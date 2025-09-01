La Capital | Información General | Ansés

Anses habilitó la presentación de la libreta AUH: cómo hacerlo y para qué sirve

La realización de este trámite garantiza a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) la percepción de un cobro hasta el momento retenido

1 de septiembre 2025 · 09:41hs
La libreta obligatoria de la Asignación Universal por Hijo de Anses se presenta a partir de un trámite web

La libreta obligatoria de la Asignación Universal por Hijo de Anses se presenta a partir de un trámite web

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) habilitó el trámite para que los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) presenten la Libreta correspondiente al período 2025 y, de esta manera, accedan al cobro del 20% acumulado durante el año anterior y al beneficio de la Ayuda Escolar.

La libreta de Anses no es solamente una ficha que atestigua los cumplimientos de educación y salud de los niños, sino también el único documento que posibilita acceder al cobro del 20% acumulado durante el año anterior. Esto quiere decir que, presentando la libreta durante 2025, los titulares recibirán el monto retenido desde 2024.

La retención del 20% efectuada durante el año responde a un mecanismo del organismo. Todos los meses se paga el 80% del total de la asignación, mientras que el 20% restante se reserva y se abona en su totalidad una vez que los titulares presenten la Libreta obligatoria. Esta es de carácter imprescindible ya que en ella se acreditan los controles de salud, el esquema de vacunación y la asistencia de los niños y adolescentes a centros de educación.

Para acceder al dinero correspondiente, el titular de la asignación debe realizar un trámite 100% online desde el sitio web oficial de Anses, o bien, desde la plataforma "Mi Anses". La gestión para presentar este documento ya se encuentra disponible y permanecerá abierta hasta el 31 de diciembre de 2025.

>>Leer más: Anses habilitó el CODEM online: qué es y cómo obtener el comprobante de empadronamiento

Cómo presentar la Libreta obligatoria de la Asignación Universal por Hijo

El trámite de este año habilita el cobro de lo retenido durante 2024. Es esencial que el formulario presentado sea el de Anses, ya que es el único que el organismo considera válido.

El proceso se puede realizar desde la página web oficial de Anses, o bien desde la aplicación “Mi Anses”. El período habilitado para efectuar el trámite corre hasta el 31 de marzo de este año. El paso a paso es el siguiente:

1- Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

2- Adentrarse en la sección “Hijos”, luego en “Libreta AUH”. Allí se deben revisar las secciones que faltan completar (educación, salud y vacunación) por cada hijo o personas a cargo por las que se recibe la AUH.

3- En caso de que falte completar alguna sección de la Libreta, se debe seleccionar la opción “Generar libreta" para descargarla o enviarla al mail.

4- Con el archivo de la libreta, es preciso realizar su impresión. Se debe imprimir la libreta en una sola hoja y procurar una buena calidad de impresión. Luego se debe llevar a la escuela y/o centro de salud (según corresponda) para que la completen y firmen las autoridades.

5- Con la libreta completa y firmada, el último paso es cargarla a la página. Para esto, se debe sacar una foto de la hoja completa. Algunas de las recomendaciones para que la foto sea válida son las siguientes:

  • Elegir una superficie plana y bien iluminada
  • Asegurarse de que se vean las marcas de las 4 esquinas del formulario en la foto
  • El papel no tiene que estar arrugado
  • La imagen no debe verse movida o borrosa
  • El archivo debe tener un peso menor a 3MB
  • El único formato válido es JPG

Con la fotografía en condiciones, se debe ingresar en “Mi Anses” nuevamente. Allí, seleccionar la opción “Hijos” y luego “Libreta AUH". En la página se detallarán las últimas instrucciones para subir la Libreta y finalizar el trámite.

Es importante destacar que el único formulario válido para hacer la presentación por internet es el que se genera a través del aplicativo Libreta AUH en Mi Anses. Asimismo, cabe recordar que el formulario debe estar impreso en una sola hoja.

>>Leer más: Programa Beneficios Anses: cómo acceder a reintegros en supermercados y comercios en septiembre

Detalles del trámite de presentación de libreta

Hay algunas cuestiones a tener en cuenta a la hora de presentar la Libreta obligatoria. En principio, uno de los puntos fundamentales del trámite es que se trata de una gestión online y se recomienda que se realice de este modo. Sin embargo, si existe algún inconveniente, Anses permite que la presentación de la libreta AUH se realice en una oficina sin turno previo. En este caso, es fundamental llevar el DNI.

Una vez cargada la actualización de la libreta, el titular no deberá llevar a cabo ninguna acción extra. Dependiendo de la fecha de presentación, el complemento retenido podrá demorar alrededor de 60 días para ser acreditado. El monto impactará directamente en la cuenta asociada a la Asignación Universal por Hijo.

