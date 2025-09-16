La Capital | Información General | Anmat

Anmat clausuró otro laboratorio por representar un gran riesgo sanitario

Luego de un proceso de inspección, se determinó la inhibición de todas las actividades productivas y se prohibieron dos productos de la firma

16 de septiembre 2025 · 11:20hs
El laboratorio presentó incumplimientos en la producción y control de calidad ante Anmat

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) ordenó la inhibición de todas las actividades productivas de un laboratorio con sede en la provincia de Buenos Aires, tras la detección de graves incumplimientos en materia de producción y control de calidad. Se trata de la firma FILAXIS FARMACEUTICA S.A.

La medida fue tomada luego de un proceso de inspección llevado a cabo en el laboratorio. A partir de este, se detectaron “deficiencias significativas críticas y mayores en la Gestión del Sistema de Calidad Farmacéutico en producción, personal, locales y equipos, regulatorios y en control de calidad, entre otros”, según informó el organismo.

Tras analizar el informe, el Instituto Nacional de Medicamentos (IME) dependiente de Anmat, concluyó en que el establecimiento no puede dar respuesta a la totalidad de las observaciones críticas y mayores, por lo que su nivel de cumplimiento resulta “no aceptable” y representa un riesgo sanitario significativo.

En definitiva, Anmat no obtuvo garantías del cumplimiento de las condiciones necesarias para asegurar la calidad, eficacia y seguridad de los productos fabricados. Asentada en la Disposición 6843/25 del Boletín Oficial, la decisión también define el retiro del mercado de ocho lotes de medicamentos oncológicos.

Cuáles son los medicamentos retirados del mercado por Anmat

Anmat definió el retiro del mercado de los siguientes productos:

  • OXALIPLATINO GP PHARM, concentración 100 mg (Certificado Nº 50.862) - Polvo liofilizado para solución inyectable (Vto. 01/2026), lotes 1043 A01 y 1043 A02.
  • DOCETAXEL GP PHARM, concentración 20 mg/0.5 ml (Certificado Nº 51.620) - Concentrado para solución para perfusión (Vto. 01/2027), lotes 1201 A01, 1201 A02, 1201 A03, 1234 A01, 1234 A02 y 1234 A03.

Se trata de medicamentos de uso hospitalario que resultan críticos para pacientes con patologías severas. Ambos se utilizaban en distintas terapias oncológicas, pero tras las irregularidades advertidas se definió su retiro urgente del circuito comercial.

