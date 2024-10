Funes: Rubén Celiberti vuelve con "la sumatoria del repertorio internacional"

–¿Por qué Leo Vanés te definió como “una aprendiz de genio”?

–Leo Vanés, cuando me dieron el premio Ace por mi actuación en “La Cassano en el Maipo”, que fue una producción de Lino Patalano y Elio Marchi, en el Teatro Maipo, tituló así su nota. Yo era protagonista de ese show musical donde cantaba, bailaba, tocaba el piano, un show musical con textos de Elio Marchi, música de Alberto Favero, y coreografías de Ricky Pascus, y gané el premio como mejor artista del music hall en versión masculina. Y en ese momento Nacha Guevara ganó el premio femenino, así que lo compartimos. Ese fue mi primer gran lanzamiento acá, luego de los espectáculos que había hecho en Italia, y Leo Vanés escribió eso cuando me descubre y me dice: “De todos los años de experiencia que tengo y después de haber visto tantos espectáculos, nunca vi a alguien tan sorprendente como vos”.

–¿Por qué tituló tu nota “El aprendiz de genio”?

–Te digo más, esa noche me dijo: “No pongo «el genio», pongo «el aprendiz de genio» porque en Argentina son tan envidiosos que es realmente para que no te tiren cuchillos. Entonces vamos a poner «el aprendiz de genio»”.

–¿Vanés te hacía notas en Crónica TV?

–Leo Vanés me llamaba siempre desde su programa de Crónica, me llamaba tarde a mi casa, a la madrugada, y yo me despertaba y me levantaba de la cama para llenarle sus espacios, a los que él me invitaba con gran generosidad.

celiberti 5.jpg Virginia Benedetto / La Capital

–¿Qué es “Rubén Celiberti en Concierto”?

–“Celiberti en Concierto” es la sumatoria de todas las experiencias que he tenido desde mi juventud por el mundo, en las conocí y aprendí de primera mano el repertorio internacional. empezando por los tangos de Astor Piazzola; la música de Carlos Gardel; mi paso por Italia, donde estuve casado con la cantante y actriz napolitana Lina Sastre, una de las más conocidas en Italia, y con ella aprendí un repertorio italiano increíble: las canciones napolitanas, así como algunas canciones del repertorio italiano de los 60 y 70 que cantan Nina y Ornella Vanoni; la Francia, de Edit Piaf, donde también estuve, y la comedia musical “Un americano en París”, que hice en Roma, donde cantaba las canciones de Gershwin y recitaba en italiano. Así que hacemos con el acompañamiento de Gonzalo Cordera un espectáculo muy mixto. También voy a hacer uno de los temas de Fito Páez, “Yo vengo a ofrecer mi corazón” y voy a cantar algún tema folclórico, como “Alfonsina y el mar”, en el que me acompaño con el piano, y voy a tocar “El Choclo”, donde hago una cosa muy divertida en el piano, y otros tangos más. Es realmente un menú muy surtido y colorido.