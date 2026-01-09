¿Se terminó el misterio sobre Carlos Gardel?: hallaron un acta que revela su lugar de nacimiento

Un acta consular de 1920 volvió a poner en duda el origen del Zorzal Criollo y reabrió una polémica que atraviesa al Río de la Plata

Un documento oficial hallado recientemente volvió a reactivar la histórica polémica sobre el origen de Carlos Gardel , el emblema del tango nacional. Se trata de un certificado emitido en 1920 por el Consulado de Uruguay en Buenos Aires, que registró al cantor como nacido en Tacuarembó, Uruguay .

El acta se incorporó al debate sobre la identidad del "Zorzal Criollo" y reabrió la discusión que, desde hace décadas, enfrenta a investigadores argentinos, uruguayos y franceses sobre el verdadero lugar de nacimiento del artista.

La Comisión Gardel Rioplatense (CGR), integrada por investigadores y gestores culturales de ambos países, informó que el documento se encontró en noviembre de 2025. Según el acta, Gardel nació el 11 de diciembre de 1887 en Tacuarembó, figuró como hijo de ciudadanos uruguayos y declaró su estado civil como soltero al momento del trámite.

El certificado se gestionó el 8 de octubre de 1920 ante un cónsul uruguayo y dos testigos . Funcionó como una partida de nacimiento provisoria, que permitió a Gardel avanzar luego con la tramitación de la ciudadanía argentina en un contexto en el que se encontraba indocumentado.

El diario uruguayo "Búsqueda" difundió el hallazgo y aportó detalles del contenido del acta.

image - 2026-01-09T131600.025

>> Leer más: Federico García Lorca y Carlos Gardel las pasiones que Rosario no olvida

Posturas enfrentadas entre especialistas

Para la CGR, el documento representa una prueba oficial clave que podría concluir definitivamente la controversia sobre el origen del cantor, al respaldar la versión uruguaya de sus primeros años.

Sin embargo, especialistas argentinos recibieron el anuncio con escepticismo. Señalan que el acta refleja "lo que una persona declaró ante un funcionario en un momento determinado y bajo un interés concreto", sin constituir una verificación directa del hecho biográfico.

Los expertos recuerdan que Gardel atravesó una vida marcada por traslados, uso de múltiples documentos y adaptaciones de identidad ligadas a necesidades laborales y migratorias, por lo que advierten que el registro resulta relevante, pero no concluyente.

El camino hacia el reconocimiento internacional

Los investigadores también plantearon interrogantes sobre la autenticidad y procedencia del acta. El documento aún debe atravesar pericias técnicas y archivísticas, además de su comparación con otros registros consulares de la época.

En paralelo, persiste otra hipótesis histórica que ubica el nacimiento de Gardel en Toulouse, Francia, donde figura inscripto como Charles Romuald Gardes, apellido de su madre. Esa investigación se documentó en el libro "El padre del Gardel", de Juan Carlos Esteban, Georges Galopa y Monique Ruffié.

Luego del descubrimiento, la Comisión Gardel Rioplatense inició el proceso de validación formal del documento. En primera instancia, obtuvo una certificación notarial y ahora busca el aval del Estado uruguayo para elevar el acta a organismos internacionales.

Una vez concluida la pericia oficial, el certificado será remitido a la Comisión de Derechos Humanos de Costa Rica, con el objetivo de lograr una certificación que valide el nacimiento de Gardel en Uruguay.