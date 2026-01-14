Flybondi, en turbulencia: más 105 vuelos cancelados en cinco días y 20 mil pasajeros afectados

La aerolínea lowcost argentina está bajo la lupa por demoras y reprogramaciones. Quién es Leonardo Scatturice, el nuevo dueño de la firma con vínculos con el oficialismo

La aerolínea low cost Flybondi se encuentra bajo la mira tras numerosos vuelos cancelados, reprogramaciones y demoras en las operaciones desde el comienzo del verano . En particular, entre el 7 y el 11 de enero, la firma suma 105 cancelacione s, lo que afectó las vacaciones de 19.800 viajeros , un número más que considerable.

Los números se desprenden de un informe del medio especializado Aviación Argentina y de FailBondi, un sitio web dedicado a seguir en tiempo real las cancelaciones y demoras de la aerolínea que se inauguró en el país en 2018, en pleno gobierno de Mauricio Macri.

Además de su fama ya instalada de cancelar o reprogramar vuelos, este 2025 la empresa fue calificada como la aerolínea con mayor proporción de problemas de servicio a nivel local , según el índice Airline Reliability Index . También el año pasado, según informe de la consultora Amadeus, Flybondi fue la segunda aerolínea más impuntual del país, después de Boliviana de Aviación (BOA).

Un dato importante es que el año pasado Flybondi cambió de dueños: en medio de un difícil contexto operativo, la low cost fue comprada por el fondo estadounidense COC Global Enterprise. La firma está liderada por Leonardo Scatturice, un ex agente de inteligencia devenido en empresario aerocomercial, con vínculos directos con Santiago Caputo (asesor del presidente Javier Milei) vinculado con el escandaloso vuelo que ingresó a Argentina con 15 valijas , pero que, según se denunció, no fueron controladas por la Aduana.

Cancelaciones, demoras y un mecanismo para evitar las quejas de los viajeros

Además de las numerosas cancelaciones, Flybondi se caracteriza por demorar sus operaciones: entre el 1 y el 13 de enero, demoraron 346 vuelos, siendo la más corta de media hora y la más larga de 18 horas de atraso, según los datos del sitio web Failbondi.

En los últimos días, hubo muchos problemas con pasajeros, cuyos vuelos fueron cancelados o demorados, sobre todo en el interior del país y especialmente en los vuelos que se reprogramaron a último momento. En algunos casos, el enojo de los viajeros fue tanto que tuvo que interceder el personal de seguridad de los respectivos aeropuertos.

En cambio, en Aeroparque y Ezeiza los inconvenientes no se notaron tanto, porque la empresa aceitó el mecanismo de aviso previo a los pasajeros de las demoras y reprogramaciones, lo que evitó que tantos pasajeros queden varados -y enojados- en el aeropuerto.

"Lo que si hay que destacar como novedad es que Flybondi lo único que logro ahora es evitar una gran cantidad de pasajeros tirados y protestando en los aeropuertos informando con anticipación al sistema aeronáutico y aeroportuario que vuelos cancela para X día; por lo demás todo está igual o peor", se expresa en el informe del medio especializado de Aviación Argentina.

PASAJEROS DE FLYBONDI DENUNCIAN CANCELACIONES, DEMORAS Y FALTA DE RESPUESTAS



La low cost acumula problemas desde las Fiestas por el aumento de demanda del verano. La aerolínea atribuyó las cancelaciones a "cuestiones operativas y disponibilidad de flota", pero prometió que…

Además de las cancelaciones y reprogramaciones, un punto que llama la atención del informe de Aviación Argentina es la cantidad de aviones que Flybondi tiene en tierra, sin despegar. Por ejemplo, el sábado 10 de enero la firma tuvo "parados" nueve aviones, cinco de matrícula argentina y cuatro de matrícula lituana.

Quién es Leonardo Scatturice, el nuevo dueño de Flybondi

Hace pocos meses el nombre Scatturice comenzó a figurar en los medios de comunicación a partir de un escandaloso episodio. El 25 de febrero de este año uno de sus aviones privados aterrizó en Aeroparque con más de una decena de valijas que, según se denunció, no pasaron por la Aduana. La aeronave pertenece a COC Global Enterprise, el fondo de inversión que ahora es dueño de Flybondi.

Unos pocos meses después de que el nombre de Scatturice comience a circular en los medios luego de este escandaloso episodio, el empresario compró Flybondi a través de su fondo de inversión estadounidense.

El empresario ha vivido muchas vidas. Tuvo un breve paso por la Side durante sus años de juventud, para luego colaborar con la Policía Federal. Años después, fundó su propia empresa de seguridad, llamada C3 Consulting (C3 es un guiño a la categoría que ocupaba Scatturice en la Side -la más baja-). En la práctica, realizaban tareas de inteligencia.

Su trabajo de inteligencia lo llevó a quedar involucrado en la causa Dark Star por espionaje, donde se pincharon más de 800 teléfonos que se compilaron en 16 mil fojas. El nombre de la causa se debe a la agencia de espionaje que fundó Jaime Stiusso, ex líder de la Side. En este proceso judicial, se comprobó que Dark Start le tercerizaba tareas a C3 Consulting, compañía de Scatturice.

Para dejar atrás sus años de espionaje, el nuevo dueño de Flybondi se mudó a Estados Unidos, donde amasó una fortuna. Ahora, al frente del fondo COC, se desarrolla sobre todo en el rubro aerocomercial.

En cuanto a sus vínculos con el gobierno nacional, Scatturice es muy cercano a Santiago Caputo, el principal asesor del presidente Javier Milei. De hecho, es un secreto a voces que fue él quien le acercó el nombre de Andrés Edgardo Vázquez, también ex Side, a Santiago Caputo, para liderar la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Actualmente Vázquez está al frente de la DGI.