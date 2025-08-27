Programa Beneficios Anses: cómo acceder a reintegros en supermercados y comercios en septiembre

El programa de Anses permite a jubilados y pensionados obtener descuentos automáticos en comercios de todo el país con solo un requisito

No hace falta salir de casa para modificar la forma de cobro de los haberes del Anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció el relanzamiento de un programa que busca brindar un apoyo económico a los jubilados ante sus gastos cotidianos. Con la inminente llegada del mes de septiembre el gobierno nacional anunció la bienvenida al programa Beneficios.

La iniciativa establece acuerdos con cámaras comerciales y cadenas de supermercados para ofrecer descuentos a los jubilados en todo el país . Esta medida se suma al aumento de las jubilaciones en septiembre, del 1.9% según la ley de movilidad.

La buena noticia es que para acceder a los beneficios no se requieren trámites complicados ni inscripciones adicionales.

De qué se trata el programa Beneficios de Anses

La ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, anunció la reimplementación de una medida por parte del gobierno nacional. Según explicó, el programa "Beneficios" busca hacer más accesible el poder de compra de jubilados y pensionados. Se trata de un sistema de descuentos y reintegros que se aplican de manera inmediata en las compras realizadas en determinados comercios.

Entre los rubros incluidos, se detalló que los beneficios abarcan:

Supermercados

Medicamentos

Tiendas de indumentaria

De esta manera, los jubilados y pensionados podrán aprovechar ahorros directos en sus compras cotidianas y sin trámites complicados.

Cómo acceder al programa Beneficios de Anses

Para acceder a los descuentos y reintegros que ofrece el programa, no es necesario realizar trámites ni inscribirse en ninguna plataforma.

Según detallaron, los beneficios se acreditan automáticamente, siempre y cuando el pensionado o jubilado utilice la tarjeta de débito en la que cobra su jubilación o pensión.

En este sentido, quienes pueden acceder a los descuentos y reintegros son:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) .

. Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) .

. Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) .

. Beneficiarios de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) .

. Mujeres que perciben la Asignación por Embarazo (AUE) .

. Personas que cobran la prestación por desempleo .

. Estudiantes que reciben las becas Progresar.

La acreditación se realiza dentro de los diez días hábiles posteriores a la compra o bien se establece el descuento directamente en la caja antes de pagar.

Comercios con descuentos de Anses

Entre los comercios adheridos a los descuentos del programa Beneficios se encuentran: