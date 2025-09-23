La Capital | La Ciudad | Discapacidad

Discapacidad: reclamo ante la Defensoría del Pueblo y anuncio de marcha federal

Organizaciones del sector presentaron una nota formal para que el Defensor intime a Milei a respetar la ley de emergencia. Anunciaron movilización en todo el país para la semana próxima

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

23 de septiembre 2025 · 14:43hs
Las asociaciones que velan por los derechos de las personas con discapacidad se hicieron presentes para requerir respuestas urgentes ante la suspensión de la aplicación que determinó el Gobierno Nacional.

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Las asociaciones que velan por los derechos de las personas con discapacidad se hicieron presentes para requerir respuestas urgentes ante la suspensión de la aplicación que determinó el Gobierno Nacional.

Un colectivo de instituciones de Rosario relacionadas con la discapacidad se presentó este martes ante la Defensoría del Pueblo para solicitar, a través de una nota formal, la intervención del Defensor para la implementación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Además, adelantaron que la semana que viene habrá una movilización en todas las plazas del país.

Obviamente, tendrá réplica en la ciudad. Si bien está por definirse y se someterá a la votación del colectivo durante esta semana, la fecha elegida sería el miércoles 1º de octubre. En Rosario aún resta definir el lugar de concentración, pero podría ser la plaza San Martín ubicada entre Córdoba, Santa Fe, Dorrego y Moreno.

Asociaciones civiles como Apridis, organizaciones no gubernamentales, y prestadores como transportistas (Atraes) y colegios profesionales (como el de Psicólogos), con el apoyo de algunos dirigentes políticos (los concejales Norma López, Leonardo Caruana y Verónica Irizar) se hicieron presentes para requerir respuestas urgentes ante la suspensión de la aplicación que determinó el Gobierno Nacional.

>>Leer más: Discapacidad: para organizaciones de Santa Fe, el gobierno "está haciendo tiempo"

Ley de Emergencia

"Presentamos una nota al Defensor del Pueblo para solicitarle que exija al Ejecutivo la implementación plena de la Ley de Emergencia de Discapacidad que fue promulgada, pero no va a ser efectivizada. La verdad es que nos esperábamos todo lo que viene aconteciendo. Esto tiene que ver con una política del Gobierno Nacional que no solamente afecta a las personas con discapacidad, sino a la población en general", dijo Mariel Chapero, presidenta de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad de Santa Fe.

Chapero definió que pensaron en la Defensoría del Pueblo "como el organismo que, dentro de las instancias democráticas, debe velar por los derechos de las personas con discapacidad y por la plena aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que ya recorrió todos los circuitos institucionales posibles: fue sancionada en las dos cámaras, se aprobó y luego volvió para rechazar el veto presidencial".

En ese sentido, aclaró que el reclamo al Defensor del Pueblo "busca poner un límite a una política de abandono y crueldad que viene sosteniendo el Gobierno Nacional, que justamente se retira de los lugares donde más se lo necesita. No es casualidad que, en paralelo, ayer (por el lunes) se hayan tomado medidas que benefician a quienes más tienen (en referencia a la eliminación en las retenciones rurales), mientras se abandona en el mismo momento a una población que cada día presenta un mayor grado de vulnerabilidad", manifestó.

>>Leer más: El Congreso acorrala a Francos por patear la Ley de Discapacidad y quiere echarlo

Abandono al sector de Discapacidad

Pablo Bolego, presidente de la Asociación de Transportes Especiales de Santa Fe (Atraes), también participó de la convocatoria, y comentó que, paradójicamente, este martes, los transportistas que tienen sus prestaciones con valores congelados, se despertaron con un nuevo aumento del combustible. "La verdad es que vemos un gobierno que se retira y abandona a las personas con discapacidad. Creemos que hay una decisión política clara del gobierno de no cumplir con la ley, y por eso estamos acá denunciándolo”, consideró.

Al respecto, explicó que la convocatoria "tuvo que ver con que la Defensoría del Pueblo puede hacer una presentación judicial, intimar al jefe de Gabinete y al Presidente para que lo hagan. Sabemos que el presidente de la Nación no cumple ninguna norma últimamente. Pero nuestro deber como ciudadanos es estar acá y exigir que se respete la ley”, subrayó.

Marcha federal

En esa línea, las organizaciones adelantaron que perseguirán, por un lado, la vía judicial, y por otro, la movilización en las calles. "Estos son los caminos que hemos elegido siempre. El Congreso de la Nación aprobó una ley que nos costó muchísimo conseguir, con muchísimo trabajo y con la aprobación de todo el arco político, con una amplitud increíble. Y por supuesto vamos a estar en la calle reclamando por el cumplimiento irrestricto de esta ley", remarcó Bolego.

"Estamos evaluando la posibilidad de realizar una jornada de visibilización la próxima semana. Esto lo vamos a terminar de definir probablemente el día jueves, pero estamos proyectando una marcha federal que tenga lugar en las principales ciudades del país y en todos los espacios en los cuales el sector y toda la comunidad quiera sumarse a visibilizar la situación que estamos atravesando", cerró Chapero.

Noticias relacionadas
El Gobierno Nacional promulgó este lunes la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero al mismo tiempo suspendió su aplicación argumentando falta de fondos.

Discapacidad: para organizaciones de Santa Fe, el gobierno "está haciendo tiempo"

La ley que busca aumentar las prestaciones al sector de Discapacidad quedó suspendida hasta que el Congreso asigne los fondos

Discapacidad: Milei "no tiene facultades" para suspender la ley, dijo una diputada

Si bien el gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, quedó suspendida su aplicación

Emergencia en Discapacidad: promulgan la ley "en suspenso"

Por unanimidad, el Consejo de la UNR aprobó el plan de estudio de Terapia Ocupacional

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Ver comentarios

Las más leídas

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Newells se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Newell's se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Lo último

Macri reunió a los candidatos del PRO y negó diálogo con Milei

Macri reunió a los candidatos del PRO y negó diálogo con Milei

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Una joven de 23 años se convirtió en la presidenta de un club de fútbol y quiere pelear por el ascenso

Una joven de 23 años se convirtió en la presidenta de un club de fútbol y quiere pelear por el ascenso

Discapacidad: reclamo ante la Defensoría del Pueblo y anuncio de marcha federal

Organizaciones del sector presentaron una nota formal para que el Defensor intime a Milei a respetar la ley de emergencia. Anunciaron movilización en todo el país para la semana próxima

Discapacidad: reclamo ante la Defensoría del Pueblo y anuncio de marcha federal

Por Nicolás Maggi

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar
La Ciudad

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Macri reunió a los candidatos del PRO y negó diálogo con Milei
Política

Macri reunió a los candidatos del PRO y negó diálogo con Milei

Trump apoyó la reelección de Milei y anticipó un posible auxilio financiero de Estados Unidos
Política

Trump apoyó la reelección de Milei y anticipó un posible auxilio financiero de Estados Unidos

Crimen emitido por videollamada a la cárcel: condenaron al asesino de Alejo Bravo
Policiales

Crimen emitido por videollamada a la cárcel: condenaron al asesino de Alejo Bravo

Aeropuerto de Rosario: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira
La Ciudad

Aeropuerto de Rosario: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Newells se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Newell's se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Ovación
Básquet: las chicas del U21 de Náutico estuvieron a un punto de entrar en la historia

Por Carlos Durhand
Ovación

Básquet: las chicas del U21 de Náutico estuvieron a un punto de entrar en la historia

Básquet: las chicas del U21 de Náutico estuvieron a un punto de entrar en la historia

Básquet: las chicas del U21 de Náutico estuvieron a un punto de entrar en la historia

Darío Benedetto, el goleador que se olvidó de cómo meter la pelota en el fondo del arco

Darío Benedetto, el goleador que se olvidó de cómo meter la pelota en el fondo del arco

Central informó que Kevin Gutiérrez ya fue intervenido quirúrgicamente de la rodilla

Central informó que Kevin Gutiérrez ya fue intervenido quirúrgicamente de la rodilla

Policiales
Convocatoria abierta en la Policía de Santa Fe: requisitos y cómo anotarse a la carrera
Policiales

Convocatoria abierta en la Policía de Santa Fe: requisitos y cómo anotarse a la carrera

Se entregó otro taxista buscado por el intento de homicidio de un pasajero golpeado

Se entregó otro taxista buscado por el intento de homicidio de un pasajero golpeado

Crimen emitido por videollamada a la cárcel: condenaron al asesino de Alejo Bravo

Crimen emitido por videollamada a la cárcel: condenaron al asesino de Alejo Bravo

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación

La Ciudad
La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar
La Ciudad

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Discapacidad: reclamo ante la Defensoría del Pueblo y anuncio de marcha federal

Discapacidad: reclamo ante la Defensoría del Pueblo y anuncio de marcha federal

Un comedor de barrio Tablada fue allanado por error: Les pedí que no rompan nada

Un comedor de barrio Tablada fue allanado por error: "Les pedí que no rompan nada"

De qué se trata la trata: la campaña rosarina para prevenir la explotación de personas

"De qué se trata la trata": la campaña rosarina para prevenir la explotación de personas

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación
POLICIALES

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos
La Ciudad

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Rosario impulsa que los clubes sean aliados clave para prevenir la ludopatía
La Ciudad

Rosario impulsa que los clubes sean aliados clave para prevenir la ludopatía

Imputarán al taxista por tentativa de homicidio doloso y buscan a otros dos choferes

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Imputarán al taxista por tentativa de homicidio doloso y buscan a otros dos choferes

El tiempo en Rosario: un martes con vientos suaves y otra tarde agradable
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes con vientos suaves y otra tarde agradable

Condenado a trece años de cárcel por haber asesinado a un vecino
POLICIALES

Condenado a trece años de cárcel por haber asesinado a un vecino

El podio leproso: solo Cocoliso González estuvo a la altura de lo que se jugaba Newells

Por Gustavo Conti
Ovaciòn

El podio leproso: solo Cocoliso González estuvo a la altura de lo que se jugaba Newell's

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Lanzaron el Plan Estratégico para consolidar a Rosario como destino turístico
La Ciudad

Lanzaron el Plan Estratégico para "consolidar a Rosario como destino turístico"

En Rosario cuesta llegar al altar: menos casamientos y cada vez más tarde
La Ciudad

En Rosario cuesta llegar al altar: menos casamientos y cada vez más tarde

Detuvieron a un taxista por el intento de homicidio de un pasajero golpeado
La Ciudad

Detuvieron a un taxista por el intento de homicidio de un pasajero golpeado

El dólar oficial bajó 75 pesos luego del anuncio de la quita de retenciones al campo
Economía

El dólar oficial bajó 75 pesos luego del anuncio de la quita de retenciones al campo

Transporte interurbano: cuánto cuesta el pasaje a Rosario en la línea Expreso
La Región

Transporte interurbano: cuánto cuesta el pasaje a Rosario en la línea Expreso

Italia tuvo marchas y huelgas en solidaridad con Gaza, y también disturbios
El Mundo

Italia tuvo marchas y huelgas en solidaridad con Gaza, y también disturbios

Finalmente Francia también reconoció al Estado de Palestina
El Mundo

Finalmente Francia también reconoció al Estado de Palestina

Donald Trump señala al paracetamol como responsable del autismo
Salud

Donald Trump señala al paracetamol como responsable del autismo

Testigo contra el narco Alvarado fue detenido por extorsiones a concesionarias
Policiales

Testigo contra el narco Alvarado fue detenido por extorsiones a concesionarias

Cómo obtener descuentos y beneficios en nafta para los madrugadores
Motores

Cómo obtener descuentos y beneficios en nafta para los madrugadores

Feriados: cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año
Información General

Feriados: cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año

Discapacidad: Milei no tiene facultades para suspender la ley, dijo una diputada
Política

Discapacidad: Milei "no tiene facultades" para suspender la ley, dijo una diputada