Noticias relacionadas
El bono de Anses para los jubilados mantiene su valor desde marzo de 2024

Anses confirmó el valor del bono de septiembre: cómo quedan las jubilaciones

Desde cualquier dispositivo móvil es posible acceder a la Historia Laboral de Anses

Ansés recomienda revisar el historial de aportes: cómo hacerlo

No hace falta salir de casa para modificar la forma de cobro de los haberes del Anses

Programa Beneficios Anses: cómo acceder a reintegros en supermercados y comercios en septiembre

Anses otorga pensiones a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad 

Pensiones no contributivas de Anses: los requisitos para cobrarlas en septiembre

Ver comentarios

Las más leídas

Dificultades para completar la actualización que exige el boleto educativo

Dificultades para completar la actualización que exige el boleto educativo

Rosario y la región permanecen bajo alerta: cómo seguirá el tiempo tras el temporal

Rosario y la región permanecen bajo alerta: cómo seguirá el tiempo tras el temporal

Tras el temporal, este lunes siguen cortadas varias rutas de la región

Tras el temporal, este lunes siguen cortadas varias rutas de la región

El centro sigue siendo el corazón inmobiliario de Rosario: suben los precios

El centro sigue siendo el corazón inmobiliario de Rosario: suben los precios

Lo último

Villa Gobernador Gálvez revitaliza su litoral y consolida un espacio comunitario

Villa Gobernador Gálvez revitaliza su litoral y consolida un espacio comunitario

Puerto San Martín fue sede de la Clínica de Conducción Segura de Motos

Puerto San Martín fue sede de la Clínica de Conducción Segura de Motos

Una adolescente denunció por intento de abuso sexual a un hombre que la llevó a un hotel

Una adolescente denunció por intento de abuso sexual a un hombre que la llevó a un hotel

Una adolescente denunció por intento de abuso sexual a un hombre que la llevó a un hotel

La chica de 14 años pidió ayuda en un negocio y contó que el acusado intentó llevarla por la fuerza a un alojamiento frente a la Terminal 
Una adolescente denunció por intento de abuso sexual a un hombre que la llevó a un hotel
Cómo fue el operativo de traslado de Gerardo Dibu Gómez a la cárcel de Piñero
POLICIALES

Cómo fue el operativo de traslado de Gerardo Dibu Gómez a la cárcel de Piñero

Con la victoria en Corrientes, Provincias Unidas pone otro ladrillo en su pared

Por Facundo Borrego
Política

Con la victoria en Corrientes, Provincias Unidas pone otro ladrillo en su pared

El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la actualización de la Sube?
La Ciudad

El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la actualización de la Sube?

Se suma un feriado al calendario: el gobierno mueve el 12 de octubre, que cae domingo
Información General

Se suma un feriado al calendario: el gobierno mueve el 12 de octubre, que cae domingo

El proyecto para erigir torres de 120 metros entra en la recta final en el Concejo 

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

El proyecto para erigir torres de 120 metros entra en la recta final en el Concejo 

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Dificultades para completar la actualización que exige el boleto educativo

Dificultades para completar la actualización que exige el boleto educativo

Rosario y la región permanecen bajo alerta: cómo seguirá el tiempo tras el temporal

Rosario y la región permanecen bajo alerta: cómo seguirá el tiempo tras el temporal

Tras el temporal, este lunes siguen cortadas varias rutas de la región

Tras el temporal, este lunes siguen cortadas varias rutas de la región

El centro sigue siendo el corazón inmobiliario de Rosario: suben los precios

El centro sigue siendo el corazón inmobiliario de Rosario: suben los precios

Cayeron 290 milímetros en María Teresa, la localidad más castigada por las lluvias en Santa Fe

Cayeron 290 milímetros en María Teresa, la localidad más castigada por las lluvias en Santa Fe

Ovación
La derrota de Inter Miami en la final de la Leagues Cup terminó en un escándalo
Ovación

La derrota de Inter Miami en la final de la Leagues Cup terminó en un escándalo

La derrota de Inter Miami en la final de la Leagues Cup terminó en un escándalo

La derrota de Inter Miami en la final de la Leagues Cup terminó en un escándalo

Newells, en un presente contínuo que todo el tiempo desemboca en la misma realidad

Newell's, en un presente contínuo que todo el tiempo desemboca en la misma realidad

River le ganó al último en casa en un abrir y cerrar de ojos pero no convence

River le ganó al último en casa en un abrir y cerrar de ojos pero no convence

Policiales
Una adolescente denunció por intento de abuso sexual a un hombre que la llevó a un hotel
Policiales

Una adolescente denunció por intento de abuso sexual a un hombre que la llevó a un hotel

Cómo fue el operativo de traslado de Gerardo Dibu Gómez a la cárcel de Piñero

Cómo fue el operativo de traslado de Gerardo Dibu Gómez a la cárcel de Piñero

Robo con final insólito: huyeron en colectivo con el dinero de una heladería céntrica

Robo con final insólito: huyeron en colectivo con el dinero de una heladería céntrica

Balacera en la zona oeste de Rosario: hirieron a dos personas a la madrugada

Balacera en la zona oeste de Rosario: hirieron a dos personas a la madrugada

La Ciudad
El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la actualización de la Sube?
La Ciudad

El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la actualización de la Sube?

Tras el temporal, mejora la situación en rutas mientras monitorean el Carcarañá y arroyos

Tras el temporal, mejora la situación en rutas mientras monitorean el Carcarañá y arroyos

Menopausia y algo más: Ingrid Beck y Mariana Carabajal llegan Encendidas a Rosario

Menopausia y algo más: Ingrid Beck y Mariana Carabajal llegan "Encendidas" a Rosario

Cien cuadrillas municipales trabajan para normalizar los efectos de la tormenta en la ciudad

Cien cuadrillas municipales trabajan para normalizar los efectos de la tormenta en la ciudad

La provincia de Santa Fe perdió 125 tambos en un año: crece la preocupación
Economía

La provincia de Santa Fe perdió 125 tambos en un año: crece la preocupación

River le ganó al último en casa en un abrir y cerrar de ojos pero no convence
Ovación

River le ganó al último en casa en un abrir y cerrar de ojos pero no convence

La sonrisa de Miguel: Boca ganó en Mar del Plata y sumó su tercer triunfo al hilo
Ovación

La sonrisa de Miguel: Boca ganó en Mar del Plata y sumó su tercer triunfo al hilo

Sigue a toda marcha la obra de avenida Jorge Newbery: ya tiene un 60 % de avance
La Ciudad

Sigue a toda marcha la obra de avenida Jorge Newbery: ya tiene un 60 % de avance

Una flotilla humanitaria zarpó hacia Gaza encabezada por Greta Thunberg
El Mundo

Una flotilla humanitaria zarpó hacia Gaza encabezada por Greta Thunberg

El festival donde los pelirrojos son apenas uno más en la multitud
Información General

El festival donde los pelirrojos son apenas uno más en la multitud

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste
Policiales

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

Santa Fe estudia la creación de un sistema de trazabilidad para opioides
Información General

Santa Fe estudia la creación de un sistema de trazabilidad para opioides

Más moderna y segura: el 95 por ciento de San Lorenzo ya cuenta con luces led
La Región

Más moderna y segura: el 95 por ciento de San Lorenzo ya cuenta con luces led

Condenaron a dos personas que abandonaron una avioneta cerca de Rosario

Por Claudio Berón

Policiales

Condenaron a dos personas que abandonaron una avioneta cerca de Rosario

Presuntas coimas: Francos negó vínculos del gobierno con la filtración de audios
politica

Presuntas coimas: Francos negó vínculos del gobierno con la filtración de audios

Atlético del Rosario encara la etapa final del operativo retorno con un triunfo

Por Pablo Mihal
Ovación

Atlético del Rosario encara la etapa final del operativo retorno con un triunfo

Torneo del Interior: Duendes se metió en semifinales y Jockey Club no pudo
Ovación

Torneo del Interior: Duendes se metió en semifinales y Jockey Club no pudo

El aeropuerto de Rosario fue el que más creció en las vacaciones de invierno
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario fue el que más creció en las vacaciones de invierno

Barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa
Policiales

Barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa

Cómo será el imponente edificio de la nueva Estación Policial Norte
Policiales

Cómo será el imponente edificio de la nueva Estación Policial Norte

Concejo: facilitan el trámite de licencias para pasar música en salones y bares

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Concejo: facilitan el trámite de licencias para pasar música en salones y bares

El Amargo Obrero enamoró a un reconocido director de cine internacional: Mi rollo
Zoom

El Amargo Obrero enamoró a un reconocido director de cine internacional: "Mi rollo"

Proponen un circuito seguro para ciclistas en el hipódromo de Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Proponen un circuito seguro para ciclistas en el hipódromo de Rosario

El juicio por el crimen de Popito Zalazar concluyó con condenas a prisión perpetua
Policiales

El juicio por el crimen de Popito Zalazar concluyó con condenas a prisión perpetua