandoni, Campanella, Eduardo Blanco y Rada, juntos en el nuevo film de Netflix

Luis Brandoni, Campanella, Eduardo Blanco y Rada, juntos en el nuevo film de Netflix

Lo último

La Sinfónica de Rosario dará un concierto didáctico gratuito para toda la familia

La Sinfónica de Rosario dará un concierto didáctico gratuito para toda la familia

Dólar: cómo abrió la cotización este martes, tras la subida por las elecciones bonaerenses

Dólar: cómo abrió la cotización este martes, tras la subida por las elecciones bonaerenses

Una obra multidisciplinaria inspirada en la obra de Julio Cortázar llega a la Alianza Francesa

Una obra multidisciplinaria inspirada en la obra de Julio Cortázar llega a la Alianza Francesa

Quiénes están detrás de los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas que inundaron Rosario

Colgaron una veintena de carteles que exponen el escándalo que salpica a la Presidencia con los supuestos sobornos. "Colecta anual de Kárinas", es el texto que se repite.

Quiénes están detrás de los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas que inundaron Rosario
Quiso estacionar su camioneta, perdió el control y chocó contra un supermercado
LA CIUDAD

Quiso estacionar su camioneta, perdió el control y chocó contra un supermercado

Frenan un desmonte ilegal que arrasó con bosques de máxima conservación en Santa Fe
la region

Frenan un desmonte ilegal que arrasó con bosques de máxima conservación en Santa Fe

Estación Fluvial: la recuperación de los muelles permitirá la llegada de cruceros a Rosario
La Ciudad

Estación Fluvial: la recuperación de los muelles permitirá la llegada de cruceros a Rosario

La suba del dólar y los súper: Los precios están blindados, la plaza está seca de dinero
LA CIUDAD

La suba del dólar y los súper: "Los precios están blindados, la plaza está seca de dinero"

Confirman la conexión entre el crimen de un albañil y una balacera en una escuela
Policiales

Confirman la conexión entre el crimen de un albañil y una balacera en una escuela

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

Barrancas: denuncian grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba nenas

Barrancas: denuncian grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba nenas

El dólar blue se disparó en Rosario tras la derrota bonaerense de Milei: a cuánto cerró este lunes

El dólar blue se disparó en Rosario tras la derrota bonaerense de Milei: a cuánto cerró este lunes

Luis Brandoni, Campanella, Eduardo Blanco y Rada, juntos en el nuevo film de Netflix

Luis Brandoni, Campanella, Eduardo Blanco y Rada, juntos en el nuevo film de Netflix

Santa Fe remata bienes incautados al delito: autos desde $500 mil y una casa

Santa Fe remata bienes incautados al delito: autos desde $500 mil y una casa

Ovación
Independiente de Bigand se consagró bicampeón de la Liga Deportiva del Sur
Ovación

Independiente de Bigand se consagró bicampeón de la Liga Deportiva del Sur

Independiente de Bigand se consagró bicampeón de la Liga Deportiva del Sur

Independiente de Bigand se consagró bicampeón de la Liga Deportiva del Sur

La selección argentina se despide en Ecuador, con la misión de defender el prestigio y de probar

La selección argentina se despide en Ecuador, con la misión de defender el prestigio y de probar

Este martes empiezan en Rosario los Jadar, los juegos que harán historia

Este martes empiezan en Rosario los Jadar, los juegos que harán historia

Policiales
Confirman la conexión entre el crimen de un albañil y una balacera en una escuela
Policiales

Confirman la conexión entre el crimen de un albañil y una balacera en una escuela

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

Un preso fue imputado de un secuestro y fallido crimen en barrio Godoy

Un preso fue imputado de un secuestro y fallido crimen en barrio Godoy

Piden condenas por ataque a tiros y bombas contra frigoríficos de la región

Piden condenas por ataque a tiros y bombas contra frigoríficos de la región

La Ciudad
Quiso estacionar su camioneta, perdió el control y chocó contra un supermercado
LA CIUDAD

Quiso estacionar su camioneta, perdió el control y chocó contra un supermercado

La suba del dólar y los súper: Los precios están blindados, la plaza está seca de dinero

La suba del dólar y los súper: "Los precios están blindados, la plaza está seca de dinero"

Marchan para concientizar sobre las falsas denuncias judiciales

Marchan para concientizar sobre las falsas denuncias judiciales

Plan de Veredas: casi 2.700 en tan solo 8 meses

Plan de Veredas: casi 2.700 en tan solo 8 meses

Piden condenas por ataque a tiros y bombas contra frigoríficos de la región
Policiales

Piden condenas por ataque a tiros y bombas contra frigoríficos de la región

Conflicto laboral en Vassalli: la UOM realizará una marcha en Firmat
Economía

Conflicto laboral en Vassalli: la UOM realizará una marcha en Firmat

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente
Policiales

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente

Crítica de un candidato de Milei: Mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes
Política

Crítica de un candidato de Milei: "Mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes"

Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario

Santa Fe remata bienes incautados al delito: autos desde $500 mil y una casa
Policiales

Santa Fe remata bienes incautados al delito: autos desde $500 mil y una casa

Juegos Jadar: inauguración con desfile de delegaciones y un show de láser
La Ciudad

Juegos Jadar: inauguración con desfile de delegaciones y un show de láser

Recta final para la reforma: este viernes se jura la nueva Constitución de Santa Fe
Política

Recta final para la reforma: este viernes se jura la nueva Constitución de Santa Fe

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque
Información General

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

El Congreso de EEUU publicó una carta que Trump le habría enviado a Epstein
Información General

El Congreso de EEUU publicó una carta que Trump le habría enviado a Epstein

Maduro lo hizo de nuevo: adelantó la Navidad al 1º de octubre
El Mundo

Maduro lo hizo de nuevo: adelantó la Navidad al 1º de octubre

Apareció un nuevo mural de Banksy, pero Londres anunció que va a removerlo
Zoom

Apareció un nuevo mural de Banksy, pero Londres anunció que va a removerlo

Tiempo de gobernadores: a coro, Provincias Unidas hace leña del caído Milei

Por Facundo Borrego
Política

Tiempo de gobernadores: a coro, Provincias Unidas hace leña del caído Milei

Bronce para la estudiante del Poli que fue a la Olimpíada de Astronomía
La Ciudad

Bronce para la estudiante del Poli que fue a la Olimpíada de Astronomía

Créditos Nido: quiénes son los ganadores del sorteo número 14
Economía

Créditos Nido: quiénes son los ganadores del sorteo número 14

Sin luz y con aulas rotas: una escuela rosarina suspendió las clases por vandalismo
La Ciudad

Sin luz y con aulas rotas: una escuela rosarina suspendió las clases por vandalismo

El gesto romántico de Lamine Yamal que confirma su relación con Nicki Nicole
Zoom

El gesto romántico de Lamine Yamal que confirma su relación con Nicki Nicole

Balearon a un adolescente en su casa, donde su madre cumplía prisión domiciliaria
Policiales

Balearon a un adolescente en su casa, donde su madre cumplía prisión domiciliaria

Pasaportes fallados: No hubo controles y faltó previsión, sostuvo Esteban Paulón
INFORMACION GENERAL

Pasaportes fallados: "No hubo controles y faltó previsión", sostuvo Esteban Paulón

Microtráfico: allanamientos en San Francisquito tras denuncias de vecinos al 911
POLICIALES

Microtráfico: allanamientos en San Francisquito tras denuncias de vecinos al 911