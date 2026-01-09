Benjamin Slade, el aristócrata de 79 años que busca pareja en apps de citas para tener un heredero

Descendiente del rey Carlos II, millonario y dueño de un vasto patrimonio, el noble inglés está Tinder para conseguir pareja

El nombre de Benjamin Slade volvió a circular con fuerza en medios británicos e internacionales por una razón tan llamativa como polémica: a los 79 años , el aristócrata decidió buscar pareja en aplicaciones de citas con un objetivo explícito y no negociable: tener un hijo varón que herede su apellido y su fortuna .

Descendiente directo del rey Carlos II de Inglaterra, Slade representa una de las ramas históricas de la nobleza británica. Su vida, atravesada por la tradición, el patrimonio y una concepción rígida del linaje, estuvo marcada por una obsesión constante: preservar la continuidad de su apellido y los bienes que recibió por herencia.

Nacido en una familia acomodada, Slade heredó extensas propiedades rurales, entre ellas una finca de 520 hectáreas en el condado de Somerset , a unos 230 kilómetros de Londres, donde reside desde hace décadas. A lo largo de su vida administró campos, propiedades históricas y construyó una imagen pública ligada al mundo de la aristocracia rural inglesa.

Ese patrimonio, sin embargo, no es solo un símbolo de estatus: para Slade es un legado que debe transmitirse intacto . Aunque tiene una hija, el aristócrata sostiene que la tradición familiar exige un heredero varón , una postura que generó críticas incluso dentro del Reino Unido.

Requisitos, exigencias y una búsqueda pública

Para cumplir su objetivo, Slade no improvisó. Según reconstruyeron medios británicos como The Mirror, estableció condiciones muy específicas para la mujer que acepte acompañarlo: debe tener entre 30 y 40 años, medir más de 1,52 metros, saber pilotear un helicóptero, contar con licencia para portar armas y estar dispuesta a vivir en un castillo. A cambio, ofrece un salario anual de un millón de euros, viajes internacionales y una vida de alto nivel.

Entre sus reglas más llamativas figura una exclusión explícita: no acepta candidatas de países cuyo nombre empiece con la letra “I”.

De la nobleza a Tinder

En octubre de 2025, empujado por el consejo de un empleado, Slade decidió trasladar su búsqueda al mundo digital y abrió un perfil en Tinder. Para aumentar sus chances, redujo su edad en la aplicación de 79 a 56 años, una decisión que defendió públicamente.

Durante su participación en el programa televisivo Millionaire Age Gap Love, emitido por el Canal 5 británico, fue tajante: “No creo que sea demasiado mayor para tener hijos. Me quedan nueve meses en un banco de esperma y puedo usarlos”.

En la app, su comportamiento no pasó desapercibido. Slade se mostró extremadamente selectivo, descartando perfiles que consideraba “demasiado viejos” y emitiendo comentarios crudos sobre la apariencia de algunas mujeres. Ajustó filtros y criterios para no perder tiempo con candidatas que, según él, no podían cumplir su propósito.

Relaciones fallidas y conflictos judiciales

La vida sentimental del aristócrata estuvo lejos de ser estable. Estuvo casado durante 21 años, entre 1970 y 1991, matrimonio que terminó, según su propio relato, por “diferencias irreconciliables” y la convivencia con 17 gatos. Luego mantuvo relaciones con mujeres considerablemente más jóvenes, como la poeta estadounidense Sahara Sunday Spain, con quien llegó a comprometerse antes de cancelar la boda a último momento.

Además, Slade enfrentó problemas judiciales tras perder dos demandas por manutención y discriminación laboral, lo que lo obligó a pagar cerca de 180.000 euros en indemnizaciones y a desprenderse de parte de su patrimonio.

Entre la excentricidad, el privilegio y una visión del mundo anclada en siglos pasados, Benjamin Slade se transformó en un personaje incómodo y fascinante. Su incursión en apps de citas no solo expuso una búsqueda personal, sino también un choque entre tradición aristocrática y cultura digital, que genera rechazo, curiosidad y debate.

A los 79 años, con una fortuna multimillonaria y un linaje que considera irrenunciable, Slade sigue convencido de que aún está a tiempo de escribir el último capítulo de su historia familiar, aunque para hacerlo tenga que deslizar perfiles en una pantalla.