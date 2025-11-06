A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Brasil: días y horarios de la Fórmula 1 en San Pablo

El pilarense tendrá un fin de semana movido, con carrera sprint, con la presencia de miles de argentinos en Interlagos y a la espera de anuncios sobre su futuro

Franco Colapinto disputará el GP de Brasil de la Fórmula 1 este fin de semana.

Este viernes comienza la actividad del fin de semana del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1, con la alta expectativa sobre Franco Colapinto . A la espera del anuncio oficial de su continuidad en Alpine para 2026 , el pilarense correrá en San Pablo ante la presencia masiva de argentinos en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos.

Además de ser su regreso a Sudamérica, será una de las carreras más importantes del año para el joven de 22 años, ya que será la más cercana a la Argentina de todo el calendario de la F1 . Por eso, buscará "redimirse" de la desilusión sufrida en 2024 , cuando corría con Williams.

Si bien el auto de la escudería francesa no inspira expectativas de alcanzar los puntos, el objetivo de Colapinto es claro: superar a su compañero Pierre Gasly . De igual manera, el propio piloto reconoció que "cualquier cosa puede pasar en Brasil" y recordó el doble podio de Alpine el año pasado , en medio de una intensa lluvia.

El fin de semana contará con el condimento especial de la carrera sprint , por lo que desde el mismo viernes empezará la presión. Se esperan precipitaciones para las dos primeras jornadas , con menos chances para el domingo, y la pista mojada podría dejar apasionantes disputas.

image (23) Colapinto tendrá la mirada puesta en aprovechar las oportunidades que se le presenten en Interlagos.

A su vez, la lucha por el Campeonato de Pilotos está que arde, con Lando Norris como líder por apenas un punto de ventaja sobre su compañero Oscar Piastri, ambos de McLaren, mientras que Max Verstappen no se resigna a dar pelea y acortó una importante distancia en las últimas carreras.

Cuándo se disputa el GP de Brasil y dónde verlo

El Gran Premio de Brasil se disputará desde el viernes 7 al domingo 9 de noviembre en Interlagos, San Pablo. La primera jornada contará con la única práctica libre, debido a que unas horas después se llevará a cabo la clasificación a la carrera sprint.

Al día siguiente, el sábado comenzará con la carrera sprint en el primer turno, para luego dar paso a la clasificación de la carrera principal. Finalmente, el domingo será el gran evento del GP de Brasil.

Toda la actividad del fin de semana en el circuito de Austin será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+, este último exclusivamente para suscriptores del plan premium.

Horarios del GP de Brasil

Viernes 7 de noviembre

Prácticas Libres 1: 11.30

Clasificación Sprint: 15.30

Sábado 8 de noviembre

Sprint: 11

Clasificación: 15

Domingo 9 de noviembre

Carrera: 14

* Horario en Argentina

Los que resta de la temporada 2025 de la Fórmula 1