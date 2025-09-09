Anses: quiénes pueden cobrar el Programa Hogar en septiembre

El programa de Anses que provee se mantiene en el noveno mes del año. Cuáles son las condiciones para acceder

El Programa Hogar de Anses consiste en un subsidio económico para la copra de garrafas de gas

En los últimos días de frío del año , la Anses recordó un beneficio importante que aun pueden cobrar los pensionados. El Programa Hogar es un apoyo económico que facilita la compra de garrafas de gas para los hogares con menos ingresos.

Se trata de un beneficio que consiste en un subsidio directo y mensual fijado por la Secretaría de Energía que cubre un porcentaje del valor efectivo de la garrafa.

En principio, este subsidio le corresponde a aquellas personas que viven en zonas sin servicio de gas natural o que no se encuentren conectadas dentro de la red de distribución domiciliaria de gas . Sin embargo, existen otro tipo de requisitos más específicos necesarios para acceder al beneficio.

Requisitos para cobrar el Programa Hogar en septiembre

Todas las personas que cumplan con las condiciones establecidas, pueden solicitar el subsidio para comprar garrafas de 10, 12 o 15 kg .

Ningún miembro del hogar debe tener un servicio de gas natural a su nombre ni haber solicitado la Tarifa Social de Gas.

ni haber solicitado la Los ingresos del grupo familiar no deben superar el equivalente a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

Si hay una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD) en el hogar, el tope de ingresos se amplía a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

Condiciones especiales por zona geográfica

En La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el Partido de Patagones (Buenos Aires), el límite es de 2,8 Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

Si en el hogar hay una persona con discapacidad, el tope se incrementa a 4,2 salarios mínimos o categoría E del monotributo.

Zonas con acceso a garrafas adicionales

Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, el Partido de Patagones y la región de La Puna.

También en localidades comprendidas en la Ley 27.637: zonas específicas de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, Mendoza, San Juan, Santa Fe, Salta y Tucumán.

Cuánto se cobra por el Programa Hogar en septiembre

El monto del subsidio es determinado por la Secretaría de Energía y varía según el tamaño del grupo familiar, la ubicación de la vivienda y la época del año. A este monto básico pueden sumarse adicionales en los siguientes casos:

Durante los meses de invierno.

Si el hogar tiene más de 5 integrantes.

Si la vivienda se encuentra en zonas frías determinadas por la Ley 27.637, que incluyen regiones de Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Pampa, Chubut y otras provincias como Córdoba, Mendoza y Tucumán.

Cómo saber si cobro el Programa Hogar en septiembre

Aquellas personas que cumplan con los requisitos podrán acceder al Programa Hogar en septiembre. Para confirmar el cobro del subsidio, se pueden seguir algunas de estas opciones: