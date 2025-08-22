La Capital | Información General | Ansés

Ansés: cronograma de pagos para jubilaciones, pensiones y asignaciones en septiembre

Ansés dio a conocer el cronograma de pagos para el mes próximo con aumento incluido. Las fechas y los incrementos, en esta nota

22 de agosto 2025 · 08:51hs
Anses ya anunció las fechas de pago para los haberes de septimebre 

Con el mes de septiembre a punto de comenzar, muchas personas se preguntan cuánto cobrarán este mes y qué día encontrarán en sus cuentas los pagos por parte de Ansés. Es así que el organismo se encargó de difundir el cronograma de pagos para que sus beneficiarios puedan organizar sus finanzas.

Con respecto al aumento de pensiones y jubilaciones, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio determinó el aumento para el octavo mes del año a partir de la Ley de Movilidad. Así, se pudo establecer que el aumento para septiembre será del 1,9%.

De esta forma, el haber mínimo para los jubilados en septiembre llegará a $320.277,17, sin contar el bono de $70.000 adicional que se otorga a las jubilaciones mínimas.

Con respecto al resto de las prestaciones que paga Ansés, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo Para Protección Social (AUE) subirán a $115.087,90 en septiembre, también respondiendo al aumento del 1,9%.

Cómo quedarán las prestaciones de Ansés en septiembre

Aplicando el aumento del 1,9% y sin contar el bono de $70.000, en septiembre las prestaciones de Ansés quedarán de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones

  • Jubilación mínima: $320.277,17
  • Jubilación máxima: $2.155.162,17
  • Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $256.221,74
  • Pensiones no Contributivas (PNC): $224.194,02
  • Prestación Básica Universal (PBU): $146.512,19

Asignaciones Familiares

Asignación Universal por Hijo (AUH):

  • AUH: $115.064,72
  • AUH con discapacidad: $374.670,30

Asignación Familiar por Hijo:

  • Ingreso Grupo Familiar (IGF) hasta $860.486: $57.535,98
  • IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $38.809,40
  • IGF entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.472,41

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad:

  • IGF hasta $860.486: $187.339,36
  • IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $132.529,29
  • IGF desde $1.261.988,01: $83.644,27

Asignación por Embarazo para Protección Social: $92.051,77

Asignación Familiar por Prenatal:

  • IGF hasta $860.486: $57.535,98
  • IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $38.809,62
  • IGF entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.472,41
  • IGF entre $1.457.010,01 y $4.556.714: $12.109,89

Otras asignaciones:

  • Asignación por Maternidad: según remuneración bruta
  • Nacimiento: $67.062,91
  • Adopción: $401.004,96
  • Matrimonio: $100.421,34
  • Cónyuge: $13.955,90
  • Ayuda Escolar Anual: $86.615,00
  • Ayuda Escolar Anual para hijo con discapacidad: $86.615,00

Calendario de pagos para septiembre

En la misma línea, Anses también dio a conocer el calendario de pagos programado para el mes de septiembre. Es el siguiente:

Pensiones No Contributivas (PNC):

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre

Calendario para jubilaciones y pensiones mínimas:

  • DNI terminados en 0: 8 de septiembre
  • DNI terminados en 1: 9 de septiembre
  • DNI terminados en 2: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: 12 de septiembre
  • DNI terminados en 5: 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: 18 de septiembre
  • DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones superiores a la mínima:

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE):

  • DNI terminados en 0: 10 de septiembre.
  • DNI terminados en 1: 11 de septiembre.
  • DNI terminados en 2: 12 de septiembre.
  • DNI terminados en 3: 15 de septiembre.
  • DNI terminados en 4: 16 de septiembre.
  • DNI terminados en 5: 17 de septiembre.
  • DNI terminados en 6: 18 de septiembre.
  • DNI terminados en 7: 19 de septiembre.
  • DNI terminados en 8: 22 de septiembre.
  • DNI terminados en 9: 23 de septiembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas:

  • DNI terminados en 0 y 1: 4 de septiembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: 5 de septiembre.
  • DNI terminados en 4 y 5: 8 de septiembre.
  • DNI terminados en 6 y 7: 9 de septiembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: 10 de septiembre

Prestación por Desempleo:

  • DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 16 de septiembre.
  • DNI terminados en 4, 5, 6 y 7: 17 de septiembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: 18 de septiembre.
