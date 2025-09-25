La Capital | Economía | productores

"Los pequeños y medianos productores no fuimos los beneficiarios de las retenciones cero"

Andrea Sarnari, presidenta de Federación Agraria Argentina, advirtió que una vez más la transferencia de recursos benefició a los grandes exportadores

Alvaro Torriglia

Por Alvaro Torriglia

25 de septiembre 2025 · 12:45hs
El acto de apertura del congreso anual de Federación Agraria contó con la presencia de autoridades y funcionarios provinciales.

El acto de apertura del congreso anual de Federación Agraria contó con la presencia de autoridades y funcionarios provinciales.

Tras el fin de las retenciones cero para los granos, la presidenta de Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari, advirtió que los pequeños y medianos productores no fueron los beneficiarios de la medida. En sólo 72 horas se agotó el cupo de 7.000 mil millones de dólares dispuesto por el gobierno nacional para la exportación con arancel cero -muy lejos quedó la fecha límite del 31 de octubre- y desde el sector agropecuario están convencidos de que se trató de una iniciativa para lograr hacerse de divisas y no para impulsar la producción.

Federación Agraria tiene su cita anual este jueves y viernes en Rosario y durante el discurso inaugural del 111° Congreso Anual Ordinario de FAA, Sarnari resaltó: "Los pequeños y medianos productores no fuimos los beneficiarios de las retenciones cero. Una vez más la transferencia de recursos benefició a los grandes exportadores”.

“Las rebajas transitorias no sirven. La eliminación de las retenciones debe ser gradual y escalonada. Se necesita reforma impositiva integral para reducir carga al campo”, señaló al tiempo que también destacó la necesidad de infraestructura, defender al Inta y el acceso al financiamiento.

Durante una entrevista previa con La Capital, Sarnari apuntó que es clave “circunscribir al menor margen de discrecionalidad por parte del mercado” y en ese sentido, consideró que “las reglas claras darían esa seguridad para que los productores tomen las mejores decisiones”.

Trabajo con los gobernadores

En otro tramo de su discurso en el acto inaugural del congreso, Sarnari resaltó que “es clave el trabajo con los gobernadores”.

Asimismo, indicó que “las economías regionales están en crisis y hay muchos productores en la puerta de la desaparición” y dijo: “No lo vamos a permitir, lucharemos hasta el final”.

Sobre la relación con el gobierno nacional, Sarnari se despegó de la mira más cercana como sí tienen otras entidades y manifestó: “Venimos de crisis en crisis, nos preocupa que nos digan que hay que esperar a que se ordene la macro para mejorar la situación del productor”.

Sarnari
Andre Sarnari, presidenta de FAA.

Andre Sarnari, presidenta de FAA.

El congreso anual de Federación Agraria

El 111° Congreso Anual Ordinario de FAA se lleva a cabo bajo el lema “La unidad es nuestra siembra; el futuro, nuestra cosecha”. La cita es en el hotel Ariston. Durante dos días delegados representantes de filiales, centros juveniles, grupos de mujeres federadas y entidades debatirán acerca de lo actuado durante el período que se cierra y avanzarán con la definición del rumbo a seguir para el año que inicia.

>> Leer más: Las liquidaciones del agro bajaron al dólar y el Tesoro compró para sostenerlo

La presidenta de FAA explicó que no se trata solo de una jornada de camaradería, sino de un ámbito en el que se delinean los pasos a seguir para el próximo año. “Además es una jornada de mucho trabajo porque ponemos sobre la mesa las diferencias y las coincidencias, las necesidades, y la idea es no solo lo ordinario de aprobar memoria y balance de la entidad, sino proponer la actividad gremial para el año que sigue”, subrayó.

Sarnari resaltó que se trata de un acontecimiento clave: “El congreso anual es un lugar de encuentro de todas las economías productivas de la Argentina. Somos muy diferentes por el tamaño y por la diversidad territorial, pero es un día de fiesta encontrarnos”.

Noticias relacionadas
Funcionarios de Economía estuvieron el martes en la Bolsa de Rosario. Advirtieron que la retención cero era solo una ventana de oportunidad.

Fin de las retenciones cero: en tres días se registró el cupo de u$s 7 mil millones

El presidente Javier Milei fue recibido por la directora gerenta del FMI, Kristalina Georgieva.

"Argentina está yendo en la dirección correcta", aseguró la directora del FMI

La UOM y el Ministerio de Trabajo celebraron que se haya retomado el diálogo para superar el conflicto en Vassalli.

Cosechadoras Vassalli: la empresa se sentó a la mesa y retomaron el diálogo

En un mismo posteo, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó una ayuda financiera a Milei y puso límites a la baja de retenciones.

Soja: la retención cero disparó las operaciones y alertó a EEUU

Ver comentarios

Las más leídas

Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Triple femicidio: se conocieron los resultados preliminares de la autopsia 

Triple femicidio: se conocieron los resultados preliminares de la autopsia 

Ángel Di María jugará condicionado en La Plata, donde Central visitará a Gimnasia

Ángel Di María jugará condicionado en La Plata, donde Central visitará a Gimnasia

Lo último

Pullaro celebró el día en que no hubo hechos de violencia en la provincia

Pullaro celebró "el día en que no hubo hechos de violencia en la provincia"

Los pequeños y medianos productores no fuimos los beneficiarios de las retenciones cero

"Los pequeños y medianos productores no fuimos los beneficiarios de las retenciones cero"

El dolor afecta a más del 50 por ciento de los pacientes con cáncer: cómo aliviarlo

El dolor afecta a más del 50 por ciento de los pacientes con cáncer: cómo aliviarlo

Retenciones: la Sociedad Rural de Rosario critica "el negocio de gobierno y exportadores"

La titular de la SRR, María Soledad Aramendi, sostuvo que “hay enojo de productores y acopiadores" porque la suspensión del gravamen duró apenas 72 horas

Retenciones: la Sociedad Rural de Rosario critica el negocio de gobierno y exportadores
En Santa Fe solo 10 de cada 100 estudiantes terminan la secundaria en tiempo y forma
La Ciudad

En Santa Fe solo 10 de cada 100 estudiantes terminan la secundaria en tiempo y forma

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario
La Ciudad

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario

Emprendimiento: el nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Emprendimiento: el nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto
Información General

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros
La Región

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Triple femicidio: se conocieron los resultados preliminares de la autopsia 

Triple femicidio: se conocieron los resultados preliminares de la autopsia 

Ángel Di María jugará condicionado en La Plata, donde Central visitará a Gimnasia

Ángel Di María jugará condicionado en La Plata, donde Central visitará a Gimnasia

Matalo, hermanito: juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

"Matalo, hermanito": juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

Ovación
Cristian Fabbiani salió a defenderse: Ahora se meten con mi familia golpeando muy bajo
Ovación

Cristian Fabbiani salió a defenderse: "Ahora se meten con mi familia golpeando muy bajo"

Cristian Fabbiani salió a defenderse: Ahora se meten con mi familia golpeando muy bajo

Cristian Fabbiani salió a defenderse: "Ahora se meten con mi familia golpeando muy bajo"

La historia del tratamiento de Lionel Messi: Newells lo pagó, obvio que el club lo hizo

La historia del tratamiento de Lionel Messi: "Newell's lo pagó, obvio que el club lo hizo"

Sergio Almirón: Me arrepiento de haber estado en una comisión directiva de Newells

Sergio Almirón: "Me arrepiento de haber estado en una comisión directiva de Newell's"

Policiales
Pullaro celebró el día en que no hubo hechos de violencia en la provincia
LA CIUDAD

Pullaro celebró "el día en que no hubo hechos de violencia en la provincia"

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido

Matalo, hermanito: juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

"Matalo, hermanito": juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

Tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

Tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

La Ciudad
En Santa Fe solo 10 de cada 100 estudiantes terminan la secundaria en tiempo y forma
La Ciudad

En Santa Fe solo 10 de cada 100 estudiantes terminan la secundaria en tiempo y forma

La historia del jardín de infantes que nació del impulso cooperativo de los vecinos de la zona oeste

La historia del jardín de infantes que nació del impulso cooperativo de los vecinos de la zona oeste

Abogado de uno de los taxistas detenidos por golpear a un pasajero: No hubo intención de daño

Abogado de uno de los taxistas detenidos por golpear a un pasajero: "No hubo intención de daño"

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario

Cosechadoras Vassalli: la empresa se sentó a la mesa y retomaron el diálogo
Economía

Cosechadoras Vassalli: la empresa se sentó a la mesa y retomaron el diálogo

Javier Milei habló en la ONU y reforzó su alineamiento con Trump
Política

Javier Milei habló en la ONU y reforzó su alineamiento con Trump

Argentina está yendo en la dirección correcta, aseguró la directora del FMI
Economía

"Argentina está yendo en la dirección correcta", aseguró la directora del FMI

Elecciones en Newells: qué dijo el presidente Astore sobre el cambio de fecha

Por Hernán Cabrera
Ovación

Elecciones en Newell's: qué dijo el presidente Astore sobre el cambio de fecha

La UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios
La Ciudad

La UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios

Matalo, hermanito: juzgan un crimen ordenado desde la cárcel
Policiales

"Matalo, hermanito": juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

La Nasa tiene casi lista una misión tripulada a la Luna, la primera en medio siglo
Información General

La Nasa tiene casi lista una misión tripulada a la Luna, la primera en medio siglo

Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas
La Región

Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas

Preventiva para los tres taxistas imputados por la agresión a un pasajero
LA CIUDAD

Preventiva para los tres taxistas imputados por la agresión a un pasajero

La Cámara de Diputados investigará el caso del fentanilo contaminado
La Ciudad

La Cámara de Diputados investigará el caso del fentanilo contaminado

San Nicolás se prepara para celebrar a la Virgen del Rosario
La Región

San Nicolás se prepara para celebrar a la Virgen del Rosario

Crimen en Ludueña: un chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió
POLICIALES

Crimen en Ludueña: un chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió

Soja: la retención cero disparó las operaciones y alertó a EEUU

Por Patricia Martino

Economía

Soja: la retención cero disparó las operaciones y alertó a EEUU

Tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos
Policiales

Tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

Una bola de fuego iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató
La Ciudad

Una "bola de fuego" iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti
Policiales

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti

Inauguraron en Funes La Huella de Rozín, un espacio que recuerda al periodista
La Región

Inauguraron en Funes "La Huella de Rozín", un espacio que recuerda al periodista

Construirán un Monumento a la Bandera de arena en La Florida
La Ciudad

Construirán un Monumento a la Bandera de arena en La Florida

Conductor ebrio que chocó: Estaba a dos puntos de un coma alcohólico
LA CIUDAD

Conductor ebrio que chocó: "Estaba a dos puntos de un coma alcohólico"

Ley de discapacidad: Cuando el gobierno quiere, hay plata, criticó Fein
POLITICA

Ley de discapacidad: "Cuando el gobierno quiere, hay plata", criticó Fein