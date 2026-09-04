Anses: cómo consultar el detalle de cobro de las asignaciones desde la web

Es posible consultar los montos, descuentos y motivos de suspensión de las asignaciones de forma virtual. El paso a paso en esta nota

Los beneficiarios de Anses pueden consultar información relevante en cuanto a su cobros desde la web

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) permite a los beneficiarios consultar el detalle de los cobros correspondientes a las asignaciones por hijo de manera virtual y sencilla . De esta manera, siguiendo simples pasos, se puede acceder a la información de manera completa , incluyendo los montos recibidos y, en caso de que exista una suspensión o denegación del beneficio, los motivos y los pasos a seguir para resolverlo.

Entre los beneficios que se pueden consultar se encuentran la Asignación Familiar o Universal por Hijo, la Asignación Familiar o Universal por Hijo con discapacidad, la Ayuda Escolar Anual y el Complemento de la AUH equivalente al 20% acumulado.

Además de quienes perciben asignaciones por hijo, la herramienta de consulta está habilitada para trabajadores en relación de dependencia y quienes perciban sus ingresos a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo comprendidos en la Ley 24.241, así como monotributistas y titulares de la Prestación por Desempleo.

Asimismo, podrán utilizarla beneficiarios de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur, a jubilados y pensionados, y a quienes perciban una Pensión No Contributiva por Invalidez o una asignación por trasplante.

Desde el sistema también se puede consultar por la Asignación por Cuidado de Salud Integral, el Complemento Leche del Plan 1000 días y la Prestación Alimentar. Aquí, los beneficiarios pueden revisar el detalle de los conceptos a cobrar a partir del primer día del calendario de pagos establecido para cada mes.

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Cómo consultar los detalles de cobro de Anses: paso a paso

Para revisar los detalles e información completa de cobros, los beneficiarios deben ingresar en la plataforma “Mi Anses” o directamente en la app utilizando su Clave de Seguridad Social, desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Una vez dentro del sistema, se debe buscar la sección “Mi Anses” en el menú, y luego seleccionar la opción “Hijos” o “Mis asignaciones”. Posteriormente, marcar el período que se desea consultar.

Así, la página mostrará el detalle de las sumas a cobrar y los descuentos aplicados. Las prestaciones se identifican con tres colores diferentes, donde las asignaciones con pagos vigentes aparecen en verde. Por otro lado, aquellas que se encuentren suspenidas o emarbagadas figura en amarillo. Y las que fueron denegadas se presentan en rojo.