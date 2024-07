Un error de Microsoft causó problemas en bancos y aeropuertos del mundo: qué pasó en Argentina

Argentina no estuvo entre las principales perjudicadas por el fallo informático . Pero hubo repercusiones en el aeropuerto de Ezeiza y Aeroparque , debido a que algunas compañías aéreas trabajaban con ese sistema.

Apagón informático: el municipio destacó que gracias al software libre no se vio afectado

Aeropuertos Argentina, que controla las terminales aéreas locales, no tuvo complicaciones, según publican medios porteños. Pero se vio afectado el tránsito de pasajeros porque al menos Iberia y JetSmart sufrieron dificultades técnicas con sus sistemas online. Hubo algunos pasajeros que debieron hacer check-in manuales, hubo firmas con sistemas interrupidos de manera intermitente. Desde Aerolíneas Argentinas detallaron a La Nación que se cayó el sistema pero que para las 10 de la mañana ya estaba solucionado.

Sólo en Estados Unidos, las principales aerolíneas no pudieron desplegar sus vuelos comerciales, entre ellas las empresas Delta Air Airlines y United American Airlines, lo que derivó en un comunicado de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés). Confirmaron que estaban buscando corregir el inconveniente técnico, a la vez que citaban problemas de comunicación entre las terminales aeroportuarias. Por el momento, todos los aviones permanecieron en tierra para evitar cualquier problema.

el dia03.jpeg Los viajeros hacen fila para obtener autorización de seguridad en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta el viernes 28 de junio de 2024 en Atlanta. Se acerca el 4 de julio y la avalancha de viajes ya está aumentando. El día de mayor actividad en los aeropuertos de EE. UU. será hoy, cuando la TSA espera examinar a más de 3 millones de personas en un solo día. (Foto AP/Pablo Martínez Monsiváis)

Otras aerolíneas del mundo presentaron problemas, como Virgin Australia y Qantas, con fallas informáticas ocurridas en Melbourne, Brisbane y Sydney, por más que los vuelos seguían entrando y saliendo de los aeropuertos. Las fallas se presentaron también en España, Alemania, Inglaterra, Países Bajos, República Checa y Turquía, entre otros.

>> Leer más: Un virus informático sería el responsable de 43 robos millonarios en Rosario

Bancos y telecomunicaciones afectadas

El apagón informático también perjudicó a entidades bancarias y de telecomunicaciones.

La Bolsa de Londres avisó que su servicio de noticias estaba atravesando “un problema técnico global de terceros”, mientras que otros servicios de la empresa, incluida la bolsa de valores, estaban funcionando con normalidad.

Las comunicaciones en los servicios de salud de España padecieron la caída de Microsoft en varias comunidades autónomas, pero no se registraron interrupciones en la prestación de servicios sanitarios. En cuanto a su sistema de vuelos, la entidad rectora aeroportuaria española comunicó que las operaciones fueron retomadas a las 10.20 hora local.

Declraciones cyberseguridad Microsoft.jpg

Solución a las pantallas azules de Windows

Si bien son muchas las empresas y entidades que están sufriendo problemas a nivel mundial debido al problema en Windows, también usuarios individuales se ven afectados.

Usuarios de Microsoft Azure y Microsoft 365 están experimentando fallas cuando intentan utilizar sus computadoras: les aparece una pantalla azul de error al iniciar sus dispositivos.

En estos casos, la empresa recomienda una solución provisoria que consiste en unos pocos pasos.

Primero, reiniciar Windows en modo seguro. Hay que mantener presionada la tecla Mayús mientras seleccionas Inicio/Apagado > Reiniciar en la pantalla de inicio de sesión de Windows.

Luego, navegar por el directorio del disco rígido y buscar la carpeta C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike. Para acceder a la unidad C de tu disco duro, hay que abrir el explorador de archivos y hacer clic en Este equipo. A continuación, localizar la unidad C y hacer doble clic sobre ella para abrir su contenido. Una forma rápida de acceder a esta unidad es mediante un atajo de teclado: CTRL + Alt + C

En tercer lugar, localizar el archivo “C-00000291*.sys”, seleccionarlo y eliminarlo. Para encontrar el archivo, puede insertar el nombre en buscador del directorio, o encontrarlo manualmente al seleccionar la carpeta System32. En ella, habrá otra denominada drivers y, ahí, otra con el título CrowdStrike. Una vez localizado el archivo específico, seleccionarlo y apretar el botón derecho para elegir la opción Eliminar.

Finalmente, hay que reiniciar el equipo. La computadora debería funcionar normalmente.

Qué dijeron desde Microsoft

"CrowdStrike está trabajando activamente con los clientes afectados por un defecto encontrado en una actualización de contenido de los usuarios de Windows (...) no se trata de un incidente de seguridad ni de un ciberataque. El problema fue identificado, aislado y se ha aplicado una corrección", publicó George Kurtz, titular de CrowdStrike, en su cuenta oficial de X y LinkedIn.