Polémica del gobierno con Techint: picante cruce entre Alberto Fernández y Manuel Adorni

Un enfrentamiento con chicanas y recriminaciones que comenzó por la postura del expresidente sobre el conflicto del Ejecutivo Nacional con Paolo Rocca

4 de febrero 2026 · 10:13hs
Desde "Pavorni" a "Su gobierno será recordado como el peor de la historia"

Alberto Fernández, expresidente de la Nación, y Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete, protagonizaron un explosivo intercambio en redes sociales este martes por la noche en el marco del enfrentamiento entre el gobierno nacional y el CEO de Techint, Paolo Rocca.

El cruce comenzó cuando el exmandario marcó su postura en el conflicto, y se inclinó a favor de la empresa multinacional: "Claramente, me pongo del lado de Techint, lo que no quiere decir que esté de acuerdo con toda su política. Después de que propusiera un 40% se corrigió y volvió al precio. Yo no quiero defenderlo a Rocca, pero hay que preservar la producción nacional", afirmó en una nota para Radio con Vos.

Frente a este comentario, el integrante de la mesa chica libertaria citó el video en X y contestó: "¿?", un mensaje con tono de desacuerdo. Esto llevó a la respuesta del exjefe de estado: "Comprendo el esfuerzo de Pavorni por pegar pelo donde no crece. Lo que me asombra es su esfuerzo por recortar lo que digo y acomodarlo a su relato", haciendo referencia al implante capilar que se realizó Adorni años atrás.

En este sentido, Fernández continuó con sus críticas al actual gobierno: "Es un país donde el ministro de Economía compra su ropa en el extranjero, donde cierran treinta empresas por día, donde el desempleo y la inflación crecen y por eso decidieron ocultar la realidad. Veo que en ese gobierno todos enloquecen cuando ven el 3%".

La respuesta de Manuel Adorni a Alberto Fernández

La defensa de Adorni no tardó en llegar: "Señor, en su caso, utilizar el verbo ‘pegar’ tal vez no haya sido la mejor elección. De igual forma aprovecho para contarle que el pelo no se ‘pega’, sino que se implanta", escribió con una indirecta hacia la denuncia de género que su expareja Fabiola Yáñez presentó en contra del expresidente.

Además, continuó su defensa de tratamiento del pelo con la gestión de Fernández durante el pandemia: “También le comento que mi primera intervención capilar la tuve que posponer porque usted decidió encerrar a los argentinos de forma indefinida allá por el año 2020. Su gobierno será recordado como el peor de la historia, por lo que tal vez no sea muy atinado seguir acotando bobadas en X".

"Que Dios se apiade de su alma. Fin.", sintetizó el jefe de Gabinete.

Para finalizar el controversial enfrentamiento, el exjefe de Estado recordó un viejo tweet del libertario en medio del coronavirus: "¿Este tuit fue antes o después de que no pudieras ir a pegarte pelo? ‘Buscate un problema honesto’, diría Pappo. Ocupate del 3%, hablo de la inflación".

