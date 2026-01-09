La Capital | Información General | Carlos Gardel

¿Se terminó el misterio sobre Carlos Gardel?: hallaron un acta que revela su lugar de nacimiento

Un acta consular de 1920 volvió a poner en duda el origen del Zorzal Criollo y reabrió una polémica que atraviesa al Río de la Plata

9 de enero 2026 · 15:04hs
Carlos Gardel

Carlos Gardel, el símbolo del tango nacional

Un documento oficial hallado recientemente volvió a reactivar la histórica polémica sobre el origen de Carlos Gardel, el emblema del tango nacional. Se trata de un certificado emitido en 1920 por el Consulado de Uruguay en Buenos Aires, que registró al cantor como nacido en Tacuarembó, Uruguay.

El acta se incorporó al debate sobre la identidad del "Zorzal Criollo" y reabrió la discusión que, desde hace décadas, enfrenta a investigadores argentinos, uruguayos y franceses sobre el verdadero lugar de nacimiento del artista.

La Comisión Gardel Rioplatense (CGR), integrada por investigadores y gestores culturales de ambos países, informó que el documento se encontró en noviembre de 2025. Según el acta, Gardel nació el 11 de diciembre de 1887 en Tacuarembó, figuró como hijo de ciudadanos uruguayos y declaró su estado civil como soltero al momento del trámite.

El certificado se gestionó el 8 de octubre de 1920 ante un cónsul uruguayo y dos testigos. Funcionó como una partida de nacimiento provisoria, que permitió a Gardel avanzar luego con la tramitación de la ciudadanía argentina en un contexto en el que se encontraba indocumentado.

El diario uruguayo "Búsqueda" difundió el hallazgo y aportó detalles del contenido del acta.

image - 2026-01-09T131600.025

>> Leer más: Federico García Lorca y Carlos Gardel las pasiones que Rosario no olvida

Posturas enfrentadas entre especialistas

Para la CGR, el documento representa una prueba oficial clave que podría concluir definitivamente la controversia sobre el origen del cantor, al respaldar la versión uruguaya de sus primeros años.

Sin embargo, especialistas argentinos recibieron el anuncio con escepticismo. Señalan que el acta refleja "lo que una persona declaró ante un funcionario en un momento determinado y bajo un interés concreto", sin constituir una verificación directa del hecho biográfico.

Los expertos recuerdan que Gardel atravesó una vida marcada por traslados, uso de múltiples documentos y adaptaciones de identidad ligadas a necesidades laborales y migratorias, por lo que advierten que el registro resulta relevante, pero no concluyente.

El camino hacia el reconocimiento internacional

Los investigadores también plantearon interrogantes sobre la autenticidad y procedencia del acta. El documento aún debe atravesar pericias técnicas y archivísticas, además de su comparación con otros registros consulares de la época.

En paralelo, persiste otra hipótesis histórica que ubica el nacimiento de Gardel en Toulouse, Francia, donde figura inscripto como Charles Romuald Gardes, apellido de su madre. Esa investigación se documentó en el libro "El padre del Gardel", de Juan Carlos Esteban, Georges Galopa y Monique Ruffié.

Luego del descubrimiento, la Comisión Gardel Rioplatense inició el proceso de validación formal del documento. En primera instancia, obtuvo una certificación notarial y ahora busca el aval del Estado uruguayo para elevar el acta a organismos internacionales.

Una vez concluida la pericia oficial, el certificado será remitido a la Comisión de Derechos Humanos de Costa Rica, con el objetivo de lograr una certificación que valide el nacimiento de Gardel en Uruguay.

Noticias relacionadas
La peregrinación por el Día del Gauchito Gil en Corrientes terminó con una tragedia 

Gauchito Gil: un hombre se atragantó con un caramelo y murió en la peregrinación

La detención del hombre que estafaba por cerdos en Misiones

Compraba cerdos con billetes falsos y cayó por estafa en Misiones

El accidente sucedió en un café de Belgrano. Captura de TV

Habló el hombre al que le cayó una placa de vidrio en la cabeza y sobrevivió

Argentina registra casi 24 intentos de suicidios por día, según datos oficiales

El dato oficial que expone la magnitud de los intentos de suicidios en Argentina: uno por hora

Ver comentarios

Las más leídas

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

Newells sumó otro refuerzo: Matías Cóccaro vestirá la camiseta rojinegra

Newell's sumó otro refuerzo: Matías Cóccaro vestirá la camiseta rojinegra

Guardavidas rescataron a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este

Guardavidas rescataron a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este

Lo último

Malcorra, sobre su salida de Central: Me hicieron una oferta, no llegamos a un acuerdo y eso fue todo

Malcorra, sobre su salida de Central: "Me hicieron una oferta, no llegamos a un acuerdo y eso fue todo"

Están definidos: ¿quiénes desembarcan en las torres Nordlink de Pichincha?

Están definidos: ¿quiénes desembarcan en las torres Nordlink de Pichincha?

Fabbiani intimó a Newells y trató de mentiroso al periodista que lo informó: la respuesta fue lapidaria

Fabbiani intimó a Newell's y trató de mentiroso al periodista que lo informó: la respuesta fue lapidaria

Allanamientos por narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas

En una casa del barrio Plata había dos mellizas de 7 años y en una del barrio Las Flores un nene de 10 que quedaron bajo custodia de la Secretaría de Niñez

Allanamientos por narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas
La provincia entregó a 170 jubilados de Rosario marcos de lentes incautados
La Ciudad

La provincia entregó a 170 jubilados de Rosario marcos de lentes incautados

Falleció uno de los obreros que sufrió quemaduras por terrible descarga eléctrica
LA CIUDAD

Falleció uno de los obreros que sufrió quemaduras por terrible descarga eléctrica

Villa Gobernador Gálvez: demolieron un aguantadero de Jeringa Bogado
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: demolieron un aguantadero de Jeringa Bogado

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina
Escenario

Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

Newells sumó otro refuerzo: Matías Cóccaro vestirá la camiseta rojinegra

Newell's sumó otro refuerzo: Matías Cóccaro vestirá la camiseta rojinegra

Guardavidas rescataron a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este

Guardavidas rescataron a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este

Sforza puede volver a Newells: Vasco Da Gama no terminó de pagarlo y ya no lo quiere

Sforza puede volver a Newell's: Vasco Da Gama no terminó de pagarlo y ya no lo quiere

Ovación
Fabbiani intimó a Newells y trató de mentiroso al periodista que lo informó: la respuesta fue lapidaria
OVACIÓN

Fabbiani intimó a Newell's y trató de mentiroso al periodista que lo informó: la respuesta fue lapidaria

Fabbiani intimó a Newells y trató de mentiroso al periodista que lo informó: la respuesta fue lapidaria

Fabbiani intimó a Newell's y trató de mentiroso al periodista que lo informó: la respuesta fue lapidaria

Marea de incorporaciones en Rosario: los nombres que suenan para reforzar a Central y Newells

Marea de incorporaciones en Rosario: los nombres que suenan para reforzar a Central y Newell's

Vicho Pizarro llegó a Central y su compañero en Colo Colo, Arturo Vidal, le envió un afectuoso mensaje

Vicho Pizarro llegó a Central y su compañero en Colo Colo, Arturo Vidal, le envió un afectuoso mensaje

Policiales
Allanamientos por narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas
Policial

Allanamientos por narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas

Villa Gobernador Gálvez: demolieron un aguantadero de Jeringa Bogado

Villa Gobernador Gálvez: demolieron un aguantadero de Jeringa Bogado

Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba

Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba

Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en Ludueña

Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en Ludueña

La Ciudad
Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina
Escenario

Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina

¿Llueve o no llueve? Así estará el tiempo en Rosario durante el fin de semana

¿Llueve o no llueve? Así estará el tiempo en Rosario durante el fin de semana

La provincia entregó a 170 jubilados de Rosario marcos de lentes incautados

La provincia entregó a 170 jubilados de Rosario marcos de lentes incautados

Jejenes: qué hacer ante el insecto que molesta más que el mosquito y se resiste al repelente

Jejenes: qué hacer ante el insecto que molesta más que el mosquito y se resiste al repelente

Gauchito Gil: un hombre se atragantó con un caramelo y murió en la peregrinación
Información General

Gauchito Gil: un hombre se atragantó con un caramelo y murió en la peregrinación

Habló el hombre al que le cayó una placa de vidrio en la cabeza y sobrevivió
Información General

Habló el hombre al que le cayó una placa de vidrio en la cabeza y sobrevivió

Dos heridos en choque múltiple en la autopista a Buenos Aires
LA REGION

Dos heridos en choque múltiple en la autopista a Buenos Aires

Compraba cerdos con billetes falsos y cayó por estafa en Misiones
Información General

Compraba cerdos con billetes falsos y cayó por estafa en Misiones

No habrá segunda ola en Venezuela: Donald Trump canceló planes para un nuevo ataque
El Mundo

No habrá segunda ola en Venezuela: Donald Trump canceló planes para un nuevo ataque

El tiempo en Rosario: viernes con posibles lluvias aisladas durante todo el día
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con posibles lluvias aisladas durante todo el día

Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada
Policiales

Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia
Información General

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

Santa Fe refuerza medidas de prevención tras la muerte de un joven por leptospirosis
La Región

Santa Fe refuerza medidas de prevención tras la muerte de un joven por leptospirosis

Largó la licitación de la ex-Rural de Rosario: tiempos, dinero y el índice Coca Cola
La Ciudad

Largó la licitación de la ex-Rural de Rosario: tiempos, dinero y el índice Coca Cola

Guardavidas rescataron a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este
Información General

Guardavidas rescataron a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este

Adiós a Ángel Coerezza, el árbitro que dirigió en varios hitos de la historia de Central
OVACIÓN

Adiós a Ángel Coerezza, el árbitro que dirigió en varios hitos de la historia de Central

Bioceres SA entró en concurso de acreedores y pierde el control societario
Economía

Bioceres SA entró en concurso de acreedores y pierde el control societario

Crímenes ligados al narcomenudeo: imputan a Brian Villalba como instigador en prisión
Policiales

Crímenes ligados al narcomenudeo: imputan a Brian Villalba como instigador en prisión

Una ciudad argentina tiene una parada de colectivo con aire acondicionado
Información General

Una ciudad argentina tiene una parada de colectivo con aire acondicionado

Reclaman a Venezuela la liberación del gendarme Gallo y del abogado Giuliani
Política

Reclaman a Venezuela la liberación del gendarme Gallo y del abogado Giuliani

Del kuka al mandril: ranking de los agravios de Milei en redes
Política

Del "kuka" al "mandril": ranking de los agravios de Milei en redes

El Heca realizó una ablación de órganos con una técnica inédita en el efector
La Ciudad

El Heca realizó una ablación de órganos con una técnica inédita en el efector