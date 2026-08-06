Anmat prohíbe un producto de limpieza para eliminar olores

El artículo se comercializaba como un “eliminador de olores para perros” pero sin los registros correspondientes

El producto fue prohibido por Anmat en todo el territorio nacional y plataformas de venta en línea

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional y plataformas de venta en línea de un producto domisanitario que se comercializaba sin registros . La sanción aplica a todas las presentaciones y lotes del producto

La prohibición del producto domisanitario se hizo oficial a partir de la disposición 4752/2026 . La medida se tomó a partir de una denuncia recibida por el Servicio de Domisanitarios, que llevó a una investigación sobre la legitimidad del producto.

A partir de esto, se descubrió que el artículo, promocionado fundamentalmente en plataformas de venta en línea como PrimeLab, no contaba con la correspondiente inscripción sanitaria ante Anmat ni con un establecimiento responsable habilitado.

La Administración, entonces, procedió a notificar al domicilio informado por la firma para requerir la regularización de la situación. Sin embargo, la notificación no obtuvo respuesta.

Al no conocer las condiciones de elaboración y distribución de los productos, Anmat no puede garantizar que estos cumplan con las condiciones de seguridad, calidad y eficacia correspondientes. Por esto, definió su prohibición para evitar la exposición de la población a cualquier riesgo posible.

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El producto domisanitario prohibido por Anmat

El producto recientemente sancionado y prohibido en todo el territorio nacional se identifica:

KOE. Eliminador de olores para perros.

La medida alcanza todas sus presentaciones y lotes.

Hasta tanto se encuentren debidamente regularizados, estos productos no podrán ser comercializados. Por su parte, quienes hayan adquirido alguno de estos productos debe abstenerse de utilizarlos.