Aerolíneas, hospitales, pymes: el apagón tecnológico de CrowdStrike atravesó el planeta

La propietaria de una empresa de estudios del consumidor no pudo pagar a sus empleados, firmar un contrato para un nuevo negocio ni enviar una investigación clave a un cliente importante. Un psiquiatra en Maryland que tiene una clínica por internet no pudo ponerse en contacto con sus asistentes y sus terapeutas virtuales no pudieron hacer llamadas telefónicas ni iniciar sesión en sus computadoras. Y el dueño de un restaurante en Nueva York estaba preocupado por cómo iba a pagar a sus vendedores y trabajadores.