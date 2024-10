La carrera de Franco Colapinto apuntala las versiones que lo dan en Red Bull para el 2025

Justo cuando se habló mucho en México de sus chances de continuidad en la Fórmula 1 en sus equipos. Más allá de una sanción por la superación a Liam Lawson que en la práctica no afectó su 12º lugar final, se volvió a destacar en serio.

Colapinto mostró sobre todo una garra increíble , gestionando los neumáticos duros durante 48 vueltas de las 71, en los que mantuvo dos veces una dura lucha con el McLaren muy superior de Oscar Piastri y hasta con Max Verstappen, al que no les dejó el camino libre pese al desgaste que sufría y que sus rivales tenían mejores neumáticos.

Y cuando al fin paró y puso las gomas medias, rápidamente marcó el mejor tiempo y fue para adelante. Le quedó por delante otro duro rockie como él, Liam Lawson, al que superó con una maniobra sensacional que seguramente Red Bull debe haber anotado.

Leer más: Otra gran carrera de Franco Colapinto

Pero los que anotaron fueron los comisarios deportivos, que consideraron que lo superó fuera de pista, y le aplicaron 10 segundos que no lo retrasaron en el clasificador y le aplicaron 2 puntos en la superlicencia. Colapinto le echó la culpa al neocelandés por entrar pasado. Todo discutible, pero no opacó su rendimiento.

"Pueden preguntarle a él que lo describa", dijo el piloto argentino. "Creo que el frenó bastante tarde y se fue ancho en la curva uno. Me empujó afuera y después intentó hacer una tijera en la curva dos y me chocó la rueda trasera derecha. No hay mucho más que decir".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/atentocolapinto/status/1850674977306972211&partner=&hide_thread=false Onboard Colapinto supera a Lawson pic.twitter.com/GINnwuz2qG — Atencion Colapinto (@atentocolapinto) October 27, 2024

Hasta el mismo Lawson lo exculpó: "Honestamente le di espacio en la curva 2 y él tenía más velocidad de la que esperaba, traté de salir pero solo atrapé la rueda trasera de (Colapinto). En realidad no es su culpa ni nada por el estilo, fue sólo un incidente torpe".

En la Fórmula 1 todo es posible

Pero volviendo a lo que pasa en estos días en la Fórmula 1, el equipo de la bebida energética es más que probable que reemplace a Checo Pérez y no desmintió este fin de semana las posibilidades del argentino se sumarse a esa estructura.

"En la Fórmula 1 todo es posible", dijo el expiloto Helmut Marko, asesor estrella de Red Bull ante una insistente pregunta argentina. "Es muy bueno", asintió Christian Horner. Todo puede ser.

Y es que Colapinto no solo se lució ante Lawson, el que está preparando Red Bull como posiblemente reemplazante del mexicano, sino que contrastó notablemente con los otros dos pilotos de la estructura: el propio Checo y Yuki Tsunoda.

El japonés directamente se mandó una de las suyas intentando adelantar por un lugar imposible en la largada, lo que además significó el abandono prematuro del compañero de Colapinto, Alex Albon.

Leer más: El enojo tras la clasificación

El RB de Tsunoda terminó aparatosamente contra las protecciones, mientras que le rompió la suspensión delantera izquierda del Williams y lo dejó afuera.

Checo, de las peores actuaciones

Mientras, la actuación de Sergio Pérez en su país fue de las peores. La empezó pésimo, frenando su Red Bull adelante de lo que le correspondía en el cajón de largada, por lo que fue sancionado con 5 segundos, que cumplió en su primera parada en boxes.

Y después no recuperó nunca, terminando en el fondo y sin siquiera poder arrebatarle en la última vuelta el récord de vuelta a Charles Leclerc.

Checo además cuestionó la pelea que tuvo con Lawson, "seguramente a Red Bull le gusta que manejen así, pero fue demasiado agresivo y no hubo penalización". A Lawson no, a Colapinto sí.

Se habla que el neocelandés pasaría a Red Bull por Checo Pérez y que el argentino quede en RB con Tsunoda. Pero seguramente se evaluarán todas las posibilidades.

Además de las palabras de Marko y Horner sobre Colapinto, el empresario mexicano de las comunicaciones Carlos Slim, dialogó mucho este fin de semana con el argentino. Y sabe que sus empresas, que siempre apoyaron a Checo, no tendrán lugar el año próximo en Red Bull porque acordó con otro competidor directo. Otra muestra más de que Pérez tiene las horas contadas en el equipo.

La actuación de Colapinto seguramente merecerá que se revise todo. Corrió duro y se destacó ante los pilotos de Red Bull. Como dijo Marko, "en Fórmula 1 todo puede pasar".