Ansés: cronograma de pagos para jubilaciones, pensiones y asignaciones en septiembre

Ansés dio a conocer el cronograma de pagos para el mes próximo con aumento incluido. Las fechas y los incrementos, en esta nota

Anses ya anunció las fechas de pago para los haberes de septimebre

Con el mes de septiembre a punto de comenzar, muchas personas se preguntan cuánto cobrarán este mes y qué día encontrarán en sus cuentas los pagos por parte de Ansés . Es así que el organismo se encargó de difundir el cronograma de pagos para que sus beneficiarios puedan organizar sus finanzas.

Con respecto al aumento de pensiones y jubilaciones, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio determinó el aumento para el octavo mes del año a partir de la Ley de Movilidad. Así, se pudo establecer que el aumento para septiembre será del 1,9%.

De esta forma, el haber mínimo para los jubilados en septiembre llegará a $320.277,17 , sin contar el bono de $70.000 adicional que se otorga a las jubilaciones mínimas.

Con respecto al resto de las prestaciones que paga Ansés, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo Para Protección Social (AUE) subirán a $115.087,90 en septiembre, también respondiendo al aumento del 1,9%.

Cómo quedarán las prestaciones de Ansés en septiembre

Aplicando el aumento del 1,9% y sin contar el bono de $70.000, en septiembre las prestaciones de Ansés quedarán de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones

Jubilación mínima: $320.277,17

Jubilación máxima: $2.155.162,17

Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $256.221,74

Pensiones no Contributivas (PNC): $224.194,02

Prestación Básica Universal (PBU): $146.512,19

Asignaciones Familiares

Asignación Universal por Hijo (AUH):

AUH: $115.064,72

AUH con discapacidad: $374.670,30

Asignación Familiar por Hijo:

Ingreso Grupo Familiar (IGF) hasta $860.486: $57.535,98

IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $38.809,40

IGF entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.472,41

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad:

IGF hasta $860.486: $187.339,36

IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $132.529,29

IGF desde $1.261.988,01: $83.644,27

Asignación por Embarazo para Protección Social: $92.051,77

Asignación Familiar por Prenatal:

IGF hasta $860.486: $57.535,98

IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $38.809,62

IGF entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.472,41

IGF entre $1.457.010,01 y $4.556.714: $12.109,89

Otras asignaciones:

Asignación por Maternidad: según remuneración bruta

Nacimiento: $67.062,91

Adopción: $401.004,96

Matrimonio: $100.421,34

Cónyuge: $13.955,90

Ayuda Escolar Anual: $86.615,00

Ayuda Escolar Anual para hijo con discapacidad: $86.615,00

Calendario de pagos para septiembre

En la misma línea, Anses también dio a conocer el calendario de pagos programado para el mes de septiembre. Es el siguiente:

Pensiones No Contributivas (PNC):

DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre

Calendario para jubilaciones y pensiones mínimas:

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 12 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones superiores a la mínima:

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE):

DNI terminados en 0: 10 de septiembre.

DNI terminados en 1: 11 de septiembre.

DNI terminados en 2: 12 de septiembre.

DNI terminados en 3: 15 de septiembre.

DNI terminados en 4: 16 de septiembre.

DNI terminados en 5: 17 de septiembre.

DNI terminados en 6: 18 de septiembre.

DNI terminados en 7: 19 de septiembre.

DNI terminados en 8: 22 de septiembre.

DNI terminados en 9: 23 de septiembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas:

DNI terminados en 0 y 1: 4 de septiembre.

4 de septiembre. DNI terminados en 2 y 3: 5 de septiembre.

5 de septiembre. DNI terminados en 4 y 5: 8 de septiembre.

8 de septiembre. DNI terminados en 6 y 7: 9 de septiembre.

9 de septiembre. DNI terminados en 8 y 9: 10 de septiembre

Prestación por Desempleo: