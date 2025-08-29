La Capital | Información General | Ansés

Anses habilitó el CODEM online: qué es y cómo obtener el comprobante de empadronamiento

El CODEM de Anses acredita la cobertura médica del titular y de su grupo familiar. El trámite es sencillo y gratuito.

29 de agosto 2025 · 09:40hs
El CODEM de Anses es esencial a la hora de acreditar la obra social ante las instituciones médicas

El CODEM de Anses es esencial a la hora de acreditar la obra social ante las instituciones médicas

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recordó que el Comprobante de Empadronamiento (CODEM) puede descargarse a partir de un trámite sencillo, directamente desde su sitio web. Este documento es esencial a la hora de acreditar la obra social ante las instituciones médicas y puede gestionarse desde cualquier dispositivo de forma online.

El CODEM confirma cuál es la obra social asignada a cada persona y, en el caso de que corresponda, determina la cobertura de los familiares a cargo. Contando con esta constancia, que se adquiere sin claves ni gestiones presenciales, se puede realizar cualquier tipo de trámite en el sistema de salud.

Según explicó Anses, el comprobante emitido en línea tiene plena validez legal y no requiere firma ni sello. Es por esto que el CODEM se convierte en un instrumento clave para resolver todo tipo de gestión sin la necesidad de contar con demasiados papeles y sin la necesidad de atravesar trámites lentos.

>>Leer más: Ansés recomienda revisar el historial de aportes: cómo hacerlo

Quiénes pueden obtener el CODEM

Según establece Anses, los trabajadores en actividad, quienes cobran la prestación por desempleo y los jubilados y pensionados tienen cobertura de una obra social al igual que sus familiares a cargo (cónyuge o conviviente, hijos solteros menores de 21 años o de hasta 25 años que se encuentren estudiando, hijos con discapacidad sin límite de edad).

>>Leer más: Anses confirmó el valor del bono de septiembre: cómo quedan las jubilaciones

Cómo descargar el CODEM en línea

El trámite para descargar el CODEM es sencillo y puede realizarse durante cualquiera de las 24 horas del día directamente desde el sitio web oficial de Anses. Los pasos son los siguientes:

  • Ingresar al sitio oficial de Anses y dirigirse al recuadro ubicado normalmente entre el centro y la parte inferior de la pantalla que indica “Obra social (CODEM)”.
  • Completar el formulario con número de CUIL o DNI.
  • Hacer clic en “Continuar”.
  • El sistema mostrará la obra social registrada y, si corresponde, los familiares a cargo.
  • Desde la misma página, se puede descargar e imprimir el comprobante.
  • No es necesario contar con usuario ni clave de seguridad social, lo que facilita el acceso incluso en situaciones urgentes.
El siniestro sucedió este vienes en San Martín y Garibaldi. Dos personas que iban en una moto sufrieron heridas de consideración.